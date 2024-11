Windows: Updates mit gpupdate bereitstellen und erzwingen

Bei der Fehlerbehebung und beim Testen von Windows-Desktops müssen Administratoren möglicherweise den Befehl gpupdate verwenden, um nach den neuesten Updates für Gruppenrichtlinieneinstellungen zu suchen.

Manchmal können Probleme durch neu bereitgestellte Gruppenrichtliniensteuerelemente entstehen, und diese können den Fahrplan zur Lösung von Windows-Leistungsproblemen liefern. In anderen Fällen kann es vorkommen, dass einem System diese spezifischen verwalteten Einstellungen fehlen und die Anwendung dieser Einstellungen Probleme mit dem System beheben kann.

Wie funktionieren Gruppenrichtlinieneinstellungen?

Gruppenrichtlinien speichern verwandte Einstellungen in Konfigurationsdateien, den so genannten Gruppenrichtlinienobjekten (GPOs). Administratoren wenden GPOs auf Active-Directory-Standorte, die gesamte Domäne oder Organisationseinheiten (OUs) an, die im Wesentlichen Benutzergruppen mit gemeinsamen Verwaltungsanforderungen sind.

Zum Beispiel könnte die IT-Abteilung eine neue Vertriebssoftware einführen wollen. Die Administratoren könnten ein GPO erstellen, das das System anweist, die Software zu installieren, und das GPO dann auf die OU der Vertriebsabteilung anwenden. Nur Computerkonten, die in der OU der Vertriebsabteilung gespeichert sind, erhalten die Anwendung. Ein weiteres Beispiel: Administratoren können Sicherheitseinstellungen konfigurieren, zum Beispiel eine Warnmeldung im Anmeldebanner, und diese mit dem AD-Domänenobjekt verknüpfen. Die Einstellungen würden für alle Systeme in der gesamten Domäne gelten.

Domänencontroller (DCs) speichern GPOs im Ordner sysvol. Client-Systeme laden die GPOs herunter und wenden sie an, wenn sie sich am DC authentifizieren. Sie melden sich auch regelmäßig beim DC an, um zu erfahren, ob es neue Versionen der GPOs gibt, die angewendet werden sollen.

Dieser Prozess ist in der Regel transparent und zuverlässig. Es kann jedoch etwas schief gehen, und Administratoren müssen sich mit der Fehlerbehebung bei Gruppenrichtlinien auf Desktop-Systemen befassen. Die Interaktion mehrerer GPOs, die auf den Ebenen Site, Domain und OU angewendet werden, erschwert die Fehlersuche.

Während der Befehl gpresult die aktuellen GPO-Einstellungen anzeigt, prüft der Befehl gpupdate auf neue GPO-Einstellungen.

Gruppenrichtlinieneinstellungen werden auf verschiedene Arten aktualisiert, darunter die folgenden:

beim Starten des Computers: Das System wendet die Computer-GPO-Einstellungen beim Booten während der Systemauthentifizierung.

Das System wendet die Computer-GPO-Einstellungen beim Booten während der Systemauthentifizierung. Benutzeranmeldung: Das System wendet Benutzer-GPO-Einstellungen während der Benutzerauthentifizierung an.

Das System wendet Benutzer-GPO-Einstellungen während der Benutzerauthentifizierung an. Aktualisierungsintervall für Gruppenrichtlinien: Das System meldet sich alle 90 Minuten mit einem zufälligen Offset zwischen null und 30 Minuten bei DC für Gruppenrichtlinienänderungen an.

Das System meldet sich alle 90 Minuten mit einem zufälligen Offset zwischen null und 30 Minuten bei DC für Gruppenrichtlinienänderungen an. Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine OU und wählen Sie Gruppenrichtlinien-Update aus dem Kontextmenü, um die Richtlinien für alle OU-Mitglieder zu aktualisieren (Abbildung 1).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine OU und wählen Sie Gruppenrichtlinien-Update aus dem Kontextmenü, um die Richtlinien für alle OU-Mitglieder zu aktualisieren (Abbildung 1). Befehl gpresult : Wenn Sie diesen Befehl manuell eingeben, meldet sich das System beim DC für Gruppenrichtlinienänderungen an. Verwenden Sie den Schalter /force , um die Richtlinien erneut anzuwenden.

Wenn Sie diesen Befehl manuell eingeben, meldet sich das System beim DC für Gruppenrichtlinienänderungen an. Verwenden Sie den Schalter , um die Richtlinien erneut anzuwenden. Befehl Invoke-GPUpdate: Das lokale System meldet sich beim DC für Gruppenrichtlinienänderungen an. Verwenden Sie den Parameter -Computer <Computername>, um ein entferntes System zu aktualisieren.