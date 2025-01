KI als Schlüssel zu zukunftssicheren Marketingstrategien

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitsweise vieler Abteilungen, sie steigert die Effizienz und vereinfacht die Abläufe in Unternehmen. Im Jahr 2025 wird diese Technologie eine zentrale Rolle in der strategischen Vision von Chief Marketing Officers (CMOs) spielen und über die traditionellen Marketingrollen hinausgehen, um das breitere Geschäftsumfeld zu gestalten. Um die Vorteile von KI zu nutzen, muss diese Gruppe von Führungskräften jedoch auch die Herausforderungen bewältigen, die mit der Implementierung der Technologie einhergehen.

Auswirkungen von künstlicher Intelligenz für CMOs

In Deutschland setzen 27 Prozent der Unternehmen KI ein, wobei die Organisationen davon ausgehen, dass sie die Produktivität damit um mehr als zehn Prozent steigern können. KI ist somit zur bevorzugten Technologie für Marketingteams weltweit geworden. Der CMO Radar 2024 von Infosys hat ergeben, dass 73 Prozent der Marketingverantwortlichen sagen, dass KI eine Vielzahl von Marketingaktivitäten unterstützt. Dazu gehört die Erstellung von Inhalten und die Kampagnenplanung ebenso wie die Verwaltung von Werbeausgaben und die Personalisierung von E-Commerce.

Die aktuellen Nutzungstrends deuten auf eine Verlagerung hin zu prädiktiven Analysen und Automatisierung über alle Marketingkanäle hinweg hin und ermöglicht so eine proaktive Entscheidungsfindung und Kundenbindung. Durch den Einsatz von KI für seine Marketingtexte konnte Farfetch seine durchschnittlichen E-Mail-Klickraten um 38 Prozent und die durchschnittlichen Öffnungsraten seiner Trigger-Kampagnen um 31 Prozent steigern. Mastercard nutzt KI, um Mikrotrends zu analysieren und sie Kundenpräferenzen zuzuordnen. Darüber hinaus lassen sich dank KI schnelle Entscheidungen in Bezug auf die Kundenbindung treffen und maßgeschneiderte Texte für entsprechende Marketingkampagnen erstellen. Ein weiteres Beispiel ist Spotify. Das Unternehmen setzt KI ein, um Kundendaten zu analysieren, Musikpräferenzen zusammenzufassen und personalisierte Erkenntnisse mit den Nutzern zu teilen – Spotify steigert so das Engagement und betreibt organisches Marketing.

Mit zunehmender KI-Kompetenz wird von CMOs erwartet, dass sie funktionsübergreifende KI-Strategien vorantreiben und die Marketingtechnologie mit den übergeordneten Unternehmenszielen in Einklang bringen.