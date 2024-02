Das sollten Sie bei Google-Cloud-Storage-Kosten beachten

Google Cloud Storage ist ein verwalteter Dienst für die Speicherung unstrukturierter Daten. Kunden können beliebige Datenmengen so oft wie nötig speichern und abrufen, was jedoch mit komplexen Kosten verbunden sein kann.

Google Cloud Storage bietet Funktionen wie den automatischen Wechsel der Speicherklasse, Datenreplikation, Übertragungsdienste, maschinelles Lernen und KI-Tools. Google offeriert diese Funktionen für vier Speicherklassen an: Standard, Nearline, Coldline und Archiv.

Zur Verwaltung der Kosten für Google Cloud Storage für die verschiedenen Verwendungszwecke der Plattform – wie Datenverarbeitung, Content-Bereitstellung, Disaster Recovery, Archivierung und Backup – gehören die Ermittlung des Datenverkehrs, der Speicher- und Verfügbarkeitsanforderungen sowie die Berücksichtigung der Google-Kostenvoranschläge zu den besten Verfahren.

Google erhebt Gebühren für Datenoperationen getrennt von den Speichergebühren. Zu den Operationen gehören Aktionen, die Informationen über die Daten, wie Buckets und Objekte, ändern oder abrufen. Google unterteilt Operationen in zwei Stufen und berechnet die Preise je nach Storage Tier und Region.

Bewährte Verfahren zur Verwaltung der Google Cloud Storage-Kosten

Angesichts der Tatsache, dass die Kosten für Google Cloud Storage bei komplexeren Optionen schnell ansteigen können, ist es wichtig, dass Sie von Anfang an alles richtig machen.

1. Schätzen Sie, wie viel Datenverkehr Sie verbrauchen werden

Die Menge des Datenverkehrs, den Unternehmen verbrauchen, kann sich auf den Preis auswirken. Schätzen Sie die folgenden Werte:

Operationen pro Sekunde: Wie viele Operationen pro Sekunde erwarten Sie für Buckets und Objekte? Wie sieht es mit Erstellungs-, Aktualisierungs- und Löschvorgängen aus?

Wie viele Operationen pro Sekunde erwarten Sie für Buckets und Objekte? Wie sieht es mit Erstellungs-, Aktualisierungs- und Löschvorgängen aus? Bandbreite: Wie viele Daten werden Sie senden und in welchem Zeitraum?

Wie viele Daten werden Sie senden und in welchem Zeitraum? Cache-Steuerung: Die Definition von Metadaten für bestimmte Objekte kann sich auf die Leselatenz für heiße Daten auswirken, daher sollten Sie wissen, ob Sie diese verwenden.

2. Verstehen Sie Ihre Speicherplatzanforderungen

Google Cloud Storage ist über mindestens zwei Zonen an einem Standort redundant. Bei einem Standorttyp mit zwei oder mehreren Regionen speichert Google Objekte an mindestens zwei Standorten, die mindestens 100 Meilen voneinander entfernt sind. Der Standort wirkt sich auf die Recovery Time Objectives (RTO) im Falle eines Ausfalls aus. Wenn Sie immer auf sensible oder geschäftskritische Daten angewiesen sind, sollten Sie diesen Faktor besonders berücksichtigen.

Die Preise für Dual- und Multi-Region-Standorte sind nur geringfügig höher als die Preise für Single-Region-Speicher, können sich aber drastisch erhöhen, wenn der Speicherbedarf steigt. Beispielsweise kostet Standard-Speicher mit zwei Regionen weltweit in der Region Frankfurt 0,0253 US-Dollar, während die Kosten für Speicher mit mehreren Regionen mit 0,026 US-Dollar pro Gigabyte pro Monat weltweit in etwa gleich hoch sind.

3. Kennen Sie Ihre Anforderungen an die Datenverfügbarkeit

Handelt es sich um heiße Daten, auf die die Benutzer mehrmals täglich zugreifen müssen? Oder handelt es sich um Archivdaten, die nur zu Compliance-Zwecken benötigt werden? Wenn Sie eine hohe Verfügbarkeit benötigen, sollten Sie einen Standort mit zwei oder mehreren Regionen für Ihren Google Cloud Storage in Betracht ziehen. Auf diese Weise können Sie immer auf die Daten zugreifen, ohne die Speicherpfade zu wechseln, und haben in den meisten Fällen eine RTO von Null.

4. Passen Sie die Kontingente und Grenzen von Cloud Storage an Ihre Bedürfnisse an

Google Cloud Storage verfügt über Quoten und Anfragelimits für Buckets, Objekte, Bandbreitennutzung, API-Anfragen und mehr. Dadurch werden Datenengpässe im Speichernetzwerk verhindert, was zu einem reibungslosen Betrieb und einer guten Leistung beiträgt. Kunden können die Erhöhung einiger Quoten beantragen, nicht aber die Erhöhung der Limits.