Die aktuelle Rechtslage bei Penetrationstests

Penetrationstests sind ein geeignetes Verfahren, um die aktuelle Sicherheit eines IT-Netzes, eines einzelnen IT-Systems oder einer (Web-)Anwendung festzustellen, so das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Die Pentests dienen dazu, die Erfolgsaussichten eines vorsätzlichen Angriffs einzuschätzen und dadurch die Wirksamkeit der vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen sowie weitere notwendige Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten.

Doch so sinnvoll solche aktiven Überprüfungen der IT-Sicherheit auch sind, ist es immer wieder in der Diskussion und scheint nie so ganz eindeutig, wie die Rechtslage ist (Stichwort Computersabotage, Hackerparagraf), ob sich Testende also in eine unsichere Rechtssituation begeben.

Eine erste Antwort könnte hier sein, dass das BSI selbst Penetrationstests anbietet, vornehmlich für Bundesbehörden, aber auf Antrag und Rechnung auch für andere Organisationen, die ihr bestehendes Schutzniveau gegen Cyberattacken kontrollieren lassen wollen.

Doch wie sieht die Rechtslage aus?

Vielfältige Rechtsvorgaben können bei Pentests eine Rolle spielen In den letzten Jahren hat das BSI eine Untersuchung zu Penetrationstests (PDF) veröffentlicht, die auch analysiert hat, welche rechtlichen Vorgaben zum einen mögliche Pentests vorschreiben oder aber verbieten könnten. In der Studie kam das BSI damals unter anderem zu dem Schluss, dass zwar keine Gesetze existierten, die eine Firma oder Behörde unmittelbar dazu verpflichten, Penetrationstests durchführen zu lassen, doch existierten bereits verbindliche Vorschriften bezüglich der Handhabung der Sicherheit und der Verfügbarkeit von steuerrechtlich und handelsrechtlich relevanten Daten, des Umgangs mit personenbezogenen Daten und der Einrichtung und Ausgestaltung eines internen Kontrollsystems. Zudem sagte das BSI: „Im Zuge eines Penetrationstests werden durch den Tester unter anderem Handlungen ausgeführt die, wenn sie nicht mit der Einwilligung des Auftraggebers geschehen, gegen geltende Gesetze verstoßen können.“ Offensichtlich kommt es auf eine exakte Festlegung des beauftragten Handlungsrahmens an. Dann kann man aus Sicht des BSI sagen: „Wenngleich der Penetrationstester zumeist schon nicht tatbestandsmäßig handeln wird, da ihm besondere Absichten – wie zum Beispiel die rechtswidrige Bereicherungsabsicht – fehlen. Außerdem sind diese Eingriffe, deren Inhalt und Umfang mit dem Auftraggeber abgestimmt sind, durch Einwilligung gerechtfertigt“. Das BSI nennt in der Studie eine Reihe von rechtlichen Vorgaben, die im Rahmen der Beauftragung von Pentests berücksichtigt werden müssen, sowie die Pflichten des Auftragnehmers und Auftraggebers. Inzwischen zeigen jedoch neuere Gesetzgebungen zur Cyberresilienz, dass es kaum noch ohne Penetrationstests gehen kann, in der Finanzbranche besteht sogar die Pflicht dazu.