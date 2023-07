So nutzen Sie ChatGPT fürs Mainframe-Applikationsmanagement

Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass ChatGPT nicht mit Blick auf den Mainframe-Betrieb entwickelt wurde. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, wie Unternehmen, die auf Mainframes angewiesen sind, von ChatGPT profitieren können. Dies gilt insbesondere für die Modernisierung von Mainframes.

Die Modernisierung von Mainframes kann viele verschiedene Formen annehmen, von Hardware-Upgrades bis hin zur Aktualisierung von Anwendungen. Selbst die Verlagerung von Mainframe-Anwendungen in die Cloud kann als eine Form der Mainframe-Modernisierung betrachtet werden. In diesem Sinne gibt es einige Möglichkeiten, wie ChatGPT helfen kann.

Codekonvertierung

ChatGPT kann unter anderem den auf einem Mainframe laufenden Code in eine andere Sprache konvertieren. Dies ist besonders hilfreich für Benutzer, die eine Anwendung auf eine PC-basierte Plattform migrieren wollen oder wenn eine Anwendung in einer Sprache geschrieben wurde, die nicht mehr unterstützt wird.

Die ChatGPT-Oberfläche erweckt den Eindruck, dass Sie nur eine einzige Textzeile als Eingabe verwenden können. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, um zur nächsten Zeile zu gelangen, verarbeitet ChatGPT das, was Sie bereits getippt haben. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, ChatGPT dazu zu bringen, Codeblöcke zu konvertieren.

Um zu zeigen, wie das geht, habe ich ein Beispiel für eine Hello World-Anwendung gefunden, die in COBOL geschrieben wurde, der Sprache, in der unzählige alte Mainframe-Anwendungen programmiert wurden. Um ChatGPT dazu zu bringen, COBOL-Code in etwas Moderneres umzuwandeln, kopierte ich den Code von der Website und fügte ihn in Windows Notepad ein. Von dort aus gab ich eine Zeile über dem Code ein, in der stand: Konvertiere diesen Code von COBOL nach C#. Abbildung 1 zeigt, wie das aussieht.

Abbildung 1: Code und Instruktionen für ChatGPT wurden in Notepad geschrieben.

Der nächste Schritt besteht darin, alles aus dem Notepad zu kopieren und in das ChatGPT-Eingabefeld einzufügen. Wie in Abbildung 2 gezeigt, konnte ich mit dieser Methode ChatGPT eine mehrzeilige Eingabe zur Verfügung stellen. Wenn ich die Eingabetaste drücke, wandelt ChatGPT den Code wie gewünscht um. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 2: ChatGPT kann mehrzeiligen Input verarbeiten.

Eine Sache, die man beachten sollte, wenn man ChatGPT benutzt, um Code zu generieren, ist, dass die Ergebnisse nicht immer perfekt sind - obwohl einige Codes fehlerfrei sind. Dennoch erfordert der resultierende Code in der Regel nur eine sehr geringe Fehlersuche.