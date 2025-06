KI-Erfolg erfordert hohe Datenqualität

Nach der anfänglichen Euphorie rund um künstliche Intelligenz (KI) gehen Unternehmen nun den nächsten Schritt: Jetzt rücken maßgeschneiderte Modelle in den Fokus, die auf spezifische Aufgaben, Branchen oder sogar einzelne Unternehmensbereiche trainiert werden. Diese Entwicklung erfordert jedoch einen entscheidenden Perspektivwechsel: Nicht mehr die KI-Modelle stehen im Zentrum, sondern die Qualität und Relevanz der Trainingsdaten. Damit ist es höchste Zeit, den Datenspeicher in Ordnung zu bringen.

Im Jahr 2024 sind die weltweiten Datenmengen weiter rasant gestiegen – nicht zuletzt durch den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aktuell entstehen täglich rund 400 Millionen Terabyte an neuen Daten, Tendenz stark steigend. Doch viele Unternehmen wissen oft nicht genau, welche Daten sie überhaupt besitzen, wo diese gespeichert sind oder wer darauf zugreifen kann. Im Schnitt haben zum Beispiel rund 70 Prozent der neuen Kunden von Cohesity ihre Datenspeicher zuvor nicht rationalisiert.

Eine unkontrollierte Datenspeicherung führt aber zu schlechten Entscheidungen, da nicht alle beziehungsweise die relevanten Informationen berücksichtigt werden. Und: Es wird schwieriger, den Überblick zu behalten und alle Informationen angemessen zu schützen. So können Cyberkriminelle Schwachstellen einfach ausnutzen. Hinzu kommt der ökologische Preis großer Datenbestände. Denn Rechenzentren verursachen enorme Emissionen. Ihr Ausstoß entspricht inzwischen fast zwei Prozent der globalen Emissionen, also etwa genauso viel wie beim weltweiten Flugverkehr.

So geht es nun nicht mehr um eine KI, die alles kann, sondern um KI-Modelle und ML-Algorithmen, die spezifisch für Aufgaben, Sektoren oder Unternehmen optimiert sind. In dieser Phase ist es entscheidend, dass Unternehmen auf die Relevanz und Sauberkeit der verwendeten Daten achten. Denn die Auswirkungen nicht-rationalisierter Datenspeicher können für KI-Projekte gravierend sein: Es entstehen Verzerrungen , die zu Halluzinationen und ungenauen Ergebnissen führen.

Ein unsauberes Datenmanagement ist aber nicht nur schlecht für Sicherheit und Umwelt, sondern auch für die Erfolgschancen von KI: Dabei hat sich zum einen gezeigt, für welche Aufgaben und Rollen KI wirklich nützlich ist, und zum anderen, an welchen Stellen diese Generalisten- LLMs an ihre Grenzen geraten.

Gerade im Kontext von KI ist es wichtig, frühzeitig geeignete Governance -Strukturen zu etablieren. Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Informationen ist erforderlich, da Missbrauch nicht nur rechtliche, sondern auch ethische Konsequenzen nach sich ziehen kann. So stellen Regelwerke wie DSGVO , NIS2 oder DORA bereits heute hohe Anforderungen an die Datenverarbeitung und -sicherheit.

Fazit

Wenn es um KI und die saubere Nutzung und Kategorisierung von Daten geht, stößt ein One-size-fits-all-Ansatz schnell an seine Grenzen. Die Vielfalt und Komplexität von Datentypen, regulatorische Anforderungen sowie die Notwendigkeit, bestehende Workflows zu integrieren, verdeutlichen: Plug-and-Play-Lösungen reichen für den professionellen Unternehmenseinsatz oft nicht aus. KI-Systeme müssen speziell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sein. Die Cohesity Data Cloud für Datensicherheit und -management stellt sämtliche Werkzeuge bereit, um unterschiedliche Datentypen zu verarbeiten, Konsistenz sicherzustellen, ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig leistungsstarke Analysefunktionen zu ermöglichen.

Über die Autorin:

Isabell Rauchenecker ist Vertriebsleiterin von Cohesity in Deutschland. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Infrastrukturbranche und war in verschiedenen Führungspositionen bei internationalen Technologieunternehmen tätig. Sie verfügt über umfassende Expertise in der strategischen Geschäftsentwicklung und Markteinführung in den Bereichen Sicherheit, Daten und Cyber-Resilienz.

