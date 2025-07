Europas Weg in die digitale Unabhängigkeit

Es hat nur wenige Minuten gebraucht, um die Weltordnung ins Wanken zu bringen. Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat das transatlantische Bündnis erschüttert – nicht nur im Ton, sondern im Kern. Und das betrifft auch die digitale Welt. Vor allem die ITSM-Branche mit ihren verschiedenen Cloud-Lösungen fragt sich: Können wir US-Software noch vertrauen? Und was gibt es für Alternativen?

Am 2. April 2025 trat US-Präsident Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Presse. Ausgestattet mit einer großen Tafel, auf der er die neu verhängten Zölle zeigte, erklärte er den Tag zum Liberation Day – den Tag der Befreiung vom, nach seiner Ansicht, unfairen Umgang mit den USA. Dies war einer der vielen Momente, bei dem sich der Rest der Welt nur über die erratische Wirtschaftspolitik in den Staaten wundern konnte.

Die Veränderungen in Washington kamen nicht über Nacht, aber sie haben in den letzten Monaten an Tempo gewonnen. Auch auf sicherheitspolitischer Ebene, was vor allem die Ukraine zu spüren bekommen hat: Nachdem die Vereinigten Staaten vorübergehend ihre Unterstützung mit Aufklärungsdaten unterbrochen hatten, sollen der russischen Armee größere Gebietseroberungen gelungen sein. Das Vertrauen in amerikanische Dienste ist erschüttert und beim Umgang mit US-Produkten hat bereits ein Umdenken begonnen. An manchen Stellen ist der Verzicht einfach, an anderen dagegen sehr kompliziert. Besonders die IT-Servicemanagement-Branche steht vor großen Herausforderungen, da viele Lösungen auf Cloud-Technologien beruhen.

Die Vertrauensfrage in der Cloud Auf den Branchen-Events und Konferenzen war in den letzten Wochen zu spüren, wie sehr das Thema die ITSM-Welt umtreibt. Viel zu lange haben wir uns auf die Cloud-Lösungen amerikanischer Hersteller verlassen. Grund zu zweifeln gab es auch selten, sie sind schließlich effizient, skalierbar und stehen, zumindest bisher, jederzeit zur Verfügung. Wie schnell sich die Lage ändern kann, zeigt das Beispiel der unterbrochenen Satellitenaufklärung in der Ukraine. Ein solches Szenario kann es auch jederzeit bei Cloud-Diensten geben. In Zeiten globaler Spannungen wird diese technologische Kontrolle dann schnell zur Waffe. Doch auch abgesehen von solch dystopischen Schreckensszenarien haben wir uns durch eine gewisse Bequemlichkeit in eine Situation der Abhängigkeit manövriert. Selbst bei Lösungen, die eine Speicherung auf deutschen oder europäischen Rechenzentren versprechen, ist die Datensicherheit nicht gewährleistet. Gesetzliche Regelungen wie der Cloud Act oder der Patriot Act ermöglichen US-Behörden trotzdem den Zugriff darauf. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat das bereits 2020 bestätigt. „Digitale Souveränität und Resilienz lassen sich nicht importieren, sie müssen hier entwickelt werden.“ Rico Barth, KIX Service Software Wie gefährdet die Daten der Bürger sind, hat zuletzt die Debatte um die amerikanische Datenplattform Palantir und dessen umstrittenen Mitgründer Peter Thiel gezeigt. Noch weitreichender, vor allem bei einem Totalausfall, wären die Folgen aber für staatliche Institutionen und kritische Infrastrukturen. Also jene Bereiche, in denen ein Ausfall nicht nur wirtschaftliche, sondern gesellschaftliche Konsequenzen hätte: Verwaltungen, Krankenhäuser, Sicherheitsbehörden, Energieversorger. Noch immer dominieren dort ITSM-Lösungen aus amerikanischer Produktion. Eine echte Neubewertng der Risiken steht häufig noch aus, obwohl regulatorische Vorgaben längst in diese Richtung weisen. Und natürlich sorgt ein Umstieg für zeitlichen und finanziellen Aufwand. Aber er ist möglich.