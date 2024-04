Wie SAP KI-Funktionen in seine Geschäftsanwendungen einbaut

Philipp Herzig, Chief Artificial Intelligence (AI) Officer von SAP, hat die KI-Strategie des Unternehmens erläutert, die darauf abzielt, die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz in die Geschäftsanwendungen zu integrieren, um den Kunden den Zugang zu KI zu erleichtern.

Während eines Besuchs in Singapur erklärte Herzig, der direkt an den SAP-Vorstandsvorsitzenden Christian Klein berichtet, dass die Grundlage der KI-Strategie von SAP in der Fähigkeit liegt, Daten und Prozesse über SAP-Anwendungen hinweg zusammenzuführen, um das zu unterstützen, was SAP als Business AI bezeichnet.

„Business AI bedeutet in erster Linie, dass wir KI in unsere Geschäftsanwendungen einbetten - Supply Chain, Finanzen, HR, Beschaffung, Reisen und Spesen – und in verschiedene andere Geschäftsprozesse“, sagte er.

SAP hat bereits damit begonnen, KI-Funktionen in seine SuccessFactors HR-Suite sowie in seine Sales and Service Cloud einzubauen. Zu diesen Funktionen gehört unter anderem die Nutzung generativer KI, um Recruiter bei der Erstellung von Stellenbeschreibungen und Kundendienstteams bei der Verbesserung der Ticketlösungszeiten zu unterstützen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Joule Copilot entwickelt, der nicht nur kontextbezogene Informationen und Hilfestellungen für Benutzer von SAP-Anwendungen bietet, sondern auch die Produktivität von Entwicklern verbessert, indem er Funktionen zur Codegenerierung für Datenmodelle, Anwendungslogik und die Erstellung von Testskripten enthält.

Von den 27.000 Kunden, die SAP Business AI heute aktiv nutzen, sind weniger als ein Prozent On-Premises-Kunden. In Zukunft werden wir KI nur noch auf diese Weise entwickeln, da wir sonst nicht mit der Anzahl unserer Kunden skalieren können. Philipp Herzig, SAP

„Wir haben ständig neue Innovationen rund um den Einsatz von Joule zur Generierung von Stellenbeschreibungen, und wir erweitern jetzt auf noch mehr Anwendungsfälle im Personalwesen“, erläuterte Herzig und fügt hinzu, dass SAP Fähigkeiten für etwa 30 KI-Anwendungsfälle entwickelt hat und diese in diesem Jahr auf über 100 Anwendungsfälle erweitert werden.

Auf die Frage, wie SAP die KI-Anwendungsfälle priorisiert, sagte Herzig, dass das Unternehmen dies auf der Grundlage des Nutzens tut: „Man kann viel mit KI machen, aber wenn der Wert nicht da ist oder wenn es zu teuer ist, wird es nicht angenommen werden. Wir betrachten es immer unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für die Kunden und ob es Teil der bestehenden Lizenzierung oder Teil unserer Premium-KI-Angebote ist.“

Genauso wichtig ist es, den Kunden den Einstieg in die KI zu erleichtern. Laut Herzig hat SAP bei eingebetteter KI „auf die harte Tour gelernt, dass sie nicht angenommen wird, wenn sie nicht als Service und nicht über die Cloud und ‚out of the box‘ bereitgestellt wird.“

„Von den 27.000 Kunden, die SAP Business AI heute aktiv nutzen, sind weniger als ein Prozent On-Premises-Kunden“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass diejenigen, die die Lösung als Service nutzen, sofort davon profitieren. „In Zukunft werden wir KI nur noch auf diese Weise entwickeln, da wir sonst nicht mit der Anzahl unserer Kunden skalieren können.“

Der Ansatz von SAP macht KI-Funktionen auch für Unternehmen zugänglich, die nicht über das nötige Know-how zur Implementierung der Technologie verfügen. „Wenn wir zum Beispiel ein Modell ausliefern und Sie dann dieses Modell neu trainieren und die Daten bereinigen müssen, erfordern diese Dinge eine Menge Fähigkeiten, und viele Kunden haben keine 100 Datenwissenschaftler“, so Herzig.

Dennoch können Unternehmen, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen und eine etwas andere Version einer KI-fähigen Anwendung wünschen, mit der SAP Business Technology Platform (BTP), die mit vorgefertigten Integrationen für alle SAP-Anwendungen ausgestattet ist, an der Technologie basteln.

„Unsere Kunden und Partner können das, was wir entwickelt haben, leicht modifizieren oder anpassen, um ihre eigenen Versionen der Anwendungen zu erstellen“, sagte Herzig und fügte hinzu, dass sie dies über die BTP schneller tun können, was die Probleme bei der Integration mindert.

„Man kann sie auf Azure, Google Cloud und Amazon Web Services (AWS) aufbauen, aber man muss sich mit der Sicherheit befassen, seine Datenpipelines aufbauen, mit dem Identitätsmanagement integrieren und so weiter. Hier macht unsere Strategie Sinn, denn wir mussten diese Herausforderungen selbst lösen. Wir geben BTP quasi als Nebenprodukt an die Kunden weiter, damit sie ihre eigenen Anwendungen erstellen können.“