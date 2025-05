Welche Herausforderungen der Cloud-Migration kommen auf Sie zu?

Die Migration in die Cloud verspricht verbesserte Skalierbarkeit, höhere Effizienz und geringere Betriebskosten. Der Weg von einer lokalen zu einer Cloud-Infrastruktur ist jedoch oft komplexer, als Unternehmen erwarten. Ohne angemessene Planung und Weitsicht können solche Umstellungen zu Betriebsunterbrechungen, Sicherheitslücken und unerwarteten Kosten führen.

Eine Studie von McKinsey hat ergeben, dass bis zu 38 Prozent der Cloud-Migrationsprojekte hinter dem Zeitplan zurückbleiben und 75 Prozent das Budget überschreiten.

Wenn Sie sich vor Beginn Ihrer Cloud-Reise mit den häufigsten Herausforderungen vertraut machen, können Sie solche Rückschläge vermeiden und einen reibungslosen Übergang gewährleisten.

Unternehmen sollten auf diese sechs häufigen Herausforderungen vorbereitet sein.

2. Versteckte und steigende Kosten

Das Pay-as-you-go-Modell des Cloud Computing kann in der Tat beliebig komplex sein, und Unternehmen unterschätzen bei der Migration in die Cloud häufig die Total Cost of Ownership. Während die grundlegenden Rechen- und Storage-Kosten in der Regel überschaubar sind, können zahlreiche versteckte Ausgaben das Cloud-Budget eines Unternehmens erheblich belasten.

Datenübertragungskosten, insbesondere Ausgangsgebühren, sind ein Paradebeispiel für diese oft übersehenen Ausgaben. Cloud-Anbieter berechnen in der Regel keine Gebühren für den Dateneingang, können jedoch erhebliche Gebühren für den Datenausgang erheben. Laut Cloudflare, einem Anbieter eines CDN (Content Delivery Network), geben einige Unternehmen bis zu 27 Prozent ihres Cloud-Budgets für Ausgangsgebühren aus. Diese asymmetrische Preisgestaltung kann zu erheblichen finanziellen Überraschungen führen, insbesondere bei datenintensiven Anwendungen oder solchen mit hohem ausgehendem Datenverkehr.

Auch die Storage-Kosten können komplexer sein, als sie zunächst erscheinen. Während die Grundkosten pro GBbyte in der Regel klar sind, berücksichtigen Unternehmen möglicherweise nicht alle verfügbaren Storage-Ebenen – zum Beispiel Hot, Cold und Archive – und die damit verbundenen Abrufgebühren. So kann beispielsweise das Abrufen von Daten aus dem Archivspeicher hohe Kosten verursachen, die bei der Auswahl einer Storage-Option nicht sofort ersichtlich sind.

Betriebskosten sind ein weiterer Bereich, in dem sich schnell Ausgaben ansammeln können. Diese Kategorie umfasst Kosten für Überwachungs-Tools, Managed Services und andere operative Supportfunktionen. Diese Tools und Services sind zwar oft für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Cloud-Infrastruktur erforderlich, können jedoch einen erheblichen Teil der gesamten Cloud-Ausgaben ausmachen.

Die Schulung und Weiterqualifizierung von Mitarbeitern ist ein weiterer versteckter Kostenfaktor der Cloud-Migration. Bei der Umstellung auf Cloud-basierte Systeme müssen Unternehmen häufig in die Schulung ihrer IT-Teams in neuen Technologien und Methoden investieren. Dies kann formelle Zertifizierungsprogramme umfassen, die zeitaufwändig und kostspielig sein können.