Nachhaltigkeit: wo steht die Rechenzentrumsbranche weltweit?

Jeder Rechenzentrumsbetreiber weiß, dass er seinen CO2-Fußabdruck reduzieren sollte – doch nur wenige tun es. Rechenzentren benötigen viel Energie und Ressourcen und sind ein Bereich, in dem viele Unternehmen Einsparungen anstreben, um die CO2-Emissionen im Idealfall auf Null zu reduzieren.

Erfahren Sie, wie die Nachhaltigkeit von Rechenzentren mit dem richtigen Design und den richtigen Praktiken verbessert werden kann, lernen Sie aktuelle Green-IT-Bewegungen und Herausforderungen kennen, die Ihnen begegnen werden, wenn Sie versuchen, umweltfreundlicher zu werden, und erfahren Sie, was große Organisationen tun, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Im Hinblick auf ein umfassenderes Management sollten Sie Investitionen in ein intelligentes Gebäudemanagement mit KI -gestützten (künstliche Intelligenz) Überwachungstools in Betracht ziehen. Untersuchen Sie neue oder aufkommende umweltfreundliche Technologien und achten Sie darauf, mit anderen umweltfreundlichen Organisationen zusammenzuarbeiten.

Was einige Unternehmen tun

Unternehmen wie Schneider Electric, Advanced, Xero und die Bank of America haben alle das Ziel, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, und verfolgen dabei unterschiedliche Methoden.

Schneider Electric will durch die Vermeidung von Siloanwendungen, die mehr Kohlenstoff ausstoßen, und durch die Umsetzung eines Programms zum Abbau technischer Schulden für mehr Effizienz sorgen. Advanced hat in ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts-Tool investiert, mit dem das Unternehmen seine Treibhausgasemissionen messen kann. Advanced unterstützt außerdem hybride und flexible Arbeitsformen, die die Pendelemissionen der Mitarbeiter reduzieren. Xero nutzt die Net Zero Cloud von Salesforce – ehemals Sustainability Cloud – um seine Treibhausgasemissionen zu messen, zu analysieren und zu melden. Die Bank of America nutzt Energiereduzierung, Raumkonsolidierung und das grüne Versorgungsnetz, um die Emissionen ihres Rechenzentrums zu reduzieren, und hat die Anzahl der Betriebssysteme auf ihren Servern durch den Einsatz von Virtualisierung und Private Cloud konsolidiert.