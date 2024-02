Wie man die Modernisierung von Anwendungen richtig bewertet

Unternehmen können bei der Softwaremodernisierung viele Technologien und Strategien einsetzen. Welcher Ansatz der beste ist, hängt von den Zielen ab, die ein Unternehmen erreichen möchte.

Aus diesem Grund ist die Bewertung ein wichtiger erster Schritt bei der Anwendungsmodernisierung. Eine Modernisierungsbewertung unterstützt bei der Entscheidung, wie Anwendungen im Rahmen einer Umstellung auf die Cloud oder der Einführung anderer Modernisierungstechnologien wie Container und Microservices am besten modernisiert werden.

In anderen Situationen kann die Anwendungsmodernisierung weniger einschneidende Änderungen nach sich ziehen, beispielsweise das Verschieben eines Monolithen in Container, um die Portabilität zu erhöhen, ohne die zugrunde liegende Anwendung wesentlich zu verändern.

In einigen Fällen kann die Anwendungsmodernisierung größere Änderungen an den Anwendungen beinhalten, zum Beispiel die Umstellung einer monolithischen Legacy-Anwendung auf eine flexiblere Microservices-Architektur oder das Neuschreiben einer gesamten Anwendung in einer neueren Programmiersprache, die die Leistung verbessert.

Die Bewertung der Anwendungsmodernisierung

Eine Bewertung der Anwendungsmodernisierung ist eine formale Bewertung der Anwendungsanforderungen und -prioritäten eines Unternehmens. Sie ermöglicht es den Entwicklern, in Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern, die Ziele zu identifizieren, die sie mit der Modernisierung von Anwendungen erreichen wollen. Auf dieser Grundlage können sie dann entscheiden, welche Modernisierungstechniken sie einsetzen wollen. Die Teams können die Bewertung in vier Phase unterteilen, um sich bei ihrer Entscheidung zu helfen.

1. Bewertung der Geschäftsziele

Eine Bewertung der Anwendungsmodernisierung beginnt mit der Bestimmung der Geschäftsziele, die das Unternehmen mit der Modernisierung erreichen möchte. Modernisieren Sie niemals Anwendungen, nur um zu modernisieren. Stattdessen sollten Sie spezifische Ziele vor Augen haben, die mit den Geschäftsergebnissen verbunden sind. Zu den üblichen Geschäftszielen, die die Anwendungsmodernisierung vorantreiben, gehören die folgenden:

Kosteneinsparungen: Eine Anwendungsmodernisierung kann die Kosteneffizienz von Anwendungen verbessern, indem sie in Umgebungen mit niedrigeren Hosting-Kosten verlagert werden.

Eine Anwendungsmodernisierung kann die Kosteneffizienz von Anwendungen verbessern, indem sie in Umgebungen mit niedrigeren Hosting-Kosten verlagert werden. Verbesserung der Leistung: Die Modernisierung kann zu besseren Reaktionszeiten und einer höheren Verfügbarkeit der Anwendungen führe, was dem Unternehmen zugutekommt, da es den Wert der Anwendungen erhöht.

Die Modernisierung kann zu besseren Reaktionszeiten und einer höheren Verfügbarkeit der Anwendungen führe, was dem Unternehmen zugutekommt, da es den Wert der Anwendungen erhöht. verbesserte Sicherheit: In einigen Fällen kann die Modernisierung von Anwendungen die Sicherheit verbessern und das Risiko von Compliance- oder Datenschutzproblemen verringern.

In einigen Fällen kann die Modernisierung von Anwendungen die Sicherheit verbessern und das Risiko von Compliance- oder Datenschutzproblemen verringern. vereinfachte Verwaltung: Die Anwendungsmodernisierung kann den Zeit- und Arbeitsaufwand der IT-Abteilung für die Verwaltung von Anwendungen verringern. Sie kann zu einer höheren Geschäftseffizienz und einer besseren Nutzung der Personalressourcen führen.

Eine Initiative zur Anwendungsmodernisierung kann alle diese Ziele oder nur einige davon verfolgen. Unternehmen sollten den Zielen, die für sie am wichtigsten sind, Priorität einräumen. Wenn das Budget knapp ist, kann beispielsweise Kosteneinsparungen der Hauptgrund für die Modernisierung von Anwendungen sein. Oder die Vereinfachung der Anwendungsverwaltung kann für Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, IT-Mitarbeiter einzustellen und zu halten, die höchste Priorität haben.

2. Bewertung der Anwendungsmerkmale

Als nächstes überprüfen Sie die vorhandenen Anwendungen, um festzustellen, wie sie verbessert werden sollten, um die Ziele zu erreichen. Während dieses Prozesses sollten Sie Anwendungsmerkmale und Komponenten wie die folgenden bewerten:

Architekturen: Welche Architekturen verwenden die Anwendungen und wie kann eine Änderung dieser Architekturen dazu beitragen, die gesetzten Ziele zu erreichen? Wäre es beispielsweise vorteilhaft, einen Monolithen so umzugestalten, dass er als Microservice läuft?

Welche Architekturen verwenden die Anwendungen und wie kann eine Änderung dieser Architekturen dazu beitragen, die gesetzten Ziele zu erreichen? Wäre es beispielsweise vorteilhaft, einen Monolithen so umzugestalten, dass er als Microservice läuft? Bereitstellungsmodelle: Wie werden die Anwendungen derzeit bereitgestellt? Werden sie auf physischen Servern, VMs oder anderswo ausgeführt? Würde ein Wechsel der Bereitstellungstechnologien zu etwas wie Containern helfen, die Ziele zu erreichen?

Wie werden die Anwendungen derzeit bereitgestellt? Werden sie auf physischen Servern, VMs oder anderswo ausgeführt? Würde ein Wechsel der Bereitstellungstechnologien zu etwas wie Containern helfen, die Ziele zu erreichen? Schnittstellen: Wie effektiv erfüllen die Anwendungsschnittstellen die Anforderungen der Benutzer? Würde ihre Überarbeitung den Wert der Anwendungen erhöhen?

Wie effektiv erfüllen die Anwendungsschnittstellen die Anforderungen der Benutzer? Würde ihre Überarbeitung den Wert der Anwendungen erhöhen? Funktionen: Benötigen die Anwendungen neue Funktionen oder Aktualisierungen der vorhandenen Funktionen, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern? Benötigt eine Abteilung beispielsweise eine bestimmte Funktionalität, die in einer wichtigen Anwendung derzeit nicht verfügbar ist?

Benötigen die Anwendungen neue Funktionen oder Aktualisierungen der vorhandenen Funktionen, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern? Benötigt eine Abteilung beispielsweise eine bestimmte Funktionalität, die in einer wichtigen Anwendung derzeit nicht verfügbar ist? Leistung: Erfüllen die Anwendungen die Leistungsanforderungen der vorgesehenen Anwendungsfälle? Reagieren sie schnell genug und erreichen sie das erforderliche Maß an Verfügbarkeit?

Die Eigenschaften der Anwendungen können von einer Anwendung zur nächsten variieren. Das Ziel in dieser Phase der Anwendungsmodernisierung ist es, die allgemeinen Anwendungstrends oder -mängel zu identifizieren, die das Unternehmen verbessern möchte. Diese Trends sollten mit den festgelegten Geschäftszielen in Einklang gebracht werden, um den Modernisierungsprozess voranzutreiben.

3. Identifizierung und Priorisierung von Anwendungen

Sobald Unternehmen wissen, auf welche Weise sie ihre Anwendungen generell verbessern wollen, ist es an der Zeit zu bestimmen, welche spezifischen Anwendungen modernisiert werden sollen und mit welchen sie beginnen wollen. Erstellen Sie zu diesem Zweck einen Katalog der Altanwendungen. Prüfen Sie dann jede Anwendung einzeln und beantworten Sie die folgenden Fragen:

Inwieweit trägt die Modernisierung der Anwendung zum Erreichen der Geschäftsziele bei?

Welche spezifischen Änderungen müssen an der Anwendung vorgenommen werden, um diese Ziele zu erreichen?

Wie viele Ressourcen sind erforderlich, um die Änderungen vorzunehmen? Dazu gehören die Zeit der Entwickler, die Cloud-Infrastruktur und alle anderen erforderlichen Ressourcen.

Anhand der Antworten auf diese Fragen können die Teams entscheiden, ob und wie sie die Modernisierung der einzelnen Anwendungen in ihrem Bestand angehen wollen. Priorisieren Sie die Anwendungen danach, wie stark sich ihre Modernisierung auf die Erreichung der Ziele auswirkt und wie viele Ressourcen für ihre Modernisierung erforderlich sind.

4. Technologiebewertung

Entscheiden Sie schließlich, welche Technologien in den modernisierten Anwendungsumgebungen eingesetzt werden sollen. Diese Auswahl spiegelt die Entscheidungen wider, die in früheren Phasen der Bewertung getroffen wurden. Wenn sich die Teams beispielsweise dafür entschieden haben, das Refactoring von Legacy-Anwendungen zur Anpassung an eine Microservices-Architektur zu priorisieren, werden sie die überarbeitete App mit Containern bereitstellen wollen, die auf Kubernetes gehostet werden. Wenn Teams beschlossen haben, den Quellcode der Anwendung in einer neuen Sprache neu zu schreiben, müssen sie alle zugehörigen Bibliotheken und Frameworks in die erstellten Umgebungen einbeziehen.