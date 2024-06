Kostenloses E-Handbook: Nachhaltige Ansätze für Rechenzentren

Ende des Jahres 2023 werden weltweit fast 11.000 Rechenzentren betrieben, deren Leistungsvermögen immer weiter ausgebaut werden muss, um den aktuellen Anforderungen an die Performance gerecht zu werden. Ein Grund dafür ist die immer stärker werdende Nutzung von künstlicher Intelligenz.

Da ist es nicht überraschend, dass auch der Stromverbrauch von Rechenzentren immer weiter ansteigt. In Deutschland lag der Verbrauch im Jahr 2022 beispielsweise bei 11 Milliarden Kilowattstunden. Der Wunsch nach klimafreundlichen Rechenzentren mit einer gleichbleibenden Effizienz wächst deshalb ebenfalls, wird aber auch von Gesetzgebern mit entsprechenden Regelungen forciert.

Große Unternehmen wie Amazon, Google oder Microsoft bemühen sich bereits, eine Netto-Null-Emission ihrer Rechenzentren zu erreichen und so ihre Zukunftsfähigkeit zu demonstrieren.

Es gibt Strategien, wie auch Sie den Verbrauch Ihres Data Centers reduzieren und so eine Netto-Null-Effizienz erreichen können. Nicht nur die Verwendung von erneuerbarer Energie ist nachhaltiger, sondern auch die Optimierung Ihres Kühlungssystems kann Ressourcen sparen. Durch den richtigen Einsatz von ITSM-Tools sehen Sie auf einen Blick, an welchen Stellen eventuell noch Optimierungspotenzial besteht oder ob eine Neuanschaffung bestimmter Hardware vielleicht die bessere Wahl ist.

Falls Sie ein neues Rechenzentrum planen, gibt es auch hier Möglichkeiten, wie Sie bereits bei der Planung die Nachhaltigkeit als Faktor miteinbeziehen können. Schon die Wahl eines Standorts und der Hardware hat Auswirkungen auf die Umweltverträglichkeit und Effizienz Ihres zukünftigen Rechenzentrums.

Unser E-Handbook erläutert Ihnen die besten Strategien, um die Abläufe in Ihrem bestehenden Rechenzentrum so nachhaltig wie möglich zu gestalten und gibt Ihnen Tipps, um erst in der Planung befindliche Data Center umweltschonend zu realisieren.

Abbildung 1: Die Best Practices helfen Ihnen dabei, ein nachhaltigeres Rechenzentrum zu betreiben.