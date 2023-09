Rechenzentrums-Tier und ihre Bedeutung für die Betriebszeit

Ausfallzeiten im Rechenzentrum können sehr kostspielig sein. Um Kunden und Mitarbeitern einen effektiven Service bieten zu können, muss die erforderliche Betriebszeit aufrechterhalten werden.

Wenn Sie Einrichtungen zum Hosten von Daten in Erwägung ziehen, sollten Sie die Betriebszeitstufen der Einrichtung prüfen. Die einfachen Tiers (zu deutsch: Stufen oder Ebenen) des Uptime Institute für Rechenzentren beschreiben, welche Gesamtverfügbarkeit ein Unternehmen durch das jeweilige technische Design einer Einrichtung gewährleisten sollte.

Die unterschiedlichen Ebenen in Rechenzentren

Es gibt vier Uptime-Levels. Jede Stufe muss die Fähigkeiten der vorhergehenden Stufe erfüllen oder übertreffen. Stufe I ist die einfachste und am wenigsten hochverfügbare Stufe, und Stufe IV ist die komplexeste und am meisten verfügbare.

Stufe I

Tier I oder ein einfaches Rechenzentrum verfügt über einen einzigen, nicht redundanten Stromverteilungspfad zur Versorgung von IT-Geräten mit nicht redundanten Kapazitätskomponenten, was zu einem Verfügbarkeitsziel von 99,671 Prozent Betriebszeit führt. In einer Tier-I-Einrichtung gibt es einen speziellen Raum für IT-Geräte und in der Regel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um kurze Ausfälle und Stromspitzen zu bewältigen.

Weitere Kapazitätskomponenten sind Kühlsysteme und ein Motorgenerator zum Schutz der Geräte vor längeren Stromausfällen. Jeder Ausfall einer Kapazitätskomponente führt in einem Tier-I-Rechenzentrum zu einer Ausfallzeit, ebenso wie eine planmäßige Wartung.

Stufe II

Ein Tier-II-Rechenzentrum verfügt über eine redundante Standortinfrastruktur mit redundanten Kapazitätskomponenten, was zu einer angestrebten Verfügbarkeit von 99,741 Prozent führt. Wie bei Tier I gibt es auch hier einen einzigen, nicht redundanten Stromverteilungspfad. Wenn eine redundante Komponente ausfällt, können Unternehmen mit einer kurzen Ausfallzeit manuell auf ein redundantes Element umschalten, und für geplante Wartungsarbeiten ist weiterhin eine Ausfallzeit erforderlich.

Tier-II-Rechenzentren verfügen über redundante Komponenten, darunter Energiespeicher, Stromerzeugungsanlagen am eigenen Standort, USV-Module, Kühleinheiten und Kraftstofftanks. Ungeplante Ausfälle oder Störungen von Komponenten mit nicht redundanter Kapazität oder des Stromverteilungspfads können dennoch Auswirkungen auf die Umgebung haben.

Abbildung 1: Die vier verschiedenen Rechenzentrumsebenen und ihre Merkmale im Kurzüberblick.

Stufe III

Ein Tier-III-Rechenzentrum oder ein gleichzeitig wartbares Rechenzentrum verfügt über Redundanzkomponenten und mehrere unabhängige Verteilungspfade zur Versorgung kritischer IT-Geräte. Es gibt mindestens zwei Stromversorgungen für alle IT-Geräte für Backups, und das Verfügbarkeitsziel liegt bei 99,982 Prozent Betriebszeit.

Unternehmen können jede Komponente in den Verteilungspfaden ausbauen und die redundante Kapazität nutzen, um geplante Wartungsarbeiten ohne Ausfallzeiten durchzuführen. Der Ausfall einer Kapazitätskomponente erfordert jedoch immer noch ein manuelles Umschalten auf eine redundante Komponente, was zu Ausfallzeiten führt.

Stufe IV

Tier-IV-Rechenzentren sind im Wesentlichen fehlertolerant. Sie verfügen über mehrere unabhängige und physisch isolierte Systeme, die redundante Kapazitäten bereitstellen. Die Kühlanlagen werden doppelt gespeist, und die vollständig fehlertolerante Architektur führt zu einer angestrebten Verfügbarkeit von 99,995 Prozent Betriebszeit.

Geplante Wartungsarbeiten und Ausfälle von Kapazitätskomponenten lösen ein automatisches Umschalten auf redundante Komponenten aus. Unternehmen können jede Komponente im Verteilungspfad zur Wartung ohne Ausfallzeiten entfernen. Potenzielle Geräteausfälle in Tier-IV-Rechenzentren sollten über Erkennungssysteme zur Aufrechterhaltung der Arbeitslasten verfügen.

In den meisten Fällen spiegeln die Kosten die Einstufung wider. Stufe I ist in der Regel die billigste, und Stufe IV ist in der Regel die teuerste. Eine gut implementierte, gut geführte Tier-III- oder Tier-IV-Einrichtung kann jedoch Kosten verursachen, die mit denen einer schlecht geführten Tier-I- oder Tier-II-Einrichtung vergleichbar sind.

Organisationen, die für ihre Einrichtungen mit einer bestimmten Stufe werben möchten, können sich vom Institut zertifizieren lassen.