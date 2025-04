Impossible Cloud: Eine europäische Cloud-Alternative

Das in Hamburg ansässige Unternehmen Impossible Cloud bietet Cloud-Storage-Services für Unternehmen an, die eine valide und sichere Alternative zu den komplexen Modellen von Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform suchen. Die Plattform ist eine dezentrale web3-basierte Object-Storage-Plattform, die Kubernetes- und S3-API-kompatiblen Cloud-Speicher zur Verfügung stellt. Zu den Speicherdiensten gehören Speicherplatz für heiße Daten (Hot Storage), Big-Data-Speicherung, Backup, Disaster Recovery, Replikation und Archive. Mittels S3 lassen sich zahlreiche Cloud-Backup- und Datenmanagementlösungen integrieren, unter anderem Acronis, Comet Backup, Duplicati, HYCU, Nakivo oder Veeam. Unternehmen können mithilfe einer einzigen Codezeile mühelos migrieren und dabei ihre bestehenden Skripte und Tools weiterhin verwenden.

Für seine Dienste nutzt der Provider neben einem Rechenzentrum in Frankfurt/Main zweit weitere Regionen in Benelux und Nordosteuropa. Alle Standorte erlauben die Datensicherung und -verwaltung entsprechend verschiedenen Richtlinien wie der DSGVO oder des PCI DSS.

Es gibt keine Mindestspeicherzeit, und Kunden zahlen nur für tatsächlich genutzten Speicherplatz (Pay per Use). Eine faire Berechnung der Mindestdateigröße stellt sicher, dass kleine Dateien keine unverhältnismäßig hohen Kosten verursachen. Durch den Verzicht auf Egress-Gebühren können Daten frei verschoben werden, ohne hohe Ausstiegsgebühren in Kauf nehmen zu müssen, was den Lock-in -Effekt eliminiert. Auch API-Calls sind kostenfrei, sodass der Zugriff auf und der Versand von Daten ohne zusätzliche Belastungen erfolgen können.

Sicherheit und Integration

Die Cloud-Lösung setzt auf ein umfassendes und mehrstufiges Sicherheitskonzept, das den Branchenstandards entspricht. Jede Datei wird während der Datenübertragung (Data in Flight), im Ruhezustand (Data at Rest) und auf den Servern durch mehrere Verschlüsselungsebenen geschützt. Der unveränderliche Speicher (Object Lock) stellt sicher, dass Dateien in ihrer Originalversion bewahrt bleiben und weder gelöscht noch manipuliert werden können, was einen wirksamen Schutz gegen Ransomware-Angriffe bietet. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine umfassende Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM), die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) sowie die Verwaltung von Benutzern, Sub-Nutzern und Gruppen mit individuellen Zugriffsrechten ermöglicht. Für fortgeschrittene Anforderungen kann IAM zudem vollständig über ein Command Line Interface (CLI) programmiert werden, wodurch Automatisierungen und effiziente Workflows unterstützt werden.

Die Integration in bestehende IT-Infrastrukturen erfolgt nahtlos, da Impossible Cloud S3-kompatibel ist. Unternehmen können mithilfe einer einzigen Codezeile mühelos migrieren und dabei ihre bestehenden Skripte und Tools weiterhin verwenden. Die Bedienung ist flexibel und erfolgt entweder über ein benutzerfreundliches Web-Interface, über das CLI oder durch programmatisches IAM, was maximale Anpassungsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit gewährleistet.

Die Daten werden ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren gespeichert, die Standards wie ISO 27001, PCI DSS und SOC 2 erfüllen. Eine weitere Funktion ist das Geofencing durch das Netzwerk an Rechenzentren, das sicherstellt, dass Daten ausschließlich in vorab definierten geografischen Regionen gespeichert werden. Dadurch bleibt die Datenhaltung nicht nur DSGVO-konform; Unternehmen können sogar regionale regulatorische Anforderungen sowie Compliance-Vorgaben erfüllen. Das Geofencing kombiniert sich nahtlos mit den branchenführenden Sicherheitsstandards des Anbieters, um Unternehmen ein Höchstmaß an Kontrolle und Schutz zu bieten. Dieses Konzept wird durch eine dezentrale Netzwerkarchitektur ohne Single-Point-of-Failure ergänzt, die eine hohe Verfügbarkeit sowie Resilienz gegen Cyberangriffe gewährleisten soll.