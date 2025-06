Dies können Softwareplattformen für Data Protection bieten

Unternehmen, die Daten speichern und verwalten, benötigen Data-Protection-Software, um ihre Daten zu schützen und zu sichern. Aber welches Tool oder welche Data-Protection-Plattform ist die geeignete Wahl?

Die Antwort hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, darunter das erforderliche Data-Protection-Niveau, das Risiko, das das Unternehmen eingehen kann, und die Funktionen, die am besten zur Strategie des Unternehmens in Bezug auf Backup, Recovery, Datenschutz, Sicherheit und Compliance passen.

Wer bietet die Data-Protection-Software an?

Die folgende Liste von Anbietern und Produkten für Data Protection basiert auf Untersuchungen von Analystenunternehmen zu den größten, innovativsten oder beliebtesten Softwareprodukten. Zu den Quellen gehören Gartners Verzeichnis Enterprise Backup and Recovery Software Solutions Reviews and Ratings und der Global Data Replication and Protection Software Industry Trends Analysis Report 2024, Forecast to 2032 von Precision Reports.

Um das Feld weiter einzugrenzen, haben wir auch andere Quellen herangezogen, um die Vergleiche von Data-Protection-Produkten zu kontextualisieren und auszugleichen. Für jeden Anbieter oder jedes Produkt erklären wir die wichtigsten Funktionen und Unterscheidungsmerkmale sowie die Arten von Anwendungsfällen und Anforderungen für die Data Protection, für die sie geeignet sind. Die Angebote sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Acronis

Die Plattform von Acronis International kombiniert Data-Protection-Funktionen mit Cybersicherheits- und Endpunktschutzfunktionen. Darüber hinaus bietet sie Funktionen zur effizienteren Datensicherung, wie beispielsweise die Speicheroptimierung für Backups. Acronis zeichnet sich vor allem durch seinen integrierten Ansatz für Cybersicherheit und Data Protection aus und bietet somit ein Komplettpaket.

Barracuda

Die Plattform von Barracuda Networks bietet wichtige Funktionen für die Datensicherung und -wiederherstellung und sorgt für Speichereffizienz und Kostenoptimierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Funktionen wie Deduplizierung, die die Kosten für Backup-Storage senkt und die Wiederherstellung beschleunigt, indem redundante Informationen aus den Backups entfernt werden.

Cohesity

Die Plattform von Cohesity vereint Datenmanagement- und Data-Protection-Funktionen in einer einzigen Plattform. Sie bietet Unternehmen nicht nur Funktionen für die Datensicherung und -wiederherstellung, sondern auch Datenüberwachung und -replikation mithilfe eines integrierten Tool-Pakets.

Commvault

Zusätzlich zu den zentralen Funktionen für Backup und Recovery bietet die Plattform von Commvault erweiterte Funktionen wie aktive Bedrohungsscans und Cyber Deception, die Angreifer bei ihren Versuchen, sensible oder geschäftskritische Daten eines Unternehmens zu identifizieren, in die Irre führen sollen. Diese Funktionen ergänzen und erweitern die grundlegenden Features, die von Standardplattformen angeboten werden.

Dell

Die Data-Protection-Plattform von Dell Technologies bietet in erster Linie Funktionen für die Datensicherung und -wiederherstellung. Ergänzende Funktionen wie Datenerkennung und Überwachung der Datenbankaktivitäten stehen nicht im Vordergrund. Die Datensicherungsfunktionen von Dell unterstützen die meisten modernen Umgebungen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen einen besonderen Schwerpunkt auf den Ausbau von Funktionen für Backup und Recovery in Multi-Cloud-Umgebungen gelegt.

Druva

Das Data-Protection-Paket von Druva zeichnet sich neben Kernfunktionen wie Datensicherung durch seinen Fokus auf Kostenoptimierung und effiziente Datenwiederherstellung aus. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, die Arten von Assets zu ermitteln, die sie kostengünstig sichern müssen, und bietet ihnen so ein optimales Gleichgewicht zwischen Data Protection und Wirtschaftlichkeit.

