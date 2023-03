5 Gründe, der Anwendungsmodernisierung Priorität einzuräumen

Unternehmen, die ihre Kosten senken oder ihren Umsatz steigern möchten, können die Modernisierung von Anwendungen langsam und stetig angehen. Wenn Sicherheits- oder Personalfragen eine Rolle spielen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Modernisierung.

Die Anwendungsmodernisierung umfasst eine Reihe von Aufgaben, wie zum Beispiel das Umschreiben oder Neupacken von Legacy-Software, damit sie auf modernen Plattformen und Frameworks läuft und den aktuellen Geschäftsanforderungen besser entspricht. Das Konzept ist zwar schon Jahrzehnte alt, aber die wachsende Zahl von Datenschutzverletzungen und der Rückgang der Fachkräfte haben die Aufgabe der Anwendungsmodernisierung noch dringlicher gemacht. „In den letzten fünf bis zehn Jahren hat das Thema mehr Aufmerksamkeit erregt, da es mehr Optionen für den Übergang gibt“, sagt Jason Bloomberg, Analyst bei Intellyx.

Vor zehn Jahren hatten Unternehmen laut Bloomberg zwei schlechte Optionen für die Anwendungsmodernisierung. Die eine Option war die Anwendung stillzulegen und durch eine andere zu ersetzen, doch das war riskant, teuer und zeitaufwendig; die zweite Option war, die alte Anwendung auf unbestimmte Zeit beizubehalten und auf APIs oder Virtualisierung zu setzen.

„Mit der Cloud und all den verschiedenen Modernisierungstechniken gibt es heute viele verschiedene Möglichkeiten, den Umgang mit altem Code zu verbessern“, sagt der Analyst.

Herausforderungen bei der Anwendungsmodernisierung Anwendungsmodernisierung ist eine Herausforderung für Unternehmen, die bei der Planung Faktoren wie die Überschreitung von Zeit- oder Budgetvorgaben berücksichtigen müssen, so Bloomberg. Eine Auswirkung des Scheiterns von Projekten kann darin bestehen, dass nicht das richtige Projekt ausgewählt wird, wenn der technologische Wandel schneller voranschreitet als das Projekt. Ein dreijähriges Projekt kann beispielsweise zu einer modernisierten Anwendung führen, die nicht mehr den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Miten Marfatia, CEO von EvolveWare, schlägt vor, dass Unternehmen die Modernisierung von Anwendungen besser heute als morgen angehen. „Wenn jemand kommt und sagt: ‚Ich brauche dieses System nur für zwei, drei oder vier Jahre‘, sage ich: Vergeuden Sie keine Zeit; nutzen Sie das System und lassen Sie es dann in den Ruhestand gehen.“ Es gibt laut Marfatia einige Gründe, die Modernisierung zu beschleunigen. „Wenn diese Systeme wirklich alt sind und Sie darüber hinaus niemanden haben, der sie unterstützt, sage ich: ‚Ob es euch gefällt oder nicht, entweder ihr modernisiert oder ihr schreibt ein neues System‘“, erläutert er. Nachfolgend werden einige der wichtigsten Gründe aufgeführt, warum Unternehmen eine Modernisierung in Betracht ziehen sollten.

1. Mangel an Entwicklern führt zu Veränderungen Unternehmen führen oft die Kosten als treibende Kraft für die Modernisierung von Anwendungen an, aber der Mangel an Entwicklern ist ein viel größeres Problem. „Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben uns mit Kunden getroffen, bei denen die jüngste Person, die die alten Anwendungen unterstützt, 76 Jahre alt ist“, sagt er. „Unternehmen, denen es an Mitarbeitern mit den richtigen Fähigkeiten mangelt, werden Schwierigkeiten haben, alten Code zu reparieren oder zu aktualisieren.“ Der Fachkräftemangel kann Unternehmen dazu veranlassen, ein Projekt zur Anwendungsmodernisierung durchzuführen, er kann sie aber auch daran hindern, so James Falkner, Director of Product Marketing and Hybrid Platforms Adoption bei Red Hat. „Nehmen wir an, Sie sind ein Python-Unternehmen und alle oder die meisten Ihrer Python-Entwickler haben gekündigt, und Sie haben nicht mehr viele Leute, die die Anwendung in der Vergangenheit verstanden haben. Es wird schwierig sein, die Anwendung zu modernisieren“, sagt er. Modernisierungsprojekte für Anwendungen können Unternehmen aber auch dabei unterstützen, neue Talente zu finden. Entwickler, die nicht bereit sind, mit veralteten Systemen zu arbeiten, sind oft an Modernisierungsprojekten interessiert, weil sie die neuesten Technologien nutzen und ihren Lebenslauf auffrischen möchten.

2. Sicherheitsbedenken Sicherheitsschwachstellen können manchmal dazu führen, dass die Modernisierung von Anwendungen unter Zeitdruck gerät, so Julien Moutte, Vice President of Technology beim Softwareentwicklungsunternehmen Bentley Systems. „In einigen Fällen, in denen man es versäumt hat, regelmäßig zu modernisieren, kann man in eine unmögliche Situation geraten, in der die Behebung des Sicherheitsproblems einen Modernisierungsaufwand erfordert, den man sich einfach nicht leisten oder nicht rechtzeitig liefern kann“, sagt er. Erschwerend kommt hinzu, dass Unternehmen nicht vorhersagen können, wann Sicherheits-Patches erscheinen, und wenn dies der Fall ist, patchen sie möglicherweise nicht schnell genug, so Analyst Bloomberg.

3. Mit dem Markt Schritt halten Auch der Wettbewerb treibt die Anwendungsmodernisierung voran. „Die Konkurrenz fängt an, etwas Neues zu machen“, sagt Bloomberg. „Jetzt sagt ein Unternehmen: ‚Wir müssen das auch tun‘ oder ‚Wir müssen etwas anderes tun, das uns hilft, wettbewerbsfähig zu sein‘.“ Naveen Zutshi, CIO bei Databricks, sieht den Modernisierungstrend auch in den gestiegenen Anforderungen der Verbraucher an die Geschäftsabläufe begründet. Vorbei sind die Zeiten, in denen Laden- und Online-Bestand getrennt waren: Die Kunden wollen das Inventar an einem Ort sehen. „Sie wollen in der Lage sein, von überall aus zu bestellen und zu versenden, und sie wollen online bestellen und im Laden abholen können“, sagt Zutshi. Dies bedeutet, dass Einzelhändler hochleistungsfähige Echtzeit-Datenanalysen bereitstellen müssen, die in verschiedenen Geschäften in verschiedenen Regionen gesammelt werden können, was mit herkömmlichen Anwendungen nicht möglich ist.

4. Das Ende einer Anwendung Manchmal werden Anwendungen oder das zugrunde liegende Hardwaresystem nicht mehr unterstützt, entweder weil der Anbieter sein Geschäft aufgibt oder die Technologie nicht mehr weiterentwickelt wird. „Wenn es keinen Support mehr gibt, bedeutet das, dass der Anbieter keine Patches mehr zur Verfügung stellt und keinen technischen Support mehr leistet, wenn ein Problem auftritt“, sagt Bloomberg. Selbst wenn ein Unternehmen beschließt, die nicht unterstützte Anwendung beizubehalten, kann sie im Laufe der Zeit im Vergleich zu einer konkurrierenden App mit neuen Funktionen und Upgrades an Bedeutung verlieren, so David Strauss, CTO beim WebOps-Anbieter Pantheon. „Wenn der Anbieter nicht verschwunden ist, geraten diese Tools oft in einen Legacy-Wartungsmodus, in dem sie zwar in dem Sinne modernisiert werden, dass sie sich weiterhin ausführen lassen, aber nicht in dem Sinne modernisiert werden, dass sie Funktionen erhalten, die man heute von dieser Software erwartet“, sagt er.