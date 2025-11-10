Homebrew für die macOS-Softwareverwaltung installieren

Es ist wichtig, für jede Aufgabe das richtige Werkzeug zu verwenden, insbesondere wenn es um Betriebssysteme geht. Hier können Tools wie Homebrew genau das sein, was Desktop-Administratoren benötigen.

Die Wartung von Geschäftsanwendungen über mehrere unterschiedliche Systeme hinweg kann frustrierend und zeitaufwendig sein. Dazu gehören unter anderem die folgenden Herausforderungen:

Das integrierte grafische Installationsprogramm von macOS lässt sich auf vielen Macs schwer zentral verwalten, vor bei vielen unterschiedlichen Geräten und macOS-Versionen.

Individuelle, systembezogene Bereitstellungen bergen das Risiko von Versionsproblemen, Inkonsistenzen und Abhängigkeitsproblemen.

Die Integration mit anderen Verwaltungstechniken, die Automatisierung für Standardisierung, Versionskontrolle und Effizienz nutzen, ist unerlässlich.

Softwarepaketmanager mindern jedoch diese Herausforderungen für viele Administratoren. Paketmanager inventarisieren, aktualisieren, entfernen und fügen Anwendungen hinzu und bieten so eine effektive Möglichkeit, Benutzern die benötigte Software zur Verfügung zu stellen. Paketmanager unterstützen auch bei der Versionskontrolle, indem sie die Verfügbarkeit von Anwendungen in Repositorys einschränken.

Linux-Systemadministratoren verwenden regelmäßig Paketmanager wie DNF und APT, um Systeme auf dem neuesten Stand zu halten, und sogar Windows-Administratoren haben Zugriff auf ähnliche Tools, darunter Microsofts eigenes WinGet und die Drittanbieter-Manager Chocolatey und Scoop.

Doch wie sieht es mit macOS aus? Hier ist der Homebrew-Paketmanager für viele Benutzer und IT-Fachleute, die für die Aktualisierung dynamischer macOS-Systeme verantwortlich sind, die erste Wahl.

Was ist Homebrew und wann sollten Sie es verwenden? Homebrew ist umfangreich und bietet tiefgreifende Funktionen für Nutzer, die sich mit zusätzlichen Anwendungsfällen befassen möchten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Installation neuer Anwendungen

Aktualisierung oder Upgrade installierter Anwendungen

Entfernung installierter Anwendungen

Auflistung von Anwendungsinformationen Einer der größten Vorteile eines Befehlszeilen-Paketmanagers ist die Skripterstellung und Automatisierung von Softwarebereitstellungen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, jedes System einzeln zu bearbeiten – eine schwierige Aufgabe angesichts der heutigen Homeoffice-Kultur. Außerdem werden Benutzer nicht durch Installationen gestört, da diese nachts ausgeführt werden können. Einer der größten Vorteile von Paketmanagern für die Befehlszeile ist die Skripterstellung und Automatisierung von Softwarebereitstellungen. Homebrew unterstützt auch Linux und das Windows Subsystem für Linux (WSL). Ein Linux-Administrator, der bereits macOS und Linux verwaltet, kann Homebrew zur Verwaltung beider Plattformen verwenden, anstatt für jede Plattform einen eigenen Paketmanager zu verwenden. Ein typischer Benutzer benötigt wahrscheinlich nur eine kleine Auswahl spezifischer Anwendungen, darunter eine Produktivitätssuite wie Microsoft 365, Webbrowser und Tools für die Zusammenarbeit. Entwickler und Administratoren benötigen möglicherweise mehr Kontrolle und einen tieferen Zugriff auf Entwickler-Tools wie Git, integrierte Entwicklungsumgebungen, Codetester, Automatisierungsprogramme und Abhängigkeiten. Diese Benutzergruppe wird Homebrew am meisten nutzen.

So installieren Sie Homebrew Homebrew verwendet im Hintergrund Git und Ruby, beides zuverlässige und leistungsstarke Plattformen. Auf Macs muss nichts zusätzlich installiert werden. Die Website von Homebrew vereinfacht den Vorgang, indem sie einen Installationsbefehl zum Kopieren bereitstellt. Das Bereitstellungsskript erklärt seine Aufgaben und wartet auf die Bestätigung, um die Installation fortzusetzen oder abzubrechen. Das Installationsskript unterscheidet automatisch zwischen Silicon- und Intel-basierten Macs und fügt für jeden den richtigen Präfixspeicherort hinzu. Daher ist es nicht erforderlich, sudo zu verwenden, um Homebrew-Installationen auszuführen. Der Befehl lautet wie folgt: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" Wenn Sie die Homebrew-Installation skripten oder eine unbeaufsichtigte oder ununterbrochene Ausführung bevorzugen, fügen Sie den Parameter noninteractive=1 zum Installationsbefehl hinzu. Sobald Sie Homebrew installiert haben, lautet der primäre Befehl brew. Homebrew selbst benötigt Apples Xcode nicht, aber viele der Pakete, die Sie installieren werden, benötigen es möglicherweise. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die Befehlszeilen-Tools von Xcode zu Ihrem Mac hinzuzufügen, indem Sie xcode-select –install eingeben.

Homebrew-Dokumentation Das Homebrew-Team stellt eine ausführliche Dokumentation zur Verfügung. Der erste Dokumentationssatz ist eine Reihe von Brew-bezogenen Manpages. Im Bereich Terminology werden wichtige Homebrew-spezifische Begriffe definiert. Es kann hilfreich sein, diesen Abschnitt regelmäßig zu konsultieren, während Sie mit Homebrew arbeiten. Zweitens bietet das Team weitere Standarddokumentationen, darunter FAQs, Tipps und Tricks sowie Anwendungsfälle. Diese Seiten mögen auf den ersten Blick etwas überwältigend sein, aber die zusätzlichen Dokumentationen sind sehr nützlich. Geben Sie brew help <command> ein, um Informationen zu bestimmten Unterbefehlen anzuzeigen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Verwenden Sie den Befehl brew help install, um mehr über den Unterbefehl install zu erfahren. Sie wissen nicht, welche Software Sie installieren sollen? Der Befehl brew search hilft Ihnen bei der Suche nach Anwendungen. Erwägen Sie, den Texteditor Vim, Visual Studio Code und ein altes CLI-Spiel namens NetHack auf den Macs zu installieren. Versuchen Sie, diese als Suchziele zu verwenden (Abbildung 2). Abbildung 2: Verwenden Sie den Befehl brew search visual studio code, um den richtigen Cask-Namen für Microsofts Visual Studio Code zu finden. Die Suchfunktion stellt sicher, dass Sie den korrekten Namen der Anwendung kennen, die Sie installieren möchten.