IBM

Obwohl IBM eher für andere Computerdienstleistungen und -produkte bekannt ist, sind die Data-Protection-Angebote von Big Blue auf Unternehmen ausgerichtet und konzentrieren sich insbesondere auf die Anforderungen von Unternehmen mit komplexen, weitläufigen IT-Umgebungen, wie beispielsweise solche, die Multi-Cloud-Infrastrukturen betreiben. IBM legt außerdem besonderen Wert auf die Data Protection für Workloads, die auf älteren Plattformen wie SAP S/4HANA gehostet werden.

Kaseya

Obwohl Kaseya traditionell ein Anbieter von Überwachungslösungen war, hat das Unternehmen sein Angebot um Funktionen für Backup und Recovery erweitert. Im Vergleich zu anderen Anbietern von Data-Protection-Lösungen sind die Funktionen von Kaseya eher begrenzt. Das Unternehmen bietet jedoch eine Vielzahl weiterer Tools, wie beispielsweise Software für die Fernüberwachung und -verwaltung, die sich in seine Produkte integrieren lassen und diese ergänzen, sodass eine All-in-One-Plattform für das IT-Management entsteht.

Microsoft

Neben Data Protection, die auf den eigenen Plattformen von Microsoft wie der Azure-Cloud funktionieren, vertreibt das Unternehmen auch ein universelles Datensicherungsprodukt namens Microsoft Purview, das in den meisten modernen Infrastrukturen und Umgebungen eingesetzt werden kann. Da die Produkte von Microsoft in vielen Unternehmen weit verbreitet sind, könnte das Unternehmen die erste Wahl für Organisationen sein, die Data Protection benötigen, ohne mit einem neuen oder unbekannten Anbieter zusammenarbeiten zu müssen.

Quest

Quest Software und der IT-Softwareanbieter CDW bieten Backup- und Recovery-Funktionen als Teil eines umfassenden Pakets mit Produkten für Datensicherheit, Datenmanagement, Migration und Endpunktmanagement. Die Data-Protection-Features werden mit einer Vielzahl weiterer Angebote kombiniert, um umfassende Funktionen für Datenmanagement, Sicherheit und Schutz bereitzustellen.

Rubrik

Das Paket von Rubrik legt den Schwerpunkt gleichermaßen auf Sicherung und Wiederherstellung – nicht nur für Daten, die Unternehmen in ihren eigenen Anwendungen und Infrastrukturen speichern, sondern auch für Daten, die in SaaS-Plattformen von Drittanbietern wie Microsoft 365 und Google Cloud gespeichert sind. Einige konkurrierende Produkte bieten ebenfalls SaaS-Data-Protection, aber nur wenige konzentrieren sich so umfassend auf diesen Anwendungsfall wie Rubrik.

Veeam

Veeam Software bietet ein umfassendes, universelles Data-Protection-Paket, das mit praktisch jeder Art von IT-Umgebung kompatibel ist, einschließlich Datenbeständen, die auf Bare-Metal-Servern, auf VMs und in der Cloud gehostet werden. Zu den Funktionen gehören sofortige Wiederherstellung, speicherbasiertes Backup, Wiederherstellung ganzer Festplatten und Dateien sowie eine KI-gestützte Malware-Erkennungs-Engine.

Veritas

Veritas Technologies bietet Backup- und Wiederherstellungsprodukte für große Unternehmen in Form von NetBackup und für kleine Unternehmen über Backup Exec. Das Unternehmen bietet außerdem eine Vielzahl weiterer Produkte im Bereich Datenmanagement und Cybersicherheit. Veritas bietet zwar keine wirklich einzigartigen Backup- und Wiederherstellungsfunktionen, aber zusätzliche Datenmanagement- und Cybersicherheitsfunktionen decken einen breiten Bereich der Data-Protection-Anforderungen ab.