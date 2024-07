Wie Sie eine IT-Monitoring-Strategie aufbauen

Das IT-Monitoring ist ein wichtiger Bestandteil des laufenden IT-Betriebs und sollte gut durchdacht sein. Entscheidend dafür ist eine nützliche IT-Monitoring-Strategie, um Schwachstellen in Ihrer Infrastruktur zu aufzudecken. Dieser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick darüber, warum ein strategisches Vorgehen überhaupt sinnvoll ist und wie Sie Ihre eigene IT-Monitoring-Strategie aufbauen können.

Was ist eine IT-Monitoring-Strategie?

Vereinfacht ausgedrückt, stellt eine IT-Monitoring-Strategie den Plan des Unternehmens für die Verwaltung des Zustands, der Leistung und der Verfügbarkeit von Anwendungen und Infrastruktur dar. Eine Monitoring-Strategie definiert, warum eine Überwachung notwendig ist, was überwacht und wie es überwacht werden muss. Eine IT-Monitoring-Strategie umfasst vier wesentliche Ebenen:

1. Die Ziele: Das ist das Warum des IT-Monitorings. Überwachung um ihrer selbst willen ist eine Verschwendung von wichtigen Ressourcen. Eine IT-Überwachungsstrategie sollte auf einem sinnvollen oder greifbaren Geschäftszweck aufbauen. So kann die Überwachung beispielsweise erforderlich sein, um die Anwendungsverfügbarkeit zu verbessern, eine zufriedenstellende Benutzeroberfläche zu gewährleisten oder den Umsatz pro Transaktion zu messen.

2. Metriken und KPIs: Das ist das Was der IT-Überwachung. Geschäfts- und IT-Führungskräfte können aus einem breiten Spektrum von Metriken und KPIs auswählen, die dem Unternehmen helfen, seine Ziele zu erreichen. Metriken und KPIs können direkt gemessen oder indirekt berechnet werden, indem einfache Berechnungen auf der Grundlage anderer direkter Messungen durchgeführt werden.

3. Tools: Das ist das Wie des IT-Monitorings. Beschaffen oder entwickeln Sie Software-Tools, die Metriken und KPIs erfassen, speichern, verarbeiten und an IT- und Unternehmensleiter weiterleiