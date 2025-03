Was Sie bei der Standortwahl eines Rechenzentrums beachten

Die Standortwahl für Rechenzentren ist eine Vollzeitbeschäftigung für eine kleine Gruppe von Mitarbeitern bei großen Colocation-Betreibern und Anbietern von Hyperscale-Clouds, aber eine einmalige Entscheidung für die meisten Unternehmen.

Obwohl es den Anschein haben mag, dass Rechenzentren überall gebaut werden können, gibt es eine umfangreiche Liste von Überlegungen, die angestellt werden müssen, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Rechenzentren sind permanente Gebäude, daher muss alles von zuverlässigen Stromquellen und großen Landflächen bis hin zur Sicherstellung der Infrastrukturanbindung berücksichtigt werden.

Überlegungen, die bei der Auswahl eines Rechenzentrumsstandorts angestellt werden müssen

Bei der Auswahl eines Standorts für ein Rechenzentrum sind viele Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Nähe zu Internetknotenpunkten. Die folgenden Situationen stellen Herausforderungen bei der Auswahl eines Rechenzentrumsstandorts dar.

Verfügbare Stromversorgung

Der gewählte Standort muss Zugang zu einer zuverlässigen Stromquelle haben, wie zum Beispiel dem Stromnetz. Der Standort sollte idealerweise von mehreren Stromanbietern und mehreren Internetdienstanbietern versorgt werden. Gleichzeitig müssen Organisationen die Kosten pro Kilowattstunde und die Zuverlässigkeit des Stromnetzes berücksichtigen. Neben der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Stromnetzes sollten Unternehmen auch erneuerbare Energien in Betracht ziehen, um Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen und Betriebskosten zu senken.

Kühle Umgebungstemperatur

Der hohe Stromverbrauch von Rechenzentren resultiert vor allem aus der Kühlung der Server und IT-Geräte. Der Bau eines Rechenzentrums in kälteren Teilen der Welt senkt die Kühlkosten.

Risikobewertung

Organisationen müssen für jeden in Frage kommenden Standort eine Risikobewertung durchführen. Rechenzentren sollten in Gebieten errichtet werden, in denen relativ wenige Naturkatastrophen auftreten.

Ausreichend Fläche

Es sollte ausreichend Fläche – möglicherweise Hunderte von Hektar – zur Verfügung stehen, um das Rechenzentrum und zukünftige Erweiterungen unterzubringen, insbesondere für Hyperscale-Rechenzentren.

Transportanforderungen

Ein Rechenzentrum sollte sich in der Nähe von geeigneten Straßen und in der Nähe eines Flughafens befinden, um den Transport der Hardware des Rechenzentrums zu erleichtern. Der Standort sollte in der Nähe bewohnter Gebiete liegen, damit die Mitarbeiter das Rechenzentrum leichter erreichen. Darüber hinaus sind nahegelegene Hotels entscheidend für Mitarbeiter, die in regelmäßigen Intervallen Zugang zum Rechenzentrum benötigen, beispielsweise für Teambesprechungen. Neben der Erreichbarkeit für Mitarbeiter ist es ebenfalls wichtig, dass der Standort gut an globale Lieferketten angebunden ist, um die Versorgung mit Servern, Speichern und Netzwerktechnik sicherzustellen.

Herausforderungen auf dem Land

Aufgrund des verfügbaren Landes ist es ideal, Rechenzentren in ländlichen Gebieten zu errichten. Allerdings kann es schwierig sein, Fachkräfte zu finden und auszubilden, und die Akzeptanz eines Rechenzentrums in der Gemeinde könnte gering sein. Kleine ländliche Gemeinden könnten sich dem Bau eines Rechenzentrums widersetzen und rechtliche Schritte einleiten, um den Bau zu verhindern.

Sicherung des Standorts

Überlegen Sie, wie einfach oder schwierig es wäre, den Standort physisch zu sichern. Rechtliche und behördliche Anforderungen könnten ins Spiel kommen, wenn eine Organisation über Daten verfügt, die in einem bestimmten geografischen Gebiet aufbewahrt werden müssen.