Mit cURL und Wget Netzwerkdateien per CLI herunterladen

Beim Anzeigen von Webseiten werden Dateien heruntergeladen, die anschließend ein Browser interpretiert. So gesehen ist HTTP, wie FTP, nur eine weitere Funktion, um Dateien zu übertragen. Wenn das stimmt, welche anderen Tools unterstützen dann ähnliche Dateitransfers von Webservern oder anderen Remote-Systemen? Die Antwort lautet: cURL und Wget.

Sowohl cURL als auch Wget sind Tools für den Upload oder Download von Dateien. Auch wenn viele Benutzer das eine Tool dem anderen vorziehen, hat jedes seine eigenen Stärken und Schwächen.

Dieser Artikel stellt cURL und Wget vor, liefert Syntaxbeispiele, zeigt Anwendungsfälle und beschreibt die jeweiligen Vorteile. Diese Tools finden sich hauptsächlich auf Linux-Systemen, aber Netzwerkadministratoren können sie auch unter Windows und macOS nutzen.

Was ist cURL?

cURL steht für Client for URLs. Es handelt sich um ein flexibles Tool, das Dateiübertragungen zu und von Remote-Systemen über eine Vielzahl von Protokollen ermöglicht.

Bevor wir uns mit der grundlegenden Syntax befassen, müssen wir cURL erst einmal installieren.

cURL installieren

Bei vielen Linux-Distributionen ist cURL bereits vorinstalliert. Verwenden Sie den Paketmanager des Systems, um das Tool bei Bedarf hinzuzufügen.

Unter Red Hat und verwandten Distributionen geben Sie den folgenden Befehl ein:

dnf install curl

Wer auf Debian basierende Distributionen verwendet, kann den folgenden Befehl verwenden:

apt install curl

Sie müssen für die Installation Root-Rechte besitzen. Bei einer Fehlermeldung verwenden sie deshalb vorangestellten sudo-Befehl, also beispielsweise:

sudo apt install curl

Das gilt sowohl für Linux als auch für macOS und in der Regel auch für alle weiteren in diesem Artikel besprochenen Befehle. Beispielsweise unter Ubuntu muss der aktuelle Benutzer außerdem als Systemverwalter angemeldet sein. Auf den meisten Macs ist cURL bereits vorhanden. Falls nicht, müssen Sie zuerst Xcode und dann den Paketmanager Home Brew installieren.

Mac-Anwender können dann cURL dann mit Brew hinzufügen oder aktualisieren, indem sie das folgende Kommando eingeben:

brew install curl

oder wie beschrieben mit

sudo brew install curl

Windows-Benutzer können cURL mit den hier zu findenden Builds auf ihren Systemen installieren. Beachten Sie, dass in Windows 10 und 11 cURL bereits enthalten ist.

Wenn cURL nicht standardmäßig installiert ist, müssen Sie möglicherweise auch die libcurl-Bibliothek diesen Systemen hinzufügen.

Grundlegende cURL-Syntax

Wer oft mit der Befehlszeile arbeitet, dürfte mit der grundlegenden cURL-Syntax keine Probleme haben. Geben Sie den Befehl, gefolgt von einer oder mehreren Optionen sowie dem Pfad zur herunterzuladenden Datei ein.

curl -Optionen /Pfad/zur/Datei

Sie können auch ein Protokoll angeben, wie in einem späteren Abschnitt beschrieben. Das Standardprotokoll ist HTTP.

Eine Datei mit cURL herunterladen

Die beiden wichtigsten Optionen für das Herunterladen von Dateien mit dem cURL-Befehl sind -o und -O. Die Option -o speichert die Datei an einem vom Benutzer spezifizierten Ort unter einem bestimmten Namen. Die Option -O legt die Datei am aktuellen Ort unter Verwendung des aktuellen Dateinamens ab.

Angenommen, jemand möchte eine Datei namens projekte.pdf von der fiktiven Website projekt-produkte.com herunterladen. Das PDF befindet sich in einem Ordner mit dem Namen 2023. Der erste Befehl sieht folgendermaßen aus:

curl -O http://projekt-produkte.com/2023/projekte.pdf

cURL lädt die Datei in das aktuelle Arbeitsverzeichnis des Benutzers herunter – zur Überprüfung des Speicherorts geben Sie den Befehl pwd ein – und vergibt für sie den Namen projekte.pdf.

Die Datei lässt sich jedoch auch während der Übertragung umbenennen und mit der Option -o in einem bestimmten Verzeichnis ablegen. So könnte das Kommando aussehen, wenn ein Anwender der Datei einen neuen Namen geben und sie im Verzeichnis ziele in einem Home-Ordner speichern möchte:

curl -o /home/user/ziele/neue-projekte.pdf http://projekt-produkte.com/2023/projekte.pdf

Vielleicht sollen auch mehrere Dateien von dieser Site heruntergeladen werden. Angenommen, ein Benutzer möchte im ursprünglichen Szenario statt projekte.pdf zwei PDFs herunterladen. Dann könnte der Befehl wie folgt aussehen:

curl -O http://projekt-produkte.com/2023/projekte1.pdf -O http://projekt-produkte.com/2023/projekte2.pdf

Eine der Stärken von cURL sind die zahlreichen unterstützten Protokolle. FTP ist effizienter, wenn es um den Transfer großer Dateien geht, so dass es sich oft anstelle von HTTP empfiehlt. Das Protokoll lässt sich im Pfad einfach mit dem folgenden Befehl spezifizieren:

curl -u Benutzername:Passwort -O ftp://projekt-produkte.com/2023/projekte.pdf

FTP erfordert möglicherweise eine Authentifizierung. Verwenden Sie daher wie gezeigt die Option -u, um einen auf dem Remote-System bekannten Benutzernamen inklusive Passwort anzugeben.

Eine Datei mit cURL hochladen

Sie können mit cURL auch Dateien an einen Remote-Ort hochladen. Dies kann zum Beispiel im Fall von Protokolldateien hilfreich sein.

Die Option -d kennzeichnet die Übertragung als HTTP-POST-Transfer. Fügen Sie den lokalen Pfad zu der Datei hinzu, die an den Remote-Server gesendet werden soll, und geben Sie dann die Adresse des Remote-Servers an. Der folgende Befehl überträgt projekte.pdf in das angegebene Verzeichnis auf dem HTTP-Server:

curl -d @projekte.pdf http://projekt-produkte.com/uploads

Für einen FTP-Upload verwenden Sie dieselbe Syntax, ändern aber das Protokoll, wie in diesem Beispiel:

curl -d @projekte.pdf ftp://projekt-produkte.com/uploads

Zusätzliche cURL-Optionen

CURL ist ein flexibles Werkzeug, das viele Möglichkeiten bietet, um die Bedürfnisse der Benutzer abzudecken. Folgend finden Sie einige weitere Beispiele für weniger gebräuchliche Funktionen.

Die Option --compressed sorgt dafür, dass die Daten an der Quelle komprimiert und am Ziel wieder dekomprimiert werden. Diese Option empfiehlt sich, wenn die Bandbreite begrenzt ist.

Nutzen Sie die Option -C, um einen Dateitransfer wieder aufzunehmen, der beispielsweise durch einen Netzwerk- oder Stromausfall unterbrochen wurde. Mit dieser Option wird die Übertragung unter Verwendung des bestehenden Dateinamens fortgesetzt, anstatt ihn zu duplizieren.

CURL bietet unter anderem die folgenden Vorteile:

Unterstützung vieler Protokolle.

Für viele Plattformen verfügbar.

Upload und Download von Dateien.

Unterstützung von Komprimierungsoptionen.

Manuelle Dateiübertragungen, wie die oben beschriebenen, sind sicherlich eine Möglichkeit. Denken Sie jedoch an das Potenzial, das sich bietet, wenn man den Befehl curl in ein Skript integriert.

Vielleicht beinhaltet ein orchestrierter Entwicklungsprozess automatisierte Nightly Builds in der Zentrale, die an Remote-Büros übertragen werden müssen. Ein auf dem curl-Befehl basierendes Skript könnte diesen Prozess optimieren. Ein weiterer Anwendungsfall sind VM-Images, die an andere Standorte verteilt werden müssen. Oder die Remote-Server müssen Protokolldateien oder andere Daten an ein zentrales Speicher-Repository in der Zentrale übertragen. Auch für diese Szenarien ist cURL eine Option.