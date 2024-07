Android Enterprise mit Zero-Touch Enrollment einrichten

Die Zero-Touch-Enrollment-Funktion kann den Prozess der Einrichtung von Android Enterprise-Geräten rationalisieren.

Android Enterprise umfasst eine Reihe von Tools und Diensten, mit denen Unternehmen Android-Geräte sicher verwalten können. Es bietet Funktionen zum Beispiel für Arbeitsprofile, Geräterichtlinien und App-Verwaltung sowohl für unternehmenseigene als auch für BYOD-Szenarien.

Das Programm arbeitet mit anerkannten Anbietern von Enterprise Mobility Management (EMM) zusammen, um eine einfache Android-Verwaltung zu ermöglichen. IT-Administratoren können mit Android Enterprise beginnen, indem sie die Geräte ihrer Organisation für das Programm registrieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun.

Eine der beliebtesten Möglichkeiten ist das Zero-Touch Enrollment. Im Vergleich zu anderen Methoden, wie der EMM-Token-Registrierung, erfolgt die Zero-Touch-Registrierung für den Endanwender völlig automatisch. Dies verringert das Risiko menschlicher Fehler und sorgt für eine positive Benutzererfahrung. Allerdings liegt ein Teil der Last dann bei der IT-Abteilung, um einen effektiven Prozess für die Geräteregistrierung einzurichten. Um Probleme zu vermeiden, sollte die IT-Abteilung wissen, wie das Zero-Touch Enrollment funktioniert und welche Überlegungen dabei eine Rolle spielen.

Das Zero-Touch Enrollment ist aus mehreren Gründen beliebt. Erstens erfordert die Zero-Touch-Installation weniger Zeit und Aufwand für die Einrichtung mehrerer Geräte in entfernten und hybriden Arbeitsgruppen. Das liegt daran, dass keine manuellen Eingriffe durch Service-Desk-Techniker oder Endanwender erforderlich sind. Die Automatisierung erfolgt außerdem über die Funkverbindung und erreicht alle Remote- und Hybrid-Mitarbeiter, deren Geräte Zugang zum Internet haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass sichergestellt wird, dass alle unternehmenseigenen mobilen Geräte mit einer Standardkonfiguration laufen, die auf den Richtlinien des Unternehmens basiert.

Dennoch gibt es einige Schritte, die Organisationen unternehmen müssen, um eine effektive Registrierung und Verwaltung zu gewährleisten. Die folgenden Best Practices können IT-Abteilungen dabei helfen, eine Zero-Touch-Geräteeinführung zu unterstützen:

Zero-Touch ermöglicht es Unternehmen, vorkonfigurierte mobile Geräte an Remote- und Hybridnutzer zu liefern. Dies erspart den Mitarbeitern den Weg zum IT-Service-Desk, um das Gerät einzurichten, was sowohl für Administratoren als auch für Endanwender zu einer bequemeren Angelegenheit führt.

5 Schritte zur Registrierung von Geräten in Android Enterprise mit Zero-Touch

Das Zero-Touch Enrollment für Android Enterprise erfordert zwar einige Einstellungen von IT-Administratoren, aber der Prozess ist unkompliziert. Unabhängig vom Verwaltungsansatz oder der Anzahl der Endgeräte umfasst die Registrierung im Allgemeinen fünf Schritte.

1. EMM für Android Enterprise vorbereiten

IT-Administratoren müssen sicherstellen, dass die EMM-Plattform ihres Unternehmens mit Android Enterprise und dem Zero-Touch Enrollment kompatibel ist. Zu den kompatiblen EMM-Plattformen gehören zum Beispiel baramundi, Esper, Samsung Knox und Soti. Hier finden Sie eine Liste kompatibler EMMs.

2. Vorbereiten der Geräte für das Zero-Touch Enrollment

Bestätigen Sie als Nächstes die Kompatibilität der Geräte mit dem Zero-Touch Enrollment und stellen Sie sicher, dass sie beim ersten Einschalten mit dem Internet verbunden werden können. Achten Sie darauf, dass die Geräte aufgeladen und frei von früheren Konfigurationen sind. Dies sind Standardverfahren für Unternehmen, die einen externen MSP oder Wiederverkäufer zur Unterstützung ihrer mobilen Bemühungen einsetzen.

Um Geräte in großen Mengen vorzubereiten, kann die IT-Abteilung EMM-Tools wie beispielsweise Samsung Knox Mobile Enrollment verwenden.

3. Konfigurieren Sie das Zero-Touch-Portal

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die EMM-Plattform und die Geräte die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, melden Sie sich beim Zero-Touch Enrollment Portal an und registrieren die Geräte des Unternehmens. Verknüpfen Sie sie mit dem Anmeldeprofil der EMM-Plattform. Die IT-Abteilung sollte in der Lage sein, die Profilinformationen in der Dokumentation von Google zu finden.

4. Lassen Sie die Geräteeinrichtung laufen

Die Geräte erkennen die Zero-Touch-Konfiguration automatisch und laden beim Einschalten Einstellungen, Anwendungen und Richtlinien herunter.

5. EMM-Registrierung abschließen

Endanwender folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung abzuschließen. Diese Eingabeaufforderungen bestätigen, dass sie die Unternehmensrichtlinien und die Geräteverwaltung akzeptieren.