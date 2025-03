Warum die regelmäßige Wartung der USV wichtig ist

Die Wartung der Stromversorgungsinfrastruktur eines Rechenzentrums ist für die Betriebskontinuität unerlässlich. Neben der regelmäßigen Überprüfung des Batteriezustands sollten Sie auch einen Wartungsplan für Backup-Stromversorgungsoptionen, wie zum Beispiel unterbrechungsfreie Stromversorgungen, entwickeln.

Diese Art von vorbeugendem Wartungsplan kann nicht nur die Höhe der unvorhergesehenen Ausgaben reduzieren, sondern auch sicherstellen, dass Ihr Rechenzentrum im Falle eines Notfalls oder unerwarteten Ausfalls weiterhin mit Strom versorgt wird.

Obwohl die Einzelheiten einer Checkliste für die Wartung von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind, gibt es einige Hauptbereiche, die Ihr Team im Rahmen des regulären Betriebs oder durch einen Dienstleister angehen sollten.

Achten Sie bei einer teilweisen Sichtprüfung auf Staub- oder Schmutzablagerungen. Staub kann die Entlüftungsöffnungen der Geräte verstopfen und zu einer Überhitzung der Geräte führen. Obwohl es sich bei Rechenzentren im Allgemeinen um saubere Umgebungen handelt, kommt es durch die Lüfter, die eine USV kühlen, zu einer natürlichen Staubansammlung an den Ansaugöffnungen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Es ist wichtig, diesen Staub zu entfernen, um zu verhindern, dass der Luftstrom behindert wird, was zu einer Überhitzung führen könnte.

Thermische Scans

Eine weitere wichtige Aufgabe im Rahmen der USV-Wartung ist ein thermischer Scan, bei dem die Temperatur der Umgebung der USV überprüft wird, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Betriebsspezifikationen des Herstellers liegt. Thermische Scans sollten mindestens vierteljährlich durchgeführt werden, um Überhitzung und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. In kritischen Umgebungen oder bei älteren USV-Systemen kann eine monatliche Überprüfung sinnvoll sein. Eine regelmäßige Analyse der Wärmebilder hilft dabei, ineffiziente Kühlprozesse zu identifizieren und eine optimale Betriebstemperatur sicherzustellen.

Eine Möglichkeit zur Überprüfung der USV-Temperatur ist die Verwendung eines berührungslosen Infrarotthermometers, um die Oberflächentemperatur des Gehäuses zu messen. Wenn die USVs lüftergekühlt sind, können Sie auch ein Thermometer verwenden, um die Temperatur der Luft, die aus den Geräten austritt, zu überprüfen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Ein berührungsloses Infrarotthermometer kann die Wärme messen, die von einem USV-Abluftventilator ausgeht.

Wenn Ihr Unternehmen viele USVs zu überprüfen hat, ist der Einsatz einer Wärmebildkamera möglicherweise effizienter. Eine Wärmebildkamera erzeugt ein wärmebasiertes Bild, mit dem sich thermische Anomalien in Ihren USV-Systemen leicht aufspüren lassen.

Eine Wärmebildkamera ist vergleichbar mit einem berührungslosen Infrarotthermometer, nur dass sie nicht die Temperatur an einem einzigen Punkt misst, sondern Tausende von Temperaturmessungen vornimmt. Diese Messungen werden grafisch so aufgezeichnet, dass sie ein Bild ergeben. Anhand dieses Bildes können die Inspektoren etwaige thermische Schwankungen erkennen.

Die meisten Wärmebildkameras messen den wärmsten und den kältesten Punkt innerhalb des Bildes. Dem wärmsten Punkt wird eine bestimmte Farbe zugewiesen, in der Regel Rot, und dem kältesten Punkt eine andere Farbe, beispielsweise Blau. Alle anderen Temperaturen werden in anderen Farben oder Schattierungen aufgezeichnet.

Um dieses Konzept zu verstehen, schauen Sie sich Abbildung 5 an. In dieser Abbildung befinden sich die USVs am unteren Ende des Racks, unter einigen Servern. Da die Server heißer sind als die USVs, hat die Wärmebildkamera die Server erfasst. Die USV-Bilder auf dem Foto sind nicht sehr detailliert. Die USVs scheinen alle die gleiche Farbe zu haben, was bedeutet, dass die Kamera davon ausgeht, dass sie die gleiche Temperatur haben.

Abbildung 5: Die Wärmebildkamera nimmt die Wärme der Server auf.

Sehen Sie sich im Gegensatz dazu Abbildung 6 an. Hier hat die Wärmebildkamera eine Nahaufnahme der USVs gemacht. Während die USVs in der Tat eine ähnliche Temperatur aufweisen, können Sie bei genauer Betrachtung der Abbildung die Wärme erkennen, die von einigen der Ansauglüfter ausgeht.

Abbildung 6: Die Wärmebildkamera nimmt die USV aus nächster Nähe unter die Lupe.

Eine unerwartete Wärmeentwicklung deutet darauf hin, dass ein Kühlungsproblem oder ein Problem mit der USV selbst vorliegt.

Untersuchen Sie die Abluftventilatoren auf der Rückseite der USV, wie in Abbildung 7 dargestellt. Das ist normalerweise der heißeste Bereich der USV. Wenn einer der Ventilatoren deutlich kühler ist als die anderen, wird die heiße Luft nicht richtig aus der USV abgeleitet.