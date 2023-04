ASHRAE 90.4 Update stellt Nachhaltigkeit in den Vordergrund

ASHRAE setzt seit vielen Jahren Standards und Best Practices für die Konstruktion von Rechenzentren und bringt die Branche bei Themen wie Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz voran. ASHRAE veröffentlicht seine Standards in einem dreijährigen Zyklus und die nächste Ausgabe der beiden Standards 90.1 und 90.4 erscheint demnach 2023.

Drei ASHRAE-Gruppen sind für die Rechenzentrumsbranche von besonderer Bedeutung:

Der Standard 90.4 wird sechs wichtige Ergänzungen enthalten, die bereits die öffentliche Prüfung durchlaufen haben.

Die Norm 90.4 ist eine Schwesternorm der Norm 90.1, die die Planungs- und Bauindustrie kontinuierlich zu energieeffizienteren Praktiken anspornt. Die Norm 90.1 verweist ihrerseits auf 90.4 als die bevorzugte Methode für energieeffiziente Methoden und Geräte in der Planungsphase von Rechenzentren. Sie wird in der Veröffentlichung 2023 aktualisierte Ergänzungen enthalten, wie unten beschrieben.

Änderungen an den Zusätzen zum ASHRAE-Standard 90.4

Die Aktualisierungen des ASHRAE-Standards 90.4 im Jahr 2022 umfassen eine Vielzahl von Änderungen, darunter neue Hilfestellungen zum Berechnen der Leistungsaufnahme und für die Compliance in gemeinsam genutzten Systemen außerhalb des Rechenzentrums.

Addendum a a fördert die Wärmerückgewinnung in Rechenzentren. Es enthält außerdem Gleichungen zum Berechnen der jährlichen mechanischen Lastkomponente (MLC).

Addendum b klärt die Anforderungen in den Abschnitten 6 (Mechanik) und 11 (Tradeoff), in denen Unternehmen in den USA Gutschriften für das Erzeugen erneuerbarer Energien erhalten.

Addendum d ändert die Definition für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), so dass sie auch dieseldynamische USVs (Diesel Rotary UPS, DRUPS) einschließt, und erläutert die Methode zum Berücksichtigen dieser Systeme beim Berechnen der elektrischen Verlustkomponente (ELC).

Addendum e stellt klar, wie Sie es schaffen, den 90.4-Standard einzuhalten, wenn gemeinsame Systeme, wie zum Beispiel zentrale Kühlanlagen, sowohl ein Rechenzentrum als auch den Rest eines Gebäudes versorgen.

Nachtrag f erfüllt drei Dinge.

Er verlangt effizientere USV-Systeme, da die Hersteller mittlerweile die Effizienz in den unteren Lastbereichen stark verbessert haben, in denen redundante Systeme im Allgemeinen arbeiten.

Er verlangt das Prüfen der Kurven von Verteiltransformatoren an denselben vier Lastpunkten, die auch für USVs erforderlich sind, da das Bewerten an nur einem Betriebspunkt für die Stromverteilungseinheiten von Rechenzentren nicht sinnvoll ist.

Das ankommende Service-Segment wird aus der ELC-Berechnung gestrichen, da es für die Effizienz von Rechenzentren nur eine untergeordnete Rolle spielt und inzwischen zu variabel ist, um eine realistische Berechnung zu erlauben.

Ein zusätzliches Addendum g konnte die öffentliche Prüfung nicht rechtzeitig absolvieren, und wird demnach in der Veröffentlichung 2023 nicht enthalten sein; es ist aber zu erwarten, dass es später im Jahr 2023 separat erscheinen wird. Es soll die MLC-Berechnung besser mit dem segmentierten ELC-Ansatz in Einklang bringen und die Abwägung zwischen den Komponenten des mechanischen Systems vereinfachen.

Es sollte auch das Einhalten von Vorschriften vereinfachen, wenn nur Teil-Upgrades vorgenommen werden und Abschnitt 11 des Standards (Tradeoffs) nicht anwendbar ist.

Addendum g wird jedoch auch das miteinbeziehen von Prozesswärme und Belüftungsenergie in die MLC-Berechnung vorschreiben, um Standby-Generatorheizungen, Schranktürkühlerventilatoren und Hilfspumpen für Flüssigkeitskühlsysteme zu erfassen. Auch die Energie zum Erwärmen eines Flüssigkeits- oder Luftstroms wird berücksichtigt. Dies ist notwendig, um die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren und Kondensation – zum Beispiel an den Fenstern – zu vermeiden.

Derzeit wird nur die Wärme aus den USV-Verlusten in die MLC-Berechnung einbezogen, wenn Ventilatoren oder Pumpen in der USV in Betrieb sind. Es werden höhere MLC-Werte vorgeschlagen, um dem Rechnung zu tragen, dass zusätzliche Geräte zusätzliche Energie benötigen, zusammen mit Änderungen, die den zunehmenden Einsatz von flüssigkeitsgekühlten IT-Systemen berücksichtigen. Die Definition für Fläche, die bei der Bestimmung von Watt pro Quadratmeter verwendet wird, entspricht nun ebenfalls der Definition in Standard 90.1.