Web3: Security-Gefahren und Geschäftsrisiken für Unternehmen

Einige in der Tech-Industrie sind begeistert vom sogenannten Web der dritten Generation, auch verkürzt als „Web3“, manchmal auch als Web 3.0, bezeichnet. Der Begriff steht für eine Internet-Bewegung, die die wirtschaftlichen Vorteile des weltweiten Netzes zurück zu den Personen bringen will, die verteilte digitale Netzwerke wie Blockchains oder Krypto-Währungen nutzen.

Die Web3-Bewegung hat bereits heftige Debatten zwischen ihren Befürwortern und Gegnern ausgelöst. Das gilt ganz besonders, wenn es um die massive Kontroll-, Finanz- oder Informationsasymmetrie geht, die zum Vorgänger gehören, dem Web der zweiten Generation (Web2 oder Web 2.0). Beispiele dafür sind die zentralisierte Suche im Internet, der gewaltige E-Commerce oder die Dominanz der Social-Media-Giganten.

Die entbrannten Diskussionen drehen sich häufig um zentrale Kontrollen, die Rolle der Regulierungsbehörden und um teils bereits uralte Taktiken, um schnell viel Geld zu verdienen. Nebenbei werden dabei allerdings oft die wirtschaftlichen Risiken vereinfacht dargestellt.

Bei all den Aktivitäten, neuartigen Finanzierungen und dem gesamten Rummel rund um das Web3, haben sich jedoch nur wenige Menschen tatsächlich intensiv mit den dahinter liegenden Geschäftsrisiken beschäftigt. Das birgt viele Gefahren. Im Folgenden stellen wir Ihnen deswegen drei dieser Gefahren vor und beschreiben, um was es dabei geht.

Die genannten neuen Methoden existieren neben schon bekannten, eher traditionellen Sicherheitsgefahren wie Phishing -Attacken. Dezentralisierung macht Zensur schwierig. Sie wirft aber Fragen der Qualität der verteilten Informationen und ihrer Genauigkeit auf, die beantwortet werden müssen. In der Folge ist es schon mehrfach zu teils massiven Fehlinformationen und Sicherheitsproblemen gekommen. Denken Sie nur an die Schwierigkeiten, Cyberkriminelle zu verfolgen, die über verteilte Netzwerke und noch dazu meist anonym aktiv sind oder die sich als virtuelle Avatare in einem Metaversum bewegen.

Ice Phishing. Beim Ice Phishing sollen Anwender überzeugt werden, eine Transaktion zu beglaubigen, durch die aber die Token in ihrem Besitz an die Angreifer überschrieben werden.

Dabei geht es um in der Blockchain „vertraglich“ festgelegte Abläufe. Mehrere in den letzten Monaten beobachtete Hacks haben sich gegen Funktionen und Services wie etwa die Interoperabilität, Krypto-Kredite, Projektführung und Wallets gerichtet. Attacken gegen Smart Contracts führen zudem zu essenziellen rechtlichen Fragen, die noch geklärt werden müssen. Bisher werden Smart Contracts noch nicht oder nur unzureichend von Gesetzen abgedeckt. Oft sind sie zudem über verschiedene Gerichtsbarkeiten verteilt, so dass gar nicht klar ist, wer überhaupt zuständig ist.

Wie werden sich IoT-Devices ( Internet of Things ) in Web3-Umgebungen verhalten, wenn zunehmend auch Infrastruktur wie Autos oder Solar-Panele wirtschaftliche Akteure werden?

3. Wirtschaftlichkeit im Web3: Soziale und finanzielle Anreize sind die Grundlage für die Zukunft des Webs der dritten Generation



Mikroökonomie, Währungen und andere finanzielle Vermögenswerte sind ein Teil der meisten Web3-Anwendungen und der damit entstehenden digitalen Gemeinschaften. Das führt dazu, dass neue positive als auch negative Anreize die Risikobewertungen in den Unternehmen verändern.

Nehmen Sie nur die Cybersicherheit als ein Beispiel. Die in Web3 meist enthaltenen ökonomischen Architekturen führen im Vergleich zu traditionellen Cloud- oder IT-Umgebungen zu noch einmal deutlicheren Anreizen für Angreifer. In bisherigen Umgebungen werden Daten und Dienste immer wieder attackiert, ohne dass auf den ersten Blick ein sofortiger finanzieller Vorteil zu erkennen ist. Das ist bei der Blockchain in der Regel anders. Hier befinden sich direkt in ihr oft sehr hohe Werte, was sie für Angreifer noch attraktiver macht

Unternehmen, die sich mit dem Web3 beschäftigen, müssen sich außerdem oft mit rechtlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Risiken und Fragen auseinandersetzen. Im selben Maße wie Bereiche wie persönliches Eigentum, finanzielle Teilhabe oder dezentrale Beteiligung durch das Web3 verändert werden, sollten sich Unternehmer mit den folgenden Punkten beschäftigen:

Wie können Unternehmen Barrierefreiheit unterstützen und mit ihren Initiativen nicht auch noch die finanzielle und digitale Benachteiligung bestimmter Nutzergruppen verschärfen?

Wie können Unternehmen gesellschaftliche und ökologische Verbesserungen unterstützen, wenn Nutzererfahrungen nur noch materiell ausgewertet werden und Interaktionen von Tokens, künstlicher Knappheit oder anderen käuflichen Merkmalen bestimmt werden, die rein äußerlich vorgegeben sind?

Wie können eher traditionelle Firmen mit rein Web3-basierten Organisationen interagieren und welche rechtlichen Vorgaben werden sie dabei schützen?

Am wichtigsten ist aber die Frage, wie Unternehmen das Vertrauen der Teilnehmer und anderer Organisationen in Web3-Umgebungen verbessern können?

Die genannten Bereiche sind nur ein kleiner Teil der in der Erforschung von Web3-Umgebungen bislang aufgetauchten Risiken. Die nächste Webgeneration dreht sich nicht einfach nur darum, den Teilnehmern mehr Macht durch verteilte Systeme zu verschaffen. Es geht auch darum, das gesamte Ökosystem technisch, gesellschaftlich und ökologisch weiterzuentwickeln und besser abzusichern.

Teilnehmer am Web3, gleichgültig ob etablierte Firmen oder emsige Start-ups, spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz vor diesen Risiken. Security by Design darf nicht einfach nur ein Schlagwort bleiben. Das Konzept ist bei der Entwicklung von Web3-Systemen unverzichtbar. Die Prinzipien sicherer Architekturen müssen die gesamte Infrastruktur sowie die Prozesse zur Reaktion auf Vorfälle bestimmen.

Trotz der rasanten Entwicklung des Marktes sollten sich die beteiligten Teams aber ausreichend Zeit nehmen, um für einen soliden Schutz vor zum Beispiel Insider-Angriffen zu sorgen. Dafür müssen ihre Contracts und der verwendete Code von unabhängiger Seite analysiert und auditiert werden. Auch die Entwickler müssen in der Lage sein, Risiken vor, während und nach der Implementierung ihrer Produkte bewerten und gegebenenfalls beheben zu können. Alle ihre Crypto-Assets sollten daher in bereits vorhandene Modelle zur Bewertung von Bedrohungen integriert werden.

Unternehmen müssen sich heutzutage auch auf die Sicherheitsrisiken vorbereiten, die das Web3 mit sich bringt. Dazu sollten sie sich auf die Bereiche Zusammenarbeit, Kooperation und Flexibilität konzentrieren.