Android Enterprise mit EMM-Token-Registrierung einrichten

Das Einrichten von Android Enterprise mit Token-basierter Registrierung ist ein unkomplizierter Prozess, aber es gibt einige Einschränkungen, die die IT-Abteilung beachten sollte.

Android Enterprise bietet mehrere Methoden zur Geräteregistrierung, um die das Einrichten und das Management von Android-Endpunkten zu erleichtern. Eine der vielseitigsten Methoden ist die EMM-Token-Registrierung oder tokenbasierte Registrierung. Diese Methode ist die am wenigsten verbreitete – und das aus guten Gründen.

Vor- und Nachteile der EMM-Token-Registrierung für Android Enterprise

Es gibt einige Gründe, warum die EMM-Token-Registrierung weniger verbreitet ist als andere Android-Registrierungsmethoden. Der Prozess der manuellen Eingabe eines langen, komplexen Tokens während der Einrichtung des Mobilgeräts ist im Vergleich zu anderen Methoden fehleranfällig. Das Generieren, Verteilen und Verwalten von Token kann auch einen höheren Verwaltungsaufwand für IT-Abteilungen bedeuten.

Bei Geräten mit Arbeitsprofil ermöglicht die EMM-Token-Registrierung der IT-Abteilung, Einstellungen vorzunehmen und arbeitsbezogene Anwendungen und Daten zu kontrollieren, ohne in die Daten des Benutzers einzugreifen.

Das macht sie auch für die Entwicklung in großem Maßstab weniger effizient. Das Zero-Touch-Enrollment zum Beispiel automatisiert einen Großteil des Einrichtungsprozesses und eignet sich daher besser für große Implementierungen in entfernten und hybriden Umgebungen.

Die Token-basierte Registrierung ist in einigen Anwendungsfällen von Vorteil, etwa wenn die Sicherheit oberste Priorität hat. Sie ermöglicht es IT-Administratoren, Richtlinien zum Beispiel für App-Berechtigungen, Geräteeinstellungen und Datennutzungsbeschränkungen durchzusetzen. So wird sichergestellt, dass die Geräte von dem Moment an, in dem die Benutzer sie aktivieren, den Unternehmens- und gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Daher eignet sich die Lösung auch ideal für die Verwaltung spezieller Geräte, wie beispielsweise Kioske und Kassensysteme. Bei Geräten mit Arbeitsprofil ermöglicht die EMM-Token-Registrierung der IT-Abteilung, Einstellungen vorzunehmen und arbeitsbezogene Anwendungen und Daten zu kontrollieren, ohne in die Daten des Benutzers einzugreifen.

Die EMM-Token-Registrierung ist jedoch nicht für Arbeitsprofile auf Geräten im Privatbesitz verfügbar. Stattdessen unterstützt sie die vollständige Geräteverwaltung, die dedizierte Geräteverwaltung und Arbeitsprofile auf unternehmenseigenen Geräten mit Android 8.0 oder höher. Im Allgemeinen ist die EMM-Token-Registrierung nicht für Geräte mit Android 5.1.1 oder früher oder für Geräte mit Custom Builds verfügbar.