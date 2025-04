Security Operations Center: Tipps zum Wechsel des Anbieters

Die Nachfrage nach Managed-SOC-Diensten ist in den letzten Jahren exponentiell gestiegen, da Unternehmen Expertenunterstützung suchen, um immer ausgefeiltere Cyberbedrohungen zu bekämpfen. Mit zunehmender Reife dieser Cybersicherheitsdienste stellen einige Unternehmen jedoch fest, dass sie von einem Managed-SOC-Anbieter zu einem anderen wechseln sollen oder wollen.

Der Wechsel von SOC-Anbietern kann zwar potenziell eine Herausforderung darstellen, lässt sich aber mit der richtigen Planung und Umsetzung erfolgreich bewältigen. Die folgenden Tipps sind hilfreich, um einen reibungslosen Übergang bei der Migration zwischen Managed-SOC-Anbietern (Security Operations Center) zu gewährleisten:

Nachfolgend betrachten wir die einzelnen Punkte im Detail.

Nachdem Sie intern Pläne entwickelt haben, teilen Sie diese dem neuen SOC-Anbieter mit, mit dem Ziel, die Kosten für etwaige Migrationsarbeiten zu teilen. Die Aussicht auf neue Geschäfte sollte den übernehmenden Anbieter dazu motivieren, einen Teil dieser Kosten zu übernehmen, aber diese Bestimmungen sollten im Voraus in den Vertrag aufgenommen werden, um Missverständnisse während der Migration zu vermeiden.

Bereiten Sie sich auf eine mehrmonatige Überschneidung vor, um etwaige Lücken in den abgedeckten Bereichen oder erwarteten Leistungskennzahlen zu ermitteln. Es ist üblich, dass man sich an ein Serviceniveau oder eine Berichtsmetrik des alten Anbieters gewöhnt hat, die nicht vertraglich festgelegt ist.

Treten Sie frühzeitig mit den aktuellen und zukünftigen Anbietern von Managed SOC in Kontakt. Eine offene Kommunikation kann Folgendes bewirken:

Ziehen Sie in Erwägung, externe Berater hinzuzuziehen, wenn das interne Team nicht über das nötige Fachwissen oder die Zeit verfügt, um die Migration zu bewältigen. Die Erfahrung der Berater kann sich als unschätzbar wertvoll erweisen, wenn es darum geht, den Migrationsplan zu validieren, potenzielle Risiken zu identifizieren, technische Integrationen und Datenübertragungen zu erleichtern und eine neutrale Perspektive bei der Verwaltung der Anbieterbeziehungen zu bieten.

6. Systemkompatibilität und -integration sicherstellen

Der Wechsel zwischen Managed-SOC-Anbietern erfordert oft die Integration neuer Tools oder Plattformen in die bestehende Infrastruktur der Organisation. Stellen Sie die Systemkompatibilität und die Integration mit dem neuen Managed SOC sicher, um Rückschläge zu vermeiden. Beginnen Sie mit der Bewertung der Kompatibilität der Tools des neuen Anbieters mit den aktuellen Systemen einer Organisation. Die Durchführung eines Proof of Concept kann dabei helfen, Integrations-Workflows zu testen und sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. Planen Sie zusätzliche Schulungen ein, um internen Teams und Interessengruppen dabei zu helfen, sich effektiv an die Veränderungen anzupassen.