Wie Sie ein Rechenzentrum entwerfen und aufbauen

Ein Rechenzentrum ist der technologische Dreh- und Angelpunkt des modernen Unternehmensbetriebs. Das Rechenzentrum stellt die kritische IT-Infrastruktur bereit, die für die Bereitstellung von Ressourcen und Diensten für Mitarbeiter, Partner und Kunden auf der ganzen Welt erforderlich ist.

Ein kleines oder mittleres Unternehmen kann oft ein nützliches Rechenzentrum in einem Schrank oder einem anderen geeigneten Raum einrichten. Die schiere Größe, die mit der Datenverarbeitung in Unternehmen verbunden ist, erfordert jedoch einen großen, speziellen Raum, der sorgfältig konzipiert ist, um die Anforderungen der IT-Infrastruktur an Platz, Stromversorgung, Kühlung, Verwaltung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erfüllen.

Infolgedessen stellt ein Rechenzentrum den größten und teuersten Vermögenswert dar, den ein Unternehmen besitzt – sowohl in Bezug auf die Kapitalinvestitionen als auch auf die laufenden Betriebskosten. Unternehmens- und IT-Führungskräfte müssen den Aspekten, die mit der Planung und dem Bau von Rechenzentren verbunden sind, große Aufmerksamkeit schenken, um sicherzustellen, dass die resultierende Einrichtung den geschäftlichen Anforderungen während des gesamten Lebenszyklus der Einrichtung und den sich ändernden geschäftlichen Bedingungen entspricht.

Die Anlage ist das physische Gebäude, in dem das Rechenzentrum untergebracht ist. Vereinfacht ausgedrückt ist ein Rechenzentrum ein großer offener Raum, in dem die Infrastruktur eingerichtet ist. Obwohl fast jeder Raum das Potenzial hat, ein gewisses Maß an IT-Infrastruktur zu betreiben, berücksichtigt eine richtig konzipierte Einrichtung die folgenden Faktoren:

Obwohl behördliche Standards und Praktiken nicht direkt mit dem Design von Rechenzentren in Verbindung gebracht werden, kann durch die Einhaltung dieser Standards sichergestellt werden, dass das Design des Rechenzentrums den behördlichen Auflagen für das Unternehmen entspricht. Weitere geeignete Best Practices sind die Verfügbarkeit von Einrichtungen und Arbeitslasten, die Unternehmensführung und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Es gibt keine vorgeschriebenen oder verbindlichen Standards für die Planung oder den Bau von Rechenzentren. Ein Rechenzentrum soll den einzigartigen Anforderungen des gesamten Unternehmens entsprechen, nicht umgekehrt. Der Hauptzweck jeder Norm besteht jedoch darin, eine gemeinsame Plattform für Best Practices zu schaffen. Es gibt eine Reihe aktueller Standards für Rechenzentren, und ein Unternehmen kann einen oder mehrere Standards – oder Teile von Standards – in ein Rechenzentrumsprojekt einbeziehen. Standards tragen dazu bei, dass unter anderem diese Faktoren angemessen berücksichtigt werden:

Racks spielen auch eine wichtige Rolle bei der Kühlung von Rechenzentren. Diese können die Kühleffizienz verbessern, indem sie die Zufuhr von gekühlter Luft in einen kalten Gang ermöglichen, die von den Geräten erwärmt und in einen warmen Gang geleitet wird, wo die erwärmte Luft effektiv aus dem Raum entfernt werden kann. Die Organisation der Gänge kann auch dazu beitragen, die Einführung zusätzlicher Türen und Sicherheitsmaßnahmen an den Enden jedes Ganges zu erleichtern, um den Zugang von Personen zu begrenzen.

Neben dem physischen Raum müssen bei der Planung von Rechenzentren auch die Standorte und die Anordnung der Geräte sorgfältig berücksichtigt werden, das heißt, wo die IT-Infrastruktur in der Einrichtung platziert wird. Das häufigste Merkmal eines jeden Rechenzentrumslayouts ist der Serverschrank – auch als Rack bezeichnet. Ein Rack ist ein leerer Metallrahmen mit Standardabständen und Montageoptionen, der für die Aufnahme von standardisierten, in Racks montierten IT-Geräten wie Servern, Storage -Subsystemen, Netzwerkgeräten, Verkabelung, Hilfsstromsystemen wie USV-Geräten und E/A-Optionen wie Tastaturen und Monitoren für den administrativen Zugriff bestimmt ist.

Die Cybersecurity konzentriert sich auf die Kontrolle des Zugriffs auf Unternehmensdaten und Anwendungen, die in der IT-Infrastruktur des Rechenzentrums gehostet werden. Die Cybersicherheit soll sicherstellen, dass nur ordnungsgemäß authentifizierte Benutzer auf Daten zugreifen oder Anwendungen nutzen können und dass etwaige Verstöße sofort gemeldet und behoben werden. So verhindert beispielsweise die physische Sicherheit, dass ein Mensch eine Festplatte im Rechenzentrum berührt, während die Cybersicherheit verhindert, dass derselbe Mensch über ein Netzwerk aus Hunderten von Kilometern Entfernung auf Daten auf der Festplatte zugreift. Die Cybersicherheit nutzt eine Mischung aus Anti-Malware , Konfigurationsmanagement, Intrusion Detection /Prevention, Aktivitätsprotokollierung und anderen Tools, um die Netzwerkaktivitäten zu überwachen und potenzielle Bedrohungen zu erkennen.

Schließlich kommt es bei der Energieversorgung unweigerlich zu gelegentlichen Unterbrechungen bei der Erzeugung und Verteilung, so dass Rechenzentren eine oder mehrere Optionen für redundante oder Ersatzstromversorgung vorsehen müssen. Je nachdem, gegen welche Probleme sich das Unternehmen absichern will, können mehrere Ebenen der Sekundärstromversorgung eingerichtet werden.

Beim Rack-basierten Ansatz wird im Allgemeinen eine standardisierte Schätzung der Leistung pro Rack vorgenommen. So könnte ein IT-Leiter beispielsweise eine Schätzung von 7 bis 10 kW pro Rack vornehmen. Wenn das Rechenzentrum den Einsatz von 50 Racks plant, ist die Leistungsschätzung ein einfaches Vielfaches davon. Ein ähnlicher Ansatz ist eine allgemeine Schätzung des Rechenzentrums in Watt pro Quadratmeter. Da bei diesem Ansatz jedoch die in den einzelnen Racks installierten Geräte kaum berücksichtigt werden, ist er häufig die ungenaueste Methode zur Leistungsabschätzung.

Kühlsysteme für Rechenzentren

Die an ein Rechenzentrum gelieferte Energie wird in Arbeit umgesetzt, die von der IT-Infrastruktur verrichtet wird, sowie in ein unerwünschtes Nebenprodukt: Wärme. Diese Wärme muss von Servern und Systemen abgeführt und dann aus dem Rechenzentrum abgeleitet werden. Folglich sind Kühlsysteme ein wichtiges Anliegen für die Entwickler und Betreiber von Rechenzentren.

Bei der Kühlung gibt es zwei Hauptprobleme. Der erste Punkt ist die erforderliche Kühlleistung, die letztlich die Größe oder Kapazität der HVAC-Subsysteme des Rechenzentrums bestimmt. Die Planer müssen jedoch den Leistungsbedarf des Rechenzentrums in Watt (W) in die Kühlkapazität in Tonnen (t) umrechnen, das heißt in die Menge an Wärmeenergie, die erforderlich ist, um eine Tonne Eis bei 32 Grad Celsius in einer Stunde zu schmelzen. Die typische Berechnung erfordert zunächst die Umrechnung von Watt in British Thermal Units (BTU) pro Stunde, die dann in Tonnen umgerechnet werden können:

W x 3,41 = BTU/Stunde BTU/Stunde / 12.000 = t

Entscheidend ist, dass man den Energiebedarf des Rechenzentrums in Watt und die geplante Skalierbarkeit kennt, weshalb es wichtig ist, das Kühlsubsystem des Gebäudes richtig zu dimensionieren. Wenn das Kühlsystem zu klein ist, kann das Rechenzentrum die erwartete Menge an IT-Infrastruktur nicht aufnehmen oder skalieren. Ist das Kühlsystem zu groß, stellt es eine kostspielige und ineffiziente Versorgungseinrichtung für das Unternehmen dar.

Das zweite Problem bei der Kühlung von Rechenzentren ist die effiziente Nutzung und Handhabung von gekühlter und erwärmter Luft. In einem gewöhnlichen Raum führt die Zufuhr von gekühlter Luft aus einer Entlüftungsöffnung und die Ableitung von erwärmter Luft aus einer anderen zu einer Vermischung und einem Temperaturdurchschnitt, der ein angemessenes menschliches Wohlbefinden bewirkt. Aber dieser übliche Ansatz für Wohnungen und Büros funktioniert nicht gut in Rechenzentren, wo Geräte extreme Hitze in konzentrierten Räumen erzeugen. Racks mit extrem heißen Geräten erfordern eine sorgfältige Zufuhr von gekühlter Luft sowie eine gezielte Eindämmung und Ableitung der erhitzten Abluft. Die Konstrukteure von Rechenzentren müssen die Vermischung von heißer und kalter Luft vermeiden, die in klimatisierten Räumen für ein angenehmes Raumklima sorgt.

Die Probleme bei der Wärmeverteilung werden durch schwankende Leistungsdichten in den Racks noch verschärft. Herkömmliche Server können in ihrem Stromverbrauch und der daraus resultierenden Leistungs-/Kühldichte recht einheitlich sein. Moderne Geräte wie hyperkonvergente Infrastrukturausrüstungen können jedoch eine wesentlich höhere Leistungsdichte im Verhältnis zur Rack-Fläche aufweisen. Daraus ergeben sich potenzielle Hotspots im gesamten Rack, die von den Konstrukteuren für Stromversorgung und Kühlung berücksichtigt werden müssen.

Konstrukteure gehen die Belüftung von Serverräumen routinemäßig mit Hilfe von Einschließungsschemata an, wie zum Beispiel Warmgang/Kaltgang-Layouts. Stellen Sie sich zwei Reihen von Racks vor, deren Rückseiten einander gegenüberliegen (siehe Abbildung Rechenzentrum mit Warm- und Kaltgängen). Kalte Luft aus dem HVAC-System wird in die Gänge vor jeder Rack-Reihe eingeleitet, während die erwärmte Luft gesammelt und aus dem gemeinsamen Warmgang abgeleitet wird. Durch zusätzliche physische Barrieren wird verhindert, dass sich die erwärmte Luft mit der gekühlten Luft vermischt. Solche Einschließungssysteme bieten eine sehr effiziente Nutzung der HVAC-Kapazität.

Abbildung 6: In Rechenzentren ohne Warm-/Kaltgang-Konzept sind die Kühleinheiten nicht immer in der Lage, die Geräte effizient zu kühlen.

Abbildung 7: In Rechenzentren, die nach dem Prinzip der Warm-/Kaltgänge aufgebaut sind, können die Kühlaggregate die Geräte effizienter kühlen.

Andere Ansätze zur Kühlung umfassen Klimatisierungssysteme am Ende der Reihe und am oberen Ende des Racks, die gekühlte Luft in Teile einer Reihe von Racks einleiten und erwärmte Luft in heiße Gänge ableiten.

In einigen Rechenzentren werden sogar neue Technologien zur Flüssigkeitskühlung eingesetzt, bei denen die IT-Geräte in ein Bad aus gekühlten, elektrisch neutralen Flüssigkeiten wie Mineralölen getaucht werden. Die Flüssigkeitskühlung ist klein und stromsparend, und Flüssigkeiten bieten eine um ein Vielfaches höhere Wärmeübertragungseffizienz als Luftkühlung. Die Flüssigkeitskühlung ist jedoch auch mit anderen Problemen konfrontiert, zum Beispiel Leckagen/Überschwemmungen, Korrosion von Bauteilen oder Anfälligkeit für das Eindringen von Flüssigkeiten, Flüssigkeitsfilterung und -reinheit sowie menschliche Sicherheit.