Digitale Souveränität gelingt nur in Zusammenarbeit

Wir kaufen auf Plattformen ein, Unternehmen verlagern Daten in die Cloud, unsere Gesundheitsdaten werden in elektronischen Akten gespeichert. Überall hinterlassen wir digitale Spuren, legen Daten ab, rufen online Anwendungen auf.

Dabei gilt es auf vertrauenswürdige Anbieter zu setzen. Doch so unbestritten die Bedeutung durchdachten Datenhandlings und -managements auch ist: Geht es um Datensouveränität, Einordnung und Herangehensweise, fällt die Orientierung aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas schwer.

Gerade beim Thema Datenschutz und Cloud Computing gibt es nach wie vor Diskussionen: Einerseits sollen zwar immer mehr Anwendungen ausgelagert werden. Gleichzeitig wächst aber auch die Angst vor Datenverlust und -missbrauch, wenn sich Informationen nicht länger nur auf den eigenen Servern befinden. Um diesen Sorgen zu begegnen, macht es Sinn, sich mit dem Thema vertieft zu beschäftigen.

Technologien und Strategien für digitale Souveränität notwendig Das Datenuniversum wächst und wächst. 2020 hat jeder Mensch bereits 1,7 Megabytes an Daten in nur einer Sekunde generiert, Tendenz steigend. Benötigt werden in zunehmendem Maße Technologien und Strategien, um dieser Menge zu begegnen und zugleich digitale Souveränität und Datensouveränität sicherzustellen. Was das bedeutet? Firmen aber auch Einzelpersonen müssen sich ihrer individuellen Rollen und Funktionen stets bewusst sein und entsprechend handeln. Dazu gehören die kontinuierliche und verlässliche Überwachung und Selbstbestimmung über persönliche und unternehmensinterne Informationen. Nur die Einzelperson oder die jeweilige Organisation sollte das Recht haben, über diese Daten und den Umgang mit ihnen zu verfügen. Außerdem muss kontinuierliche Transparenz und Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein. Datensouveränität bedeutet aber auch, dass Staaten und ihre Regierungsorgane nicht ohne Weiteres auf Daten zugreifen sollten. Es gilt deshalb sicherzustellen, dass insbesondere die Möglichkeiten des Datenzugriffs in politischen Abkommen geregelt werden und dieses Problem nicht auf die Unternehmen übertragen wird. Dazu braucht es multilaterales Handeln und ein Update von bestehenden Rechtshilfeabkommen.

Projekte für mehr Datenschutz und digitale Souveränität In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Initiativen zur Stärkung der digitalen Souveränität initiiert. Insbesondere die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten haben das Thema auf die Agenda gehoben. Dabei ist zwischen gesetzgeberischen und technischen Projekten zu unterscheiden. Einige prominente Beispiele auf politischer Ebene sind der Digital Markets Act (DMA), der Data Governance Act (DGA) und der Digital Services Act (DSA). Sie alle zielen darauf ab, den fairen Wettbewerb digitaler Geschäftsmodelle, Transparenz, Interoperabilität und einheitliche Praktiken zu fördern. Seinen Anfang fand dieser Trend in der Datenschutzgrundverordnung, die – wie Europäer nicht ohne Stolz feststellen – mithin eine globale Strahlkraft entfaltet hat. Aber selbst wenn die EU sich in der Rolle des Vorreiters und Standardsetzers gefällt: Es wird in Zukunft wichtiger werden, sich zumindest im transatlantischen Raum früher abzustimmen und gemeinsame Auffassungen zu entwickeln. Das jüngst ins Leben gerufene Trade and Tech Council (TCC) hat das Potenzial als ein Forum zu dienen, in dem genau das geschieht.

Wichtige europäische Cloud-Initiativen Neben gesetzlichen Vorgaben zu Wettbewerb, Transparenz, Datenschutz und Interoperabilität werden auch vermehrt unternehmerische Initiativen gestartet. Dabei schließen sich Unternehmen mit der Zielsetzung Datensouveränität zusammen, mal mit, mal ohne politische Flankierung. Der europäische Verhaltenskodex für Cloud-Dienste (EU Cloud Code of Conduct) will Cloud-Anbieter in Sachen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO/GDPR) unterstützen und so das Vertrauen der Anwender stärken. Das Ziel sind höchste Datenschutzstandards. Es gibt aber noch weitere Initiativen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Datensicherheit und somit Souveränität in der Cloud voranzutreiben und zu stärken. Ein Beispiel ist das IPCEI-CIS-Vorhaben (Important Project of Common European Interest), das ein Edge-Cloud-Kontinuum in Europa etablieren möchte und die benötigte Infrastruktur für ein Datenökosystem bereitstellt, um etwa Initiativen wie GAIA-X zu unterstützen. Hier sind sowohl politische Akteure wie die deutsche und französische Regierung als auch Verbände und Unternehmen engagiert. Die Kooperation von europäischen Ländern und Cloud-Anbietern in einem föderierten Cloud-System ist Kern von GAIA-X, das als dezentrale Dateninfrastruktur angelegt ist. Oberste Prämisse: Alle Firmen und Organisationen sollen von einer sicheren Cloud profitieren können, ohne sich dabei an einen bestimmten Provider binden zu müssen. Eine erste konkrete Initiative unter diesem Dach könnte das Catena-X Automotive Network sein, das sich für durchgängige Datenketten für alle Teilnehmer der automobilen Wertschöpfungskette einsetzt. Dabei geht es insbesondere um den sicheren Informationsaustausch zwischen Unternehmen der Automobilindustrie. „Um Daten souverän zu teilen, braucht es die Möglichkeit, dass der Datengeber zu jeder Zeit die Kontrolle darüber behält, wer was und wie mit den Daten macht.“ Ben Brake, IBM Dennoch bereiten einige Trends auch Sorge: Digitale Souveränität darf nicht in digitalem Protektionismus enden. Wo immer Marktbarrieren errichtet werden, sollte man Haltung beziehen – im eigenen aber vor allem im europäischen Interesse: Ein Kontinent, der stark auf Export setzt, darf auch für datengetriebene Geschäftsmodelle keine Grenzen ziehen.