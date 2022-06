Welche Rolle kann Apple TV in Unternehmen spielen?

Wer Apple TV hört, denkt vielleicht an digitales Streaming und Unterhaltung, aber Apple TV hat auch viele Anwendungsmöglichkeiten im geschäftlichen Umfeld.

Während des Konfigurationsprozesses von Apple TV ist das Kennwort des Geräts dasselbe wie die Apple ID für das Unternehmen. In einigen SMB-Umgebungen kann eine persönliche Apple ID einfacher sein als die Erstellung eines neuen Apple Accounts für das Unternehmen. Administratoren haben die Möglichkeit, für AirPlay-fähige Geräte wie das Apple TV in den Einstellungen ein Kennwort auf dem Bildschirm zu verlangen.

Apple Administratoren können ein Apple TV in ein Einzweckgerät mit zahlreichen Anwendungsfällen verwandeln. Mit den richtigen MDM-Konfigurationen haben Administratoren die Möglichkeit, eine einzige Anwendung auf dem Gerät auszuführen. Der Single App Mode in tvOS ermöglicht es dem Apple TV, eine einzige Anwendung anzuzeigen und erlaubt es einem Systemadministrator, Optionen wie Lautstärkeregelung und Bildauflösung einzustellen.

Digital Signage

Apple TV ist eine weitverbreitete Plattform für digitale Beschilderung. Die MDM-APIs von Apple ermöglichen die einfache Bereitstellung digitaler Informationstafeln in verschiedenen Umgebungen, darunter in Unternehmen, im Bildungswesen, in der Medizin, im Gastgewerbe und in der Reisebranche. Digitale Karten, Konferenzführer, Speisekarten und Werbung eignen sich gut für Apple TV.

Die IT-Abteilung kann eine automatische Konfiguration für Apple TV-Geräte einrichten, sofern diese über WLAN oder Ethernet mit dem Internet verbunden sind. Das bedeutet, dass die Geräte von einem Händler an den endgültigen Standort geliefert werden können und dann die von einer Organisation benötigte Beschilderung ausführen, ohne dass die IT-Abteilung eingreifen muss. Dies vereinfacht die Aufgabe für Digital Signage erheblich, so dass die IT-Abteilung die Konfiguration von digitalen Beschilderungen leicht vornehmen kann.

Dies kann die Transportkosten für ein Unternehmen bei der Einführung eines Digital-Signage-Systems drastisch senken. Alles, was die IT-Abteilung benötigt, ist die Apple TV-Box und ein Bildschirm zur Anzeige der Inhalte.