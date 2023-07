6 bewährte Verfahren für die Migration von Rechenzentren

Die Migration eines Rechenzentrums kann ein zeitaufwändiger, kostspieliger und intensiver Prozess sein, unabhängig davon, ob Sie von einer Rechenzentrumsumgebung in eine andere wechseln oder Ressourcen in die Cloud verlagern. Das bedeutet, dass Unternehmen bewährte Praktiken befolgen müssen, um die Betriebszeit aufrechtzuerhalten und Sicherheitsrisiken und Compliance-Komplikationen zu vermeiden.

Gründe für eine Migration des Rechenzentrums

Es gibt verschiedene Gründe für die Migration eines Rechenzentrums, und häufig sind es: Transformation oder Konsolidierung.

Ein Unternehmen, das bisher eine On-Premises-Infrastruktur genutzt hat und nun auf eine Cloud-basierte oder hybride Infrastruktur umsteigen möchte, kann dies tun. In diesem Fall benötigen die Unternehmen eine Migration in Bezug auf Hardware, Software und Anwendungen, um dieses Upgrade durchzuführen. Unternehmen können auch den Standort ihres Rechenzentrums wechseln, zum Beispiel den Standort wechseln oder in eine neue Einrichtung umziehen.

Darüber hinaus könnten Firmen, die mit einem anderen Unternehmen fusioniert haben oder über unterschiedliche Rechenzentrumssysteme verfügen, möglicherweise eine Konsolidierung vornehmen wollen. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass einige Komponenten von mehreren Rechenzentren in ein einziges verlegt werden. In diesem Fall würden Unternehmen Redundanzen identifizieren und beseitigen, um den Wildwuchs in einer schlankeren und besser verwaltbaren Rechenzentrumsumgebung zu reduzieren und zu konsolidieren.

Die Migration von Rechenzentren erfordert zwar eine Vorabinvestition, doch langfristig können Unternehmen dank eines aktualisierten, vollständig optimierten Systems Einsparungen sowie eine verbesserte Sicherheit und Effizienz erzielen. Unternehmen, die von einem Standort zu einem anderen migrieren, haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre Systeme zu optimieren.