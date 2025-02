5 Collaboration-Funktionen, die Sie besser deaktivieren

Anbieter bringen ständig neue Collaboration-Anwendungen auf den Markt und nutzen Technologien wie künstliche Intelligenz, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und neue Funktionen, einschließlich Anwendungen für vernetzte Arbeitsplätze, anzubieten.

Die Flut von Produkten stellt die Verantwortlichen für Governance, Sicherheit und Compliance jedoch vor Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit der Zusammenarbeit. Sie müssen sicherstellen, dass jede neue Anwendung oder Funktion, die am Arbeitsplatz eingeführt wird, so gestaltet ist, dass das Risiko minimiert ist. Gleichzeitig kann das Versäumnis, neue Collaboration-Funktionen proaktiv zu unterstützen, dazu führen, dass Mitarbeiter Tools verwenden, die sich der Kontrolle der IT-Abteilung entziehen.

Unternehmen reagieren auf Angriffe auf ihre Collaboration-Anwendungen

Die globale Studie Workplace Collaboration and Contact Center Security and Compliance: 2024-25 von Metrigy, für die 338 Unternehmen befragt wurden, unterstreicht diese Bedenken. Fast 21 Prozent der Befragten gaben an, dass die Collaboration-Apps ihres Unternehmens angegriffen wurden, was einem Anstieg von mehr als 40 Prozent gegenüber 2023 und fast einer Verdreifachung gegenüber 2021 entspricht.

Als Reaktion darauf verlangt die Hälfte der befragten Unternehmen nun, dass die Teams der Chief Information Security Officers (CISO) die Bereitstellung neuer Collaboration-Anwendungen genehmigen, während weitere 43 Prozent ihre Teams bei der Bewertung neuer Anwendungen unterstützen. Dennoch verfügen 2024 nur 35 Prozent der Unternehmen über ein formelles Programm, das die Sicherheit, Governance und Compliance ihrer Collaboration-Anwendungen abdeckt – eine Zahl, die sich gegenüber 2023 kaum verändert hat.

Das Fehlen eines formellen Collaboration-Sicherheitsprogramms führt dazu, dass immer mehr Unternehmen die Collaboration-Funktionen einfach deaktivieren oder Apps blockieren, die sie nicht verwalten können. 30 Prozent der Umfrageteilnehmer blockieren Apps oder deaktivieren Funktionen – mehr als doppelt so viele wie 2021. Das Blockieren oder Deaktivieren von Apps und Funktionen ist am häufigsten in regulierten Organisationen anzutreffen, die oft nicht über die notwendigen Tools verfügen, um die Sicherheit und Compliance neuer Collaboration-Funktionen und -Modalitäten zu gewährleisten. Lassen Sie uns einen Blick auf die am häufigsten deaktivierten Funktionen werfen.