OCRE-Rahmenvertrag: Cloud-Beschaffung für die Wissenschaft

In der modernen Wissenschaft sind skalierbare Rechenressourcen unerlässlich geworden. Wissenschaftliche Durchbrüche hängen zunehmend von der Fähigkeit ab, große Datenmengen effizient zu verarbeiten und komplexe Berechnungen durchzuführen. Doch gerade öffentliche Forschungseinrichtungen stehen oft vor der Herausforderung, Cloud-Dienste schnell, rechtssicher und kostengünstig zu beschaffen.

Traditionelle Beschaffungsprozesse sind häufig zeitaufwendig und bürokratisch, was die agile Umsetzung innovativer Forschungsprojekte behindert. Das OCRE-Framework (Open Clouds Research Environment), initiiert von GÉANT, dem europäischen Netzwerk nationaler Forschungs- und Bildungsnetze, bietet hierfür eine elegante Lösung mit seinem kaskadierenden Beschaffungsmodell, das speziell auf die Bedürfnisse von Forschungseinrichtungen zugeschnitten ist.

Spezifische Anforderungen bestimmen Anbieterwahl

Diese Flexibilität ist besonders wertvoll, wenn es um spezialisierte Bedürfnisse geht. Kann beispielsweise der erstplatzierte Anbieter keine ausreichenden Garantien zur digitalen Souveränität bieten oder verfügt nicht über die erforderlichen Zertifizierungen im Bereich Education oder Non-Profit, dürfen Forschungseinrichtungen ohne eigene Ausschreibung auf nachrangige Anbieter zurückgreifen. Dies erfolgt vollständig EU-konform und wurde speziell entwickelt, um wissenschaftlichen Einrichtungen langwierige und komplexe Vergabeprozesse zu ersparen.

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Forschungsinstitut, das beispielsweise besondere Anforderungen an den Datenschutz oder die lokale Präsenz des Anbieters stellt, nicht an den Erstplatzierten gebunden ist, wenn dieser diese Kriterien nicht erfüllen kann. Stattdessen kann es direkt den nächsten qualifizierten Anbieter in der Kaskade kontaktieren. Diese Flexibilität ermöglicht eine signifikante Beschleunigung von Forschungsprojekten, da zeitaufwendige Neuausschreibungen entfallen und die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin unmittelbar berücksichtigt werden können.