Cerabyte will Speicherung von Cold Data revolutionieren

Laut IDC machen unstrukturierte Daten rund 80 Prozent aller gespeicherten Daten aus. Die Aufbewahrung dieser kalten Daten (Cold Data), also inaktive unstrukturierte Daten auf die nur selten zugegriffen wird, stellen Speicherinfrastrukturen vor Herausforderungen.

Gleichzeitig sind sie ein Energiefresser: 2022 verbrauchten Rechenzentren laut einer Studie des Borderstep Instituts (PDF) rund 17,9 Milliarden kWh. Das Wachstum der Datenberge wird dabei von Protokollen, IoT-Geräten, soziale Medien, Sensoren, Metadaten, Suchmaschinenanfragen, aber auch Videos und Bildern angetrieben.

Cerabyte entwickelt Ceramic Nano Memory

Das deutsche Start-up Cerabyte bietet mit der Entwicklung des keramisch beschichten Glasdatenträgers Ceramic Nano Memory eine Lösung für Cold Data an. Das Unternehmen verfügt über eine Technologie, die mikroskopisch kleiner Löcher in eine keramische Schicht auf einem Glasträger erzeugt. Die Löcher werden mit Femtosekunden-Laserpulsen in einem QR-Code-ähnlichen Format angelegt, wobei die Abfolge der Löcher und Nicht-Löchern binären Code entspricht.

Der Glasträger kann beidseitig beschichtet werden, um die Datenkapazität zu erhöhen, und es können mehrere Glasdatenträger in einer Datenkassette gestapelt werden. Pro Laserpuls werden 2 Millionen Bits geschrieben, pro Glasseite lassen sich derzeit 1 Gigabyte Daten speichern.

Im Demosystem sind derzeit 1 Petabye pro Rack möglich. Dieses hat den Formfaktor eines Rechenzentrums-Racks. Die Schreib- und Lesegeschwindigkeit hängt von der Dichte des QR-Codes ab. Die keramische Beschichtung hat eine anfängliche Dicke von 50 bis 100 Atomen und soll resistent gegen Feuer, Kälte, Wasser, Strahlung, Elektrizität und andere Einflüsse sein, die Daten auf Bändern, Festplattenlaufwerken und SSDs zerstören können.

Abbildung 1: Christian Pflaum, CEO und Gründer von Cerabyte ist überzeugt, dass die entwickelten Datenträger elektronischen Abfall und den Energieverbrauch von Rechenzentren weltweit deutlich reduzieren.

Laut Christian Pflaum, Gründer und CEO von Cerabyte, ist zum Beispiel ein Speichersystem möglich, das aus Bibliothekssystemen und Schreib-Lese-Racks besteht, wobei die Steckmodule mit den Glasdatenträgern mit Robotern vom Bibliothekssystem zum Schreib-Lese-Rack transportiert werden.