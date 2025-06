Aktives vs. passives Netzwerk-Monitoring: Was ist besser?

In der heutigen, stark digitalisierten Geschäftswelt ist eine zuverlässige Netzwerkleistung nicht nur wünschenswert, sondern geschäftskritisch. Unternehmen streben nach optimaler und konstanter Servicequalität durch durchdachtes Netzwerkdesign und vorausschauendes Performance-Monitoring. Die Realität moderner IT-Infrastrukturen, die von Virtualisierung, Multi-Cloud-Umgebungen und verteilten Systemen geprägt ist, macht jedoch die tiefgreifende Analyse der Netzwerkleistung zu einer komplexen Herausforderung für IT-Teams.

Die steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit setzen IT-Abteilungen enorm unter Druck. Sie müssen strenge Service Level Agreements (SLA) einhalten, um geschäftskritische Prozesse unterbrechungsfrei zu unterstützen. Dafür sind leistungsfähige Tools zur umfassenden Überwachung von Netzwerkverkehr und Systemkomponenten erforderlich, um Vorfälle frühzeitig zu erkennen und Fehler effizient zu suchen und zu beheben. Obwohl der Markt zahlreiche Lösungen für das Troubleshooting der Netzwerk-Performance bietet, erschwert gerade diese Vielfalt die Auswahl der optimalen Tools für die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens.

Passives Monitoring ist besonders wertvoll, um das Netzwerkverhalten während Spitzennutzungszeiten zu analysieren, und liefert authentische Einblicke in das tatsächliche Nutzererlebnis.

Beim passiven Monitoring wird eine Paketerfassung verwendet, bei der der Traffic von einem Port per Netzwerk-Tap zu Trendberechnungen und Analysezwecken kopiert wird. Diese Methode bietet mehrere entscheidende Vorteile:

Bei der Implementierung von aktivem Monitoring sollte jedoch berücksichtigt werden, dass der zusätzlich erzeugte Netzwerkverkehr die Gesamtleistung beeinflussen kann – insbesondere in bereits stark ausgelasteten Umgebungen.

Aktives Monitoring erzeugt synthetischen Traffic im Netzwerk, um Routing-Probleme zu beheben und Black Holes sowie andere Probleme der Netzwerkleistung zu identifizieren. Als Black Hole wird ein Bereich oder eine Stelle im Netzwerk bezeichnet, an der eingehender oder ausgehender Datenverkehr ohne Benachrichtigung des Absenders verworfen oder gelöscht wird. Aktives Monitoring bietet folgende Vorteile:

Praxisnah formuliert: Aktives Monitoring zeigt, was schiefgehen könnte, passives Monitoring zeigt, was tatsächlich schiefgeht, und zusammen zeigen sie, wie man Probleme lösen kann.

Obwohl die Verfechter beider Vorgehensweisen darüber streiten, welcher Ansatz der richtige ist, können die meisten Organisationen in der Praxis von einer Kombination der beiden Methoden profitieren. Passives Monitoring erlaubt einen Blick auf die Aktivitäten und beobachtet Trends im zeitlichen Verlauf. Durch die Nutzung eines Echtzeit-Testmechanismus, den ein aktives Monitoring bietet, können IT-Abteilungen Probleme isolieren und Verbesserungen durchführen. Dies führt dazu, dass Probleme entschärft werden können.

Cloud-Integration und moderne Monitoring-Lösungen

Organisationen nutzen häufig eine Kombination aus Tools für On-Premises- und SaaS-Monitoring, um Aktivitäten in ihren Netzwerken zu verfolgen. Die SaaS-Produkte lassen sich erweitern, um Aktivitäten außerhalb der eigenen Firewall zu überwachen. Dadurch wird oft der Traffic in die Cloud und in andere Drittanbieter-Umgebungen beobachtet.

Moderne Monitoring-Lösungen integrieren zunehmend KI und maschinelles Lernen, um: