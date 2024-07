Android Enterprise mit QR-Code-Registrierung einrichten

Wenn die IT-Abteilung die Details der Geräteeinrichtung mit Android Enterprise versteht, kann die QR-Code-Registrierung Einfachheit und Flexibilität bieten.

Mit Android Enterprise haben Unternehmen die Möglichkeit, mobile Geräte für Remote- sowie Hybrid-Benutzer zu konfigurieren und zu verwalten. Das macht es für die IT-Abteilung einfacher, Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Die Geräteregistrierung ist der erste Schritt bei der Implementierung des Programms. IT-Administratoren können Geräte mit einer der folgenden Methoden in Android Enterprise registrieren:

Die QR-Code-Registrierung ist eine besonders verbreitete Methode in Unternehmen. Sie ist aufgrund der Bequemlichkeit und Allgegenwärtigkeit von QR-Codes benutzerfreundlich, und viele Plattformen zeigen sie als Standardanmeldeoption an.

Um festzustellen, ob diese Anmeldemethode die richtige ist, sollten Administratoren verstehen, wie sie funktioniert. Während die QR-Code-Registrierung im Großen und Ganzen einfach ist, erfordert sie von der IT-Abteilung einige kompliziertere Entscheidungen bei der Android-Verwaltung. Android Enterprise bietet verschiedene Optionen für die Geräteeinrichtung, und der Prozess kann je nach EMM-Anbieter des Unternehmens variieren.

Überlegungen und Voraussetzungen für die QR-Code-Registrierung mit Android Enterprise

Die QR-Code-Registrierung unterstützt die vollständige Geräteverwaltung, die dedizierte Geräteverwaltung und mit Android 8.0 oder höher Arbeitsprofile auf unternehmenseigenen Geräten. Solange ein Gerät die folgenden Kriterien erfüllt, kann es sich per QR-Code bei Android Enterprise anmelden:

Es ist entweder neu oder wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Es verfügt über einen QR-Code-Leser.

Läuft mit Android 7.0 oder höher.

IT-Admins oder Benutzer müssen physisch auf das Android-Gerät zugreifen, um den QR-Code zu scannen, daher ist es nicht ideal für groß angelegte Implementierungen.

Diese Methode ähnelt der NFC-Registrierung, da beide eine Art Token verwenden, den die IT-Abteilung einfach antippen oder scannen kann, um den Prozess zu starten. Beide lassen sich auch leicht an Endanwender verteilen, was eine nutzergesteuerte Registrierung ermöglicht. Für keine der beiden Methoden ist ein verwaltetes Google-Konto erforderlich. Daher sind sowohl die QR-Code- als auch die NFC-Registrierung für Kioske und andere Einweggeräte geeignet, die in der Regel keine zugehörige Google-Identität haben müssen.

Die QR-Code-Registrierung ist jedoch in vielerlei Hinsicht flexibler. Erstens sind nicht alle Geräte NFC-fähig. QR-Code-Leser hingegen sind in modernen Smartphones integriert. Auch Geräte, die nicht über einen QR-Code-Leser verfügen, können eine App herunterladen, vorausgesetzt, sie haben eine Kamera. Die NFC-Registrierung ist außerdem nur für vollständig verwaltete Geräte möglich.

Im Gegensatz zur Zero-Touch-Registrierung, zur verwalteten Google-Konto-Registrierung und zur EMM-App-Registrierung ist die QR-Code-Registrierung jedoch nicht für Geräte im persönlichen Besitz verfügbar. Daher ist diese Methode nicht für BYOD-Szenarien geeignet. Darüber hinaus erfordert sie einen manuellen Einrichtungsprozess als einige andere Methoden. IT-Administratoren oder Benutzer müssen physisch auf das Android-Gerät zugreifen, um den QR-Code zu scannen, daher ist diese Methode nicht ideal für groß angelegte Implementierungen.

Variationen im QR-Code-Registrierungsprozess

Der Prozess zur Registrierung von Geräten per QR-Code variiert je nach EMM-Plattform leicht. Bei Microsoft Intune müssen Administratoren zunächst ein Registrierungsprofil im Admin Center Portal erstellen. Sie sollten verschiedene Registrierungsprofile für verschiedene Management-Sets anlegen. Wenn es an der Zeit ist, ein Gerät zu registrieren, wird das Profil den QR-Code für die Registrierung bereitstellen. Andere EMM-Plattformen bieten einen ähnlichen Prozess, verwenden aber möglicherweise eine andere Terminologie.

Zum Beispiel können Administratoren bei Hexnode MDM die QR-Code-Registrierung entweder im Modus Device Owner für vollständig verwaltete Geräte. oder im Modus Work Profile on Company-owned Device (WP-C) initiieren. Der Prozess ist in beiden Modi nahezu identisch, allerdings muss die IT-Abteilung einen zusätzlichen QR-Code scannen und die Verwaltungskontrollen während der Registrierung des Gerätebesitzers aktivieren. Im WP-C-Modus wird bei der Registrierung automatisch ein Arbeitskonto erstellt.

Bevor sie mit der QR-Code-Registrierung beginnen, müssen Administratoren die Informationen in der EMM-Konsole ihres Unternehmens prüfen, um sicherzustellen, dass dies eine geeignete Option für ihren Bereitstellungsplan ist. Beurteilen Sie die Verwaltungsoptionen, die die Plattform bietet, und berücksichtigen Sie andere Entscheidungen, die während des Registrierungsprozesses anfallen könnten. Die Ausarbeitung von Details im Vorfeld, zum Beispiel der Geräteberechtigungen und der Anzahl der Benutzer, trägt zu einer einfachen Einrichtung bei.