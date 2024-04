7 Verfahren für die Cloud-Storage-Migration

Die Nachfrage nach Cloud-Speichern ist nach wie vor hoch, da Unternehmen von den Kosten und der Skalierbarkeitprofitieren. Infolgedessen ist die Migration zu Cloud-Speichern eine häufige Tätigkeit von IT-Teams.

Trotz der Beliebtheit von Cloud-Services ist die Cloud-Storage-Migration komplex und potenziell riskant. Administratoren müssen technische Hürden überwinden, das Risiko von Datenverlusten eindämmen und die Geschäftskontinuität aufrechterhalten. Unternehmen sollten Best Practices für die Cloud-Migration befolgen, um eine erfolgreiche Umstellung zu gewährleisten. Auf diese Weise können sie die Vorteile der Migration maximieren, alle Herausforderungen bewältigen und eine effizientere und kostengünstigere Cloud-Speicherumgebung schaffen.

Eine erfolgreiche Cloud-Speicher-Migration endet nicht, wenn die letzten Teile am neuen Speicherort angekommen sind. Überwachen Sie den neuen Speicherort, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Überprüfen Sie zum Beispiel die Time-to-Live-Werte, die Bandbreiten und die Verbindungs-Strings. Deaktivieren Sie den alten Speicherort und überprüfen Sie das Ende des Abonnements, falls erforderlich.

Der Zugriff auf den Datenspeicher variiert, daher sollten Sie eine Prioritätenliste erstellen. Die Liste sollte die Reihenfolge festlegen, in der die Daten verschoben werden, und Faktoren wie die Auswirkungen auf das Geschäft, die Komplexität und etwaige Abhängigkeiten berücksichtigen. Ein stufenweiser Ansatz, der mit weniger kritischen oder eigenständigen Speichern beginnt, könnte am besten funktionieren.

Die Datensicherheit ist besonders wichtig, wenn Sie geschützte beziehungsweise sensible Daten verschieben oder in einer stark regulierten Branche wie dem Finanzsektor oder dem Gesundheitswesen tätig sind. Vergewissern Sie sich, dass der neue Cloud- Storage -Anbieter relevante Sicherheitsoptionen wie Verschlüsselung , Bedrohungserkennung und -abwehr sowie die Einhaltung von Branchenstandards wie SOC 2 und ISO 27001 bietet.

Berücksichtigen Sie die Optionen für die Netzwerkkonnektivität, einschließlich Bandbreite und Latenzzeit . Überprüfen Sie die Datenzentren , IP-Adressen und Regionen, in denen die Organisation die Daten derzeit speichert und wo sie nach dem Umzug auf die Daten zugreifen wird. Überprüfen Sie, ob die neue Plattform direkte Verbindungen und VPNs bietet, um bei Bedarf eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Ein solider Migrationsplan für den Cloud-Speicher sollte die folgenden Best Practices enthalten.

Allerdings können Risiken bei der Cloud-Migration eine reibungslose Umstellung blockieren oder verhindern. Zu diesen Risiken gehören technische Hindernisse, gesetzliche Auflagen, die Verfügbarkeit der Leistung und die Interkonnektivität zwischen migrierten und nicht migrierten Arbeitslasten. So kann beispielsweise eine hochverfügbare Service-Level-Vereinbarung (SLA) eine geografisch weit verteilte Benutzerbasis vor Probleme stellen, wenn sich die Ziel-Cloud-Speicherplattform an einem Standort mit schlechter Konnektivität befindet.

Anbieter von Cloud-Speicher passen ihre Preismodelle und Speicherkontingente regelmäßig an, damit Kunden ihre Kosten senken können. Verschieben Sie beispielsweise veraltete Daten in einen Cloud- Archivspeicher , um Geld zu sparen. Verschiedene Plattformen können mit den neuesten Hochgeschwindigkeits-Rechenressourcen und -Technologien mehr Sicherheit und Leistung bieten.

Top-Tools

Die meisten der wichtigsten Tools für die Migration von Cloud-Speicher funktionieren ähnlich. Sie ermöglichen es den Nutzern, Daten von einer Cloud in eine andere Cloud, von den eigenen Räumlichkeiten in die Cloud und zwischen den Cloud-Speicher-Buckets der Anbieter zu verschieben. In der Regel ermöglichen sie es den Benutzern, Objekt- und Dateispeicher, verteilte Dateisysteme, containerisierte Daten, Data Warehouses und Data Lakes zu verschieben.

Im Folgenden finden Sie Migrations-Tools von drei Cloud-Storage-Hyperscalern mit den Preisen der Anbieter (Stand: Januar 2024).