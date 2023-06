Basiswissen: Redundanz im Rechenzentrum

Informationen und Betriebszeiten sind immer wertvoller geworden, was die Bedeutung der Redundanz von und in Rechenzentren erhöht.

Ausfälle sind kostspielig und werden mit der Zeit immer teurer. Daher müssen Unternehmen alles tun, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Redundanz von und in Rechenzentren ist einer der wichtigsten Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen.

Viele Unternehmen sammeln und analysieren immer mehr Daten, weil sie damit ihre Entscheidungsfindung verbessern, Abläufe rationalisieren oder Kundenbindungen stärken. Dieser Trend führt jedoch dazu, dass Unternehmen über beträchtliche Mengen an sensiblen Daten verfügen, was im Falle einer Datenschutzverletzung rechtliche und ethische Bedenken aufwirft. Redundanz trägt dazu bei, dass Datentechnologien auch bei einem Ausfall einiger Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und weniger Angriffsflächen für solche Verstöße bieten.

Redundanz minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in diese hohen Kosten gerät, hilft Firmen, sich schneller von Störungen zu erholen, und hält die Infrastruktur im Falle von Ausfällen am Laufen. Redundanz kann Unternehmen auch dabei helfen, Service-Level-Vereinbarungen einzuhalten.

Die Redundanz in Rechenzentren bedeutet zwar höhere Ausgaben für Hardware, doch die steigenden Kosten für Ausfallzeiten im Rechenzentrum rechtfertigen die höheren Vorlaufkosten. Im Jahr 2019 kostete eine einzige Stunde Ausfallzeit eines Unternehmensservers für 25 Prozent der Unternehmen zwischen 301.000 und 400.000 US-Dollar, so Statista in einer Studie aus dem Jahr 2022. Für viele Unternehmen sind die Kosten sogar noch höher, und sie werden weiter steigen, da Datenzugriff und Cloud-Dienste eine zentrale Rolle in einem Unternehmen spielen.

Redundanzstufen für Rechenzentren

Die Redundanz in Rechenzentren kann in verschiedenen Stufen erfolgen. Unternehmen, die fundierte Entscheidungen über ihre Rechenzentrumsarchitektur treffen wollen, müssen diese Stufen und ihre Bedeutung verstehen.

Die Redundanzstufen basieren auf dem Konzept von N, das heißt der Mindestinfrastruktur, die für den Betrieb eines Rechenzentrums mit voller Kapazität erforderlich ist. Wenn ein Rechenzentrum beispielsweise vier USV-Einheiten für den Betrieb benötigt, entspricht N vier Einheiten. N gilt auch für andere Komponenten, wie Kühlsysteme, Netzwerksysteme, Speichersysteme oder Server.

Die niedrigste Redundanzstufe ist N+1, was bedeutet, dass ein Rechenzentrum über eine zusätzliche Komponente verfügt. Eine N+2-Architektur bietet zwei redundante Komponenten für einen bestimmten N-Wert.

N+1 ist eine häufigere Architektur als N+2, da sie Redundanz ermöglicht und die Hardwarekosten gering hält. Viele Unternehmen bevorzugen N+1 aus Gründen dieser Kosteneffizienz, da sie weniger Hardware kaufen müssen.

2N steht für hundertprozentige Redundanz, bei der die Rechenzentren über ein identisches Backup ihrer benötigten Komponenten verfügen. In einem Rechenzentrum, in dem N die Anzahl der USV-Einheiten ist, bedeutet 2N, dass doppelt so viele vorhanden sind. Einige Architekturen gehen sogar noch weiter und bieten 2N+1, was einer vollständigen Sicherung plus einer weiteren Komponente entspricht.