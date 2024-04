Wie Sie LFTP für den einfachen Remote-Datentransfer nutzen

Dateiübertragungsprotokolle gehören zu den ältesten Funktionen von Netzwerken, und sie sind auch heute nicht weniger wichtig. Die HTTP- und HTTPS-Protokolle sind eindeutig unverzichtbar, und FTP-Dienste bieten immer noch Vorteile.

In Netzwerken werden viele eigenständige Dateiübertragungsprogramme verwendet, zum Beispiel Wget, cURL, FTP und Trivial FTP. Für Netzwerkadministratoren wäre es jedoch hilfreich, ein einziges Tool zu haben, das viele Protokolle beherrscht und praktische Funktionen bietet.

An dieser Stelle kommt LFTP ins Spiel.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile von LFTP:

Der Einsatz von LFTP ermöglicht es Netzwerkadministratoren, eine rationalisierte, benutzerfreundliche und automatisierte Reihe von Dateiübertragungsaufgaben zu erstellen, ohne mehrere Tools konfigurieren und verwalten zu müssen. LFTP kann FileZilla, cURL, Wget und einfache FTP-Clients für alltägliche Dateiübertragungsaufgaben ersetzen.

Eine Möglichkeit, die Verbindungsaufnahme zu vereinfachen, besteht darin, den Benutzernamen und das Passwort in den Verbindungsbefehl aufzunehmen:

Zu diesem Zeitpunkt sind Sie im interaktiven Modus verbunden. Sie erkennen das an dem geänderten Eingabeaufforderung im Terminal:

Den Typ des entfernten Servers wird in diesem Beispiel mit dem Attribut ftp:// angegeben. Denken Sie daran, dass LFTP viele Übertragungsprotokolle unterstützt und fügen Sie das entsprechende Protokoll in den Befehl ein. Im obigen Beispiel identifiziert die IP-Adresse 192.0.2.127 das entfernte System.

LFTP verwenden

Die meisten Benutzer suchen nach grundlegenden Up- und Download-Funktionen. LFTP enthält viele Befehle für Flexibilität und Automatisierung, aber das Kopieren nach oben und unten ist die grundlegende Anwendung.

Der Befehl zum Kopieren einer Datei von einem entfernten Server auf eine Arbeitsstation lautet get. Nehmen wir an, Sie möchten eine Datei namens server-configs.txt auf Ihr System herunterladen und sie dabei in server.txt umbenennen. Geben Sie im interaktiven Modus das Folgende ein:

get server-configs.txt -o servers.txt

Wenn Sie die Arbeit mit der Datei beendet haben, müssen Sie vielleicht eine neue Version auf den entfernten Server hochladen. Verwenden Sie den Unterbefehl put. Sie können die Datei auch wieder in den ursprünglichen Dateinamen umbenennen und die vorhandene Datei überschreiben:

put servers.txt -o server-configs.txt

Verwenden Sie den Befehl mirror, um Verzeichnisse herunter- oder hochzuladen. Es gibt viele Variationen und Möglichkeiten, um solche Kopien effizienter zu gestalten.

Eine weitere interessante LFTP-Funktion ist die Dateibearbeitung. Der Befehl edit speichert eine lokale Kopie der Datei auf einem System und öffnet sie im Standard-Editor, bei dem es sich wahrscheinlich um Vim oder Nano handelt. Sobald Sie die Änderungen abgeschlossen haben, wird die lokale Kopie automatisch wieder auf den entfernten Server übertragen. Der Befehl edit vereinfacht den Prozess stark im Vergleich zu den einzelnen Schritten get, Texteditor öffnen und put.

Der wahrscheinlich hilfreichste Befehl für LFTP ist, nun ja, help. Geben Sie help im interaktiven Modus von LFTP ein, um eine Seite anzuzeigen, die die vielen LFTP-Unterbefehle und Konfigurationen erklärt.

Andere Befehle sind Ihnen wahrscheinlich vertraut, wenn Sie mit Bash oder FTP gearbeitet haben, zum Beispiel die folgenden

ls - Zeigt den Inhalt des entfernten Verzeichnisses an.

- Zeigt den Inhalt des entfernten Verzeichnisses an. lcd - Wechselt das lokale Verzeichnis.

- Wechselt das lokale Verzeichnis. bye - Beendet die LFTP-Shell.

Eine weitere Alternative ist die Integration von LFTP in GitHub Actions. GitHub Actions ermöglicht es Ihnen, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Einige dieser Workflows könnten Dateiübertragungen beinhalten, für die Sie LFTP verwenden möchten. Erstellen Sie einen Workflow, der die LFTP-Befehle enthält, die Sie ausführen wollen.