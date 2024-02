Die 5 wichtigsten Colocation-Anbieter des Jahres 2024

Es gibt eine wachsende Nachfrage nach lokalen Rechenzentren von Drittanbietern, die es Unternehmen ermöglichen, die Kosten für die Verwaltung von Strom, Konnektivität, Platz und Kühlung zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Die Auswahl eines Rechenzentrums für die Unterbringung der Ausrüstung eines Unternehmens ist jedoch nicht einfach, da es zahlreiche Colocation-Anbieter gibt, die eine Vielzahl von Dienstleistungen und Verträgen anbieten.

Colocation-Rechenzentren dienen verschiedenen Zwecken. Erstens ist Colocation manchmal eine Zwischenlösung, wenn weder ein Rechenzentrum On-Premises noch eine Public Cloud für ein Unternehmen in Frage kommen. In diesen Fällen kann ein Unternehmen durch Colocation seine eigenen Server und andere Rechenzentrumshardware bereitstellen, während die Colocation-Einrichtung die Netzwerkkonnektivität, physische Sicherheit und Redundanz gewährleistet. Auf diese Weise kann ein Unternehmen seine Workloads genauso betreiben, wie es das On-Premises tun würde. Colocation bietet Unternehmen mehr Flexibilität als die Nutzung von Hyperscale -Clouds, da das Unternehmen seine eigene Hardware verwendet und konfiguriert, ebenso wie die Betriebssysteme und die Software, die auf dieser Hardware laufen. Gleichzeitig entfallen bei der Colocation die Kosten für den Bau und die Wartung eines privaten Rechenzentrums.

Colocation -Dienste kann man sich am besten als Leasing von Rechenzentren in Teilbereichen vorstellen. Anstatt ein ganzes Rechenzentrum zu bauen, zu kaufen oder zu mieten, ermöglicht Colocation – manchmal auch als Colo bezeichnet – es Unternehmen, die Kosten für ein Rechenzentrum mit anderen Unternehmen zu teilen, indem sie nur die benötigte Fläche des Rechenzentrums mieten.

Die besten Colocation-Anbieter

Sehen wir uns an, was fünf führende Anbieter von Colocation-Diensten anbieten. Die Reihenfolge der Anbieter stellt keine Wertung dar und erfolgt alphabetisch.

1. CoreSite

CoreSite, ein amerikanisches Tower-Unternehmen, betreibt 28 Standorte in den USA und hat Partner, die internationale Standorte verwalten. CoreSite wurde 2001 als Teil des Portfolios der Carlyle Group gegründet und konzentriert sich vor allem auf Hochleistungs-Rechenzentren in Kommunikationszentren in den USA, darunter Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Los Angeles, Miami, New York, Washington, D.C. und das Silicon Valley. Das Unternehmen bietet über 450 Netzwerkanbieter und mehr als 35.000 Verbindungen an. Die Rechenzentren von CoreSite verfügen über eine Fläche von mehr als 4,7 Millionen Quadratmetern.

Zu den wichtigen Merkmalen und Spezifikationen gehören die folgenden:

CoreSite betreibt Standorte in 11 wichtigen Märkten der USA und hat Partner mit internationalen Standorten.

Das Service Level Agreement (SLA) des Unternehmens bietet eine 100-prozentige Betriebszeitgarantie.

CoreSite bietet Hybrid-Cloud-Optionen mit Verbindungen zu den Clouds von Amazon, Microsoft, Google, Oracle, IBM und Alibaba.

CoreSite bietet Unterstützung beim Einzug mit speziellen Projektmanagement-Ressourcen.

Das Unternehmen betreibt die Cloud-Plattform CoreSite Open Cloud Exchange.

Das Wichtigste in Kürze: Das Hauptunterscheidungsmerkmal von CoreSite ist die Fähigkeit, eine hohe Servicequalität aufrechtzuerhalten, gemessen an niedrigen Latenzzeiten, hoher Verfügbarkeit und Verkehrsdurchsatz.

2. Cyxtera Technologies, Inc.

Cyxtera betreibt mehr als 60 Rechenzentren in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Cyxtera wurde im Mai 2017 mit der Übernahme der Rechenzentrums- und Colocation-Assets von CenturyLink gegründet und betreibt fast 2,9 Millionen Quadratmeter Rechenzentrumsfläche mit einer Kapazität von 250 Megawatt.

Zu den wichtigen Merkmalen und Spezifikationen gehören die folgenden:

Das Unternehmen betreibt Standorte in über 30 der wichtigsten globalen Märkte.

Cyxteras SLA bietet eine 99,999-prozentige Verfügbarkeit und eine 100-prozentige Garantie für die Betriebszeit.

Cyxtera verwaltet die gesamte Verkabelung vom Cage bis zum Netzwerkraum.

Das Unternehmen hält sich streng an die Industrienormen für die Verkabelung und das Design von Rechenzentren, einschließlich TIA-942.

Das Wichtigste in Kürze: Die Techniker von Cyxtera verfügen über zahlreiche Zertifizierungen, darunter Project Management Professional, ITIL, Cisco CCNA, Nokia Service Routing Certification und Certified Data Management Professional.

3. Digital Realty

Digital Realty betreibt mehr als 300 Rechenzentren in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 34,5 Millionen Quadratmetern.

Digital Realty wurde 2004 mit einem amerikanischen Börsengang gegründet, expandierte aber 2005 nach Europa und 2010 nach Asien.

Zu den wichtigen Merkmalen und Spezifikationen gehören die folgenden:

Die Colocation-Einrichtungen des Unternehmens in den USA werden zu 100 Prozent mit Windkraft betrieben.

Digital Realty bietet Partnern, Kunden und Dienstleistern eine nahtlose Interkonnektivität.

Digital Realty bietet vier verschiedene Stufen von Rechenzentren mit steigender Betriebszeit an. Ein Tier-1-Rechenzentrum hat eine Betriebszeit von 99,6 Prozent. Diese Zahlen erhöhen sich auf 99,7 Prozent, 99,8 Prozent und 99,9 Prozent für die Stufen von 2, 3 beziehungsweise 4.

Die Sicherheit der Kundendaten wird durch einen fünfstufigen Validierungsprozess gewährleistet.

Das Wichtigste in Kürze: Digital Realty legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und verfügt über mehr zertifizierte grüne Gebäude als jeder andere Colocation-Anbieter.

4. Equinix, Inc.

Equinix betreibt mehr als 250 Rechenzentren in 71 großen Ballungsräumen auf der ganzen Welt. Vor kurzem hat das Unternehmen seine Dienste auf Afrika ausgeweitet. Das Unternehmen bietet schätzungsweise 28,1 Millionen Quadratmeter an Rechenzentrumsfläche.

Equinix wurde 1998 in Redwood City, Kalifornien, gegründet. Das Unternehmen ist auf Internet und Rechenzentren spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf Risikominderung liegt.

Zu den wichtigen Merkmalen und Spezifikationen gehören die folgenden:

Die Rechenzentren von Equinix garantieren eine Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent.

Das Unternehmen bietet Business Continuity Trading Rooms (BCTRs) für Finanzhandelsunternehmen an.

Equinix betreibt einige Regionen mit 100 Prozent erneuerbarer Energie und verfügt über 223 Standorte mit 100 Prozent erneuerbarer Energieversorgung.

Der Zugang zum physischen Rechenzentrum erfolgt in der Regel über fünf Sicherheitskontrollpunkte.

Das Wichtigste in Kürze: Die massive globale Präsenz von Equinix, die branchenführenden SLAs und Angebote wie BCTRs machen diesen Colocation-Anbieter für Finanzdienstleistungsunternehmen besonders geeignet.

5. NTT Ltd.

NTT betreibt mehr als 200 Rechenzentren in 20 Ländern auf vier Kontinenten, darunter Nordamerika, Europa, Asien und Afrika.

NTT wurde 1952 gegründet und war damals unter dem Namen Nippon Telegraph and Telephone Corp. bekannt. Heute agiert das Unternehmen als NTT Ltd. mit Hauptsitz in Tokio, Japan.

Zu den wichtigen Funktionen und Spezifikationen gehören die folgenden:

NTTs America Enterprise Cloud Flex Service Level Agreement garantiert eine 100-prozentige Netzwerkverfügbarkeit.

NTT ist einer der größten globalen Tier-1-IP-Backbone-Anbieter in Asien.

Das Unternehmen behauptet, über das weltweit größte Portfolio an Tier-3-Rechenzentren zu verfügen.

NTT erfüllt mehr als 300 globale Standards für Rechenzentren.

Das Unternehmen bietet einen 24/7-Remote-Hands-Service zur Fehlerbehebung und Wartung an.

Das Wichtigste in Kürze: NTT Ltd. legt großen Wert auf die Netzwerkleistung und die Einhaltung globaler Standards für den Betrieb von Rechenzentren.