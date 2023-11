Warum Anbieter an Distributed Blockchain Storage festhalten

Etwas mehr als ein Jahr später ist für die meisten Web-3.0-Pitches und -Versprechen die vielversprechende rosige Zeit am Markt vorbei.

Der Marketing-Rummel um Web 3.0 mag sich gelegt haben, aber die Anbieter glauben, dass Distributed-Blockchain-Speicher immer noch einen Wert für das Unternehmen hat. Cloud-Startups, die in ein dezentralisiertes Internet investiert haben - eines der Versprechen von Web 3.0 -, betrachten verteiltes Storage als ein erstes Angebot für Kunden, während bestehende Unternehmen mit verteilter Speicherung trotz des Rückschlags beim Branding weitermachen.

Ein dezentralisiertes Internet, so argumentieren die Befürworter und Vertriebsteams der Technologie, gibt den Nutzern eine größere Kontrolle über ihre Daten, da es keinen Single Point of Failure (SPoF) mehr gibt und die Daten nicht mehr von einer Behörde verwaltet werden müssen.

Der Wert und die Akzeptanz von Distributed Storage auf Unternehmensebene ist nach wie vor gering, und der Web3-Hype hat viele potenzielle Käufer abgeschreckt. Alle Anbieter von Blockchain-Speicherlösungen versuchen, von der Web-3.0-Terminologie wegzukommen. Nun konzentrieren sich viele Unternehmen auf das Konzept von Krypto und NFTs. Dies könnte sich als kurzlebig erweisen. Es ist eine riskante Investition, die man tätigen kann.

Verfügbares Distributed Storage

Beim Distributed Storage – auch als dezentraler Speicher bezeichnet – werden die Daten in Shards zerlegt und verschlüsselt, um sie an mehreren Standorten, den so genannten Knoten (Node), zu speichern, die von Einzelpersonen oder Organisationen betrieben werden, die gegen eine Gebühr Speicherplatz zur Verfügung stellen. Solche Produkte können die verteilten Ledger von Blockchain nutzen, um Speichertransaktionen zu verfolgen und Daten synchron zu halten, aber Blockchain ist nicht zwingend erforderlich.

Viele dieser verteilten Speichernetzwerke verwenden Kryptowährung, um die Administratoren von Speicherknoten zu entschädigen, während sie traditionelle Bargeld- oder Kredittransaktionen mit Kunden verwenden.

Impossible Cloud, ein Anbieter von verteiltem Speicher mit Sitz in Hamburg, Deutschland, begann im April mit dem Verkauf seiner Dienste, lange nach dem Web3-Marketing-Hype. Das Unternehmen hat Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7,6 Millionen Dollar abgeschlossen.

Impossible Cloud bietet verteilten, S3-kompatiblen Objektspeicher, der über ein Pay-as-you-go-Modell zu einem Preis von 7,99 US-Dollar pro Terabyte und Monat oder über einen vergünstigten Plan mit reservierter Kapazität verkauft wird. Der Speicher wird durch nicht ausgelastete Kapazitäten in Rechenzentren bereitgestellt und bietet eine Handvoll Unternehmensfunktionen, darunter unveränderliche Buckets, Dateiversionierung und Verschlüsselung.

Kai Wawrzinek, Mitbegründer und CEO von Impossible Cloud, hob die niedrigeren Kosten für die Nutzung von Impossible Cloud im Vergleich zur Preisstruktur von Hyperscalern wie AWS hervor, ist aber nicht der Ansicht, dass sich das Unternehmen in einem Preiswettbewerb befindet. Er geht davon aus, dass Impossible Cloud vergleichbare Dienste wie die Hyperscaler anbieten wird, wie zum Beispiel die bevorstehenden verteilten Rechen- und Analysefunktionen.

„Ich denke, dass ein dezentralisiertes System, das auf nicht ausgelasteten Kapazitäten läuft, von Natur aus viel billiger in Bezug auf die Investitionskosten sein wird als alles, was ein Hyperscaler bieten kann“, so Wawrzinek.

Abbildung 1: Ein Überblick über die Funktionsweise von Blockchain Storage.

Distributed-Storage-Unternehmen, die bereits vor dem Web3-Hype eine Nische gefunden hatten, haben sich weiter etabliert, auch wenn ihre Marktanteile im Vergleich zu Hyperscalern oder traditionellen Storage-Anbietern wie NetApp oder Dell Technologies gering bleibt.

Storj Labs, ein 2014 gegründetes Unternehmen für verteilten Speicher in Atlanta, hat laut CEO Ben Golub 23.000 Knoten in 100 Ländern. Diese Knoten verwalten etwa 60 Petabyte an Daten für mehrere tausend Kunden.

Die Storj-Plattform konzentriert sich strikt auf die Schaffung einer dezentralen Speicherinfrastruktur im Vergleich zu einer allgemeineren Cloud. Das Unternehmen entlohnt die Betreiber der Knotenpunkte mit Storj-Tokens, einem Derivat der Kryptowährung Ethereum.

Kunden nutzen die Plattform in erster Linie für große Videospeicheranforderungen oder wissenschaftliche Daten, erklärt Golub. Er fügt hinzu, dass er erwartet, dass die Plattform weiterhin angenommen wird, da Unternehmen Cloud-Speichersuchen, ohne sich ständig auf Hyperscaler-Plattformen verlassen zu müssen.

„Es dauert eine Weile, bis sich die Leute mit der neuen Technologie anfreunden können, aber sobald sie es tun, geht es richtig los“, betont er.

Abbildung 2: Die Unterschiede zwischen Web 1.0, Web 2.0 und Web 3.0 im Kurzüberblick.

Fragwürdige Nische für Unternehmen

Während Unternehmen, die verteilte Speicherlösungen anbieten, versuchen, ihr Markenimage aufzupolieren, sind Analysten und Web3-Experten der Meinung, dass die Technologie sowohl in Bezug auf ihre Fähigkeiten als auch auf die Wahrnehmung durch die Kunden noch erhebliche Hürden zu überwinden hat.

Die inhärente Erwartung, dass Speicheranbieter bereit sind, ihre Rechenzentren zu öffnen, um die Daten konkurrierender Unternehmen als Knotenpunkt zu speichern, selbst wenn ein finanzieller Anreiz besteht, wird wahrscheinlich nicht so bald erfüllt werden, so Brent Ellis, ein Senior Analyst bei Forrester Research.

Abgesehen von den technischen Aspekten der Datenpflege gemäß den Gesetzen und Vorschriften erschwert der Umgang mit Kryptowährungen als Zahlungsmittel die Akzeptanz weiter. „Ich glaube nicht, dass es viele Beweise dafür gibt, dass Kunden zu Knotenpunkten innerhalb eines Speichernetzwerks werden wollen“, sagt Ellis.

Er fügt hinzu, dass er erwartet, dass mehr verteilte Speicherplattformen in Pakete integriert werden, die von VARs oder über den Channel verkauft werden. Einige verteilte Speichertechnologien, wie zum Beispiel BitTorrent, werden bereits für den Verkauf und die Verteilung von Online-Inhalten eingesetzt.

Viele Unternehmenskunden verfügen bereits über umfangreiche Rechenzentren und Cloud-Storage, was den Bedarf an einer weiteren Speichermöglichkeit einschränkt, so Avivah Litan, Analystin bei Gartner. „Jeder hat bereits redundanten Speicher“, erläutert Litan. „Jeder, der kritische Anwendungen hat, hat redundante Speicheranwendungen.“