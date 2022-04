ASHRAE 90.4: Kennen Sie den Zusatz zur Energieeffizienz?

Im Juni 2019 genehmigte ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) das Addendum bv zu seinem Standard 90.1 für die Veröffentlichung im Jahr 2019, wodurch Standard 90.4 offiziell als Energieeffizienzstandard für die meisten Rechenzentren in den USA anerkannt wurde. Die Branche für kritische Rechenzentren verfügt seitdem über einen Standard für energieeffizientes Design, der wichtige Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit festlegt und Herausforderungen bestimmter Rechenzentrumsdesigns berücksichtigt.

Standard 90.1 ist der allgemeine Energiestandard für Gebäude mit Ausnahme niedriger Wohnhäuser. Er deckt praktisch jedes Gebäude ab und ist auch außerhalb der USA im Einsatz.

Das Addendum entstand aus der Notwendigkeit, Standards zu rationalisieren und deren Einhaltung zu erleichtern. Grundsätzlich aktualisiert ASHRAE die Richtlinien alle drei Jahre veröffentlicht die überarbeitete Version. 2010 hob die Neuauflage des Standards 90.1 eine Ausnahme für Rechenzentren auf und stellte fortan Designanforderungen, deren Einhaltung ernsthafte Probleme bei der Zuverlässigkeit verursachen konnte.

Der Widerstand der Industrie führte dazu, dass der ASHRAE-Standard 90.4 im Juli 2016 gleichzeitig mit 90.1-2016 veröffentlicht wurde. Technische Komitees haben ASHRAE 90.4 ausdrücklich als Schwesterstandard zu 90.1 beschrieben. Dies bedeutete, dass 90.1-2016 den Standard 90.4 noch nicht anerkannte oder berücksichtigte, was dazu führte, dass die beiden in einem Widerspruch zueinander standen.