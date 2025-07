Wie agnostische KI-Agenten Unternehmensdaten vernetzen

Zahlreiche Softwarehersteller haben bereits KI-Agenten in ihre Systeme eingebettet und stellen ihren Kunden zusätzlich Werkzeuge zur Verfügung, um maßgeschneiderte Spezialagenten zu schaffen.

Salesforce stellt mit der Agentforce-Plattform beispielsweise unmittelbare einsatzfähige Assistenten zur Verfügung, die selbstständig Aufgaben im Kundendienst und Vertrieb übernehmen. SAP integriert KI-Agenten über Joule, Microsoft über Copilot. All diese Lösungen arbeiten hauptsächlich in ihrer herstellerspezifischen Umgebung und stoßen dadurch an Grenzen.

Da die meisten Unternehmen jedoch IT-Systeme verschiedener Anbieter nutzen und ihre Geschäftsprozesse über komplexe Systemlandschaften hinweg verlaufen, können KI-Agenten ihr volles Potenzial erst dann ausschöpfen, wenn sie Daten herstellerübergreifend verarbeiten und mit Drittsystemen kommunizieren können. Hier kommt Google Agentspace ins Spiel.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter beispielsweise einen Termin vorbereitet, kann er den Agenten einfach bitten: „Zeige mir alle Informationen, die wir bisher zu einem Projekt haben.“ Die KI durchforstet dann die angeschlossenen Quellen wie das ERP - und CRM -System, Jira , Outlook , Sharepoint oder Kollaborations-Tools. Der Mitarbeiter erhält Suchergebnisse mit direkten Links zu den Inhalten, die er sofort bearbeiten kann. Die KI durchsucht die angebundenen Systeme nicht nur, sondern interagiert aktiv mit ihnen. Auf Anfrage organisiert sie Termine und versendet Einladungen per E-Mail. Auch Personalverwaltungsprozesse lassen sich mit Agentspace automatisieren: Will ein Mitarbeiter beispielsweise Urlaub beantragen, kann die KI das entsprechende System ansteuern und den Antrag selbstständig ausfüllen.

Google durchsucht die Daten und indexiert sie in einer Vektordatenbank. Dieser Vorgang wird regelmäßig wiederholt, sodass die Antworten von Agentspace aktuell bleiben. Wenn Informationen in einer der Quellen entfernt oder hinzugefügt werden, ändern sich auch die Suchergebnisse entsprechend. Die Daten verbleiben jedoch immer an ihrem ursprünglichen Speicherort, wodurch keine weiteren Instanzen mit den damit verbundenen Risiken entstehen. Zudem übernimmt Google automatisch die in den jeweiligen Systemen festgelegten Zugriffsrichtlinien. Jeder Anwender kann über Agentspace nur auf jene Daten zugreifen, für die er auch im Ursprungssystem berechtigt ist.

Integrierte KI-Kompetenz

Als führender Anbieter von Suchtechnologie bringt Google umfassende Expertise in diesem Bereich in Agentspace ein. Dadurch eignet sich die Plattform hervorragend, um die stetig wachsende Menge an Unternehmensdaten effizient zu bewältigen. Auch im Bereich KI betreibt Google seit Jahren intensive Forschung und entwickelt eigene KI-Modelle sowie Hochleistungshardware. Kunden profitieren so von einem Komplettpaket aus einer Hand und gewinnen strategische Planungssicherheit. Die Wahrscheinlichkeit steht hoch, dass Google auch in Zukunft stark in KI investieren wird. Weniger Abhängigkeiten wirken sich zudem positiv auf die Preisgestaltung aus. In der Vergangenheit hat Google technologische Fortschritte kostenfrei an Kunden weitergegeben, sodass diese von schnelleren KI-Modellen in ihren End-to-End-Prozessen profitierten.

Derzeit steht Google Agentspace noch nicht allgemein zur Verfügung. Die Plattform kann über ausgewählte Partner bezogen und eingerichtet werden. Unternehmen müssen die Plattform in ihre bestehende Systemlandschaft integrieren, Datenquellen anbinden und für Sicherheit und Datenschutz sorgen. Die Implementierung sollte daher durch spezialisierte Dienstleister erfolgen, die mit der Technologie vertraut sind und mit ihrem Fachwissen unterstützen können.

„Besonders wertvoll für Unternehmen ist die Möglichkeit, individuelle KI-Agenten für fachspezifische Prozesse zu entwickeln. Google bietet hierfür ebenso wie Microsoft und Salesforce geeignete Werkzeuge an.“ Laurenz Reitsam, SoftwareONE

Besonders wirkungsvoll gelingt der Einstieg mit einem Kick-Start-Workshop. In Schulungen, offenen Fragestunden und anhand praktischer Beispiele lernen die Teilnehmer zunächst die Möglichkeiten der neuen Plattform kennen. Welche Tools und Dienste nutzen die Mitarbeiter aktuell? Was sind die wichtigsten Datenquellen im Unternehmen? Daraus ergibt sich, welche Quellen angebunden werden sollten. Anschließend beginnt die eigentliche Implementierung: Der Dienstleister richtet die Agentspace-Instanz ein, konfiguriert die Konnektoren, bindet die Datenquellen an und gewährleistet die Benutzerauthentifizierung. Nach der Feinabstimmung können die Teilnehmer erste praktische Erfahrungen mit Agentspace sammeln.