Schnellere Innovationen dank AI-first Modernisierung

Künstliche Intelligenz (KI) verändert viele Branchen grundlegend. Sie diagnostiziert Krankheiten und entwickelt personalisierte Behandlungen im Gesundheitswesen. Zudem unterstützt sie Banken bei der Aufdeckung von Betrug, hilft bei Investitionsentscheidungen, rationalisiert die Produktion durch vorausschauende Wartung und automatische Qualitätskontrolle in der Fertigung.

Unternehmen möchten daher die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz nutzen, um ihr Wachstum voranzutreiben. Organisationen, die innovativ und flexibel sind, erhalten einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig entwickelt sich die KI kontinuierlich weiter und daraus ergeben sich neue Fähigkeiten wie etwa weitere Möglichkeiten zur Modernisierung. Kurz gesagt: Die Modernisierung ist entscheidend, um KI-bezogene Innovationen zu fördern und das künftige Wachstum des Unternehmens zu schützen.

In jüngster Zeit müssen immer mehr Unternehmen ihre Anwendungen aktualisieren, um schnellere Innovationen, effizientere Abläufe, eine führende Wettbewerbsposition und ein besseres Kundenerlebnis zu erzielen. Laut einer kürzlich durchgeführten Foundry Umfrage gaben 87 Prozent der Befragten an, dass die Modernisierung unternehmenskritischer Anwendungen ein wichtiger Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen ist.

Modernisierung kann auch eine Herausforderung sein

Das Dilemma: Es ist nicht immer einfach, den Wert der Modernieiserung im Vorfeld zu quantifizieren. Dies war auch in der Vergangenheit bereits kompliziert, da viele Unternehmen die Investitionen nicht erst mittelfristig gegen den Return on Investment (ROI) aufrechnen können. Zu den Kosten müssen Organisationen auch die bestehenden technischen Schulden, den Fachkräftemangel, die Zeit bis zur Wertschöpfung und die Angst vor Unterbrechungen hinzufügen, was die Modernisierung zu einer Herausforderung machen kann.

Laut Forbes sehen 70 Prozent der CIOs, CTOs und IT-Entscheider technische Schulden als ein wesentliches Hindernis für die Innovations- und Transformationsfähigkeit ihres Unternehmens. Im Infosys Modernization Radar geben 51 Prozent der Unternehmen an, dass fehlende Fähigkeiten ein weiteres Problem bei der Modernisierung darstellen. Einem Bericht von Wakefield zufolge scheitern 79 Prozent der IT-Modernisierungsbemühungen. Einer der wichtigsten Gründe ist hierbei die lange Projektdauer.