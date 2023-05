Die unterschiedlichen Klassen von Google Cloud Storage

Wie andere Hyperscale-Clouds bietet Google Cloud mehrere verschiedene Speicheroptionen. Obwohl Unternehmen die größte Auswahl bei der Objektspeicherung haben, bietet Google Cloud auch Datei- und Blockspeicher an.

Alle Speichertypen von Google Cloud sind für den Zugriff mit geringer Latenz und hoher Haltbarkeit ausgelegt und können über Regionen hinweg redundant sein. Darüber hinaus gibt es für keinen der Speichertypen Speichergrenzen oder Mindestobjektgrößen. Die Speicherklassen von Google Cloud Storage sind jedoch nicht als Einheitsgröße zu betrachten, sondern jeweils für einen bestimmten Zweck konzipiert.

Die Datenspeichergebühren werden für jedes Objekt anteilig berechnet. Die Preise für die Datenspeicherung richten sich nach der Speicherklasse des jeweiligen Objekts und nicht nach der Standardspeicherklasse des Buckets, in dem sie enthalten sind. Im Folgenden beschreiben wir die einzelnen Speicherebenen und ihre Preismodelle.

Google Cloud-Standardspeicher

Wie der Name schon sagt, dient Google Cloud Standard Storage als Mehrzweck-Datenspeicher. Standard eignet sich am besten für heiße Daten oder Daten, auf die Nutzer häufig zugreifen. Er ist auch eine gute Wahl für flüchtige Daten, die nur für einen kurzen Zeitraum vorhanden sind. Einige der häufigsten Verwendungszwecke für Google Cloud Standard Storage sind das Hosten von Webseiten oder VM-Instanzen.

Für Standard Storage gibt es keine Mindestlaufzeit und es fallen auch keine Gebühren für den Datenabruf an.

Die meisten anderen Google Cloud Storage-Klassen haben eine Mindestlaufzeit. Beispielsweise können Nutzer, die eine Datei erstellen, diese erst nach 30 Tagen oder länger löschen. Speichertypen mit solchen Mindestlaufzeiten sind nicht für flüchtige Daten geeignet.

Außerdem fallen bei den meisten Speichertypen von Google Cloud Gebühren für den Datenabruf an. Die Nutzer möchten nicht für Daten, auf die sie häufig zugreifen, eine Gebühr für den Datenzugriff zahlen, die Google als Abrufgebührbezeichnet. Weitere Gebühren werden für die folgenden Prozesse erhoben:

Vorgänge (gestellte Anfragen)

Interregionale Replikationen (Daten, die in zwei oer mehr Regionen geschrieben werden)

Autoclass (Aktivieren von Autoclass für Buckets)

Für den Standardspeicher bezahlt der Nutzer am Standort Frankfurt 0,023 US-Dollar pro Gigabyte und Monat. Auch die Vorgangsgebühren sind klassifiziert. Es gibt kostenlose Vorgänge sowie Vorgänge der Klasse A und B. Die Kosten für 1.000 Vorgänge der Klasse B liegen bei 0,0004 US-Dollar und für die der Klasse A bei 0,005 US-Dollar. Die Standardreplikation in europäischen Dual-Regionen kostet 0,02 US-Dollar pro Gigabyte, innerhalb der EU in mehreren Regionen 0,02 US-Dollar pro Gigabyte. Anwender, die eine schnellere Replikation wollen, müssen 0,04 US-Dollar pro Gigabyte in den europäischen Regionen bezahlen, für mehrere Regionen in der EU steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Abbildung 1: Die Vorgänge sind in verschiedene Klassen eingeteilt und umfassen verschiedene Aktionen.

Für Buckets mit aktivierter Autoclass fällt eine monatliche Gebühr von 0,0025 US-Dollar pro 1.000 gespeicherte Objekte an. Diese Gebühr wird für jedes Objekt, das nicht für den gesamten Monat gespeichert wird, anteilig auf die Millisekunde anteilig berechnet. Der Bucket-Standort spielt beim Preis ebenso eine Rolle. Die konkreten Preise sind auf dieser Webseite von Google zu finden.