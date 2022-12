Die größten Herausforderungen für SEO-Marketing im Jahr 2023

Content-Vermarkter haben oft Mühe, mit dem Google-Algorithmus Schritt zu halten, der über Erfolg oder Misserfolg ihrer Bemühungen entscheiden kann, was Suchmaschinenoptimierung zu einer Herausforderung macht.

SEO-Strategien waren eines der Hauptanliegen von Marketingexperten auf der Konferenz HubSpot Inbound 2022. Menschen verlassen sich auf Suchmaschinen, um die gewünschten Inhalte zu finden, und Webseiten, die auf der ersten Suchergebnisseite für einen Suchbegriff stehen, können eine Menge Traffic erhalten. Vermarkter müssen wissen, wie sie ihre Inhalte für Suchmaschinen optimieren können, wenn sie ihre Platzierungen verbessern möchten.

Zu den wichtigsten SEO-Herausforderungen, mit denen Marketer konfrontiert sind, gehören Algorithmusänderungen, unterentwickelte KI, langsame Ergebnisse und zu viele Tools.

1. Algorithmus-Änderungen bei Google

Google ändert seinen Suchalgorithmus mehrmals pro Jahr, was sich auf den Website-Traffic von Unternehmen auswirken kann. Bei diesen Änderungen werden in der Regel qualitativ hochwertige Inhalte belohnt, die für die Haupt-Keyword-Phrase relevant sind. Der Algorithmus wertet jedoch viele Variablen aus – einschließlich Links, Website-Geschwindigkeit und inhaltliche Gründlichkeit – und viele Marketer, die an der Inbound teilgenommen haben, sagten, dass sie Schwierigkeiten hatten, mit den Änderungen Schritt zu halten.

„Von März bis Ende 2022 haben wir bei allen unseren Kunden einen Rückgang des organischen Traffics um 20 Prozent festgestellt, was ein wenig beunruhigend ist“, sagte Gracie DeSantis, eine Inbound-Marketing-Spezialistin bei der Marketingagentur Vye. „Ich denke, das liegt zu einem großen Teil an den [Algorithmus-] Updates.“

Marketingteams können den Google-Algorithmus nicht kontrollieren, aber sie können steuern, wie sie darauf reagieren. Unternehmen, die ihre SEO-Strategien verbessern möchten, sollten nicht nur die öffentlichen Äußerungen von Google zu seinem Algorithmus im Auge behalten, sondern auch eine starke Marke aufbauen, um in ihren Märkten Autorität zu entwickeln.

In einer Session mit dem Titel What's Next: How to Navigate Marketing Around Search and Social Algorithms erklärte Neil Patel, Mitbegründer der Marketingagentur NP Digital, dass Googles Algorithmen etablierte Marken bevorzugen und dass Vermarkter daher den Aufbau einer Marke als SEO-Strategie betrachten sollten.

Um eine starke Marke aufzubauen, können Unternehmen kostenlose Online-Tools anbieten, so Patel. Kostenlose Tools, zum Beispiel für die Plagiatsprüfung, führen in der Regel zu vielen Markenanfragen bei Google von Personen, die das Tool nutzen möchten, was die Markenautorität und das SEO-Ranking eines Unternehmens steigern kann.