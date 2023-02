Wie lange iPhones im Unternehmen genutzt werden können

Apple bringt häufig neue iPhone-Modelle und iOS-Updates heraus. Für Unternehmen kann es daher schwierig sein, die Lebensdauer ihrer bestehenden iPhone-Investitionen zu verlängern und gleichzeitig eine ausreichende Geräteleistung und -funktionalität sicherzustellen.

Mobile Geräte haben in den letzten Jahren schnell Einzug in den Unternehmensbereich gehalten, zumal die höhere Rechenleistung von Geräten es ihnen ermöglicht hat, mehrere Anwendungen auszuführen und gleichzeitig Konnektivität zu bieten. Die Hersteller von Mobilgeräten bringen ständig neue Modelle ihrer Produkte auf den Markt. Beim iPhone ist dies ein jährliches Ereignis. Die neuen Geräte bieten in der Regel schnellere Prozessoren und andere Ergänzungen, wie zum Beispiel verbesserte Kameras und neue Betriebssystemfunktionen.

Aber anders als bei einem Computer kann ein Benutzer ein iPhone nicht aufrüsten, indem er einige seiner Komponenten austauscht. Unternehmen haben nur eine Möglichkeit, die Geräte aufzurüsten: sie durch neuere Modelle zu ersetzen. Angesichts der hohen Kosten, die der Austausch mehrerer Telefone in einem Unternehmen verursacht, könnten Administratoren versucht sein, ältere Modelle so lange zu verwenden, wie sie betriebsbereit sind.

Das Aufschieben einer Geräteaktualisierung birgt Risiken, die dazu führen können, dass das Endgerät unbenutzbar wird und keinen Support mehr erhält. Um die Funktionalität und Sicherheit mobiler Geräte aufrechtzuerhalten, müssen Faktoren wie beispielsweise die Anforderungen an das Betriebssystem und die Kosten für Reparaturen abgewogen werden. Unternehmen sollten einige Überlegungen im Hinterkopf behalten, wenn sie sich entscheiden, ein iPhone über den ein- bis zweijährigen Austauschplan hinaus zu pflegen.

Behalten Sie AppleCare immer auf den Geräten Wenn Sie ein iPhone für die geschäftliche Nutzung kaufen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert – selbst wenn etwas darin kaputt geht. Zu diesem Zweck muss das iPhone über AppleCare verfügen, damit Apple es repariert oder fehlerhafte Komponenten ersetzt, falls das Gerät nicht mehr funktioniert. IT-Administratoren sollten sicherstellen, dass alle firmeneigenen iPhones immer unter dem AppleCare Plan sind. Abgesehen von der Frage der Support-Fähigkeit erhält ein iPhone, das nicht die neueste Version von iOS verwendet, möglicherweise keine wichtigen Software- und Sicherheitsupdates von Apple.

Ersetzen Sie iPhones, die keine Software-Updates mehr empfangen können Apple verlangt von seinen App-Entwicklern, dass sie neuere Versionen von Apps bereitstellen, die auf dem neuesten iOS-Betriebssystem laufen können. Jedes Gerät, das nicht das aktuellste iOS-Upgrade erhalten kann, läuft Gefahr, dass die neuesten Versionen einiger der im App Store verfügbaren Apps nicht mehr laufen. Wenn diese älteren iPhones nicht ersetzt werden und immer noch mit einer älteren Version von iOS laufen, können Probleme haben, die neuesten Versionen einiger wichtiger Geschäftsanwendungen auszuführen. Dies kann dazu führen, dass diese Geräte unbrauchbar werden und das Unternehmen in Gefahr gerät.

MDM-Plattformen können Anforderungen an die iOS-Version haben IT-Abteilungen haben die Möglichkeit, Managementsoftware für mobile Geräte (Mobile Device Management, MDM) zu verwenden, um Apps auf iPhones zu verwalten und bereitzustellen. In einigen Fällen können diese Verwaltungsplattformen Anforderungen an die iOS-Version stellen, was bedeutet, dass einige ältere Geräte möglicherweise nicht mehr für die Verwaltung durch das MDM zur Verfügung stehen. Dies kann für IT-Teams problematisch sein, da sie möglicherweise nicht in der Lage sind, Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen oder Apps auf diesen Geräten bereitzustellen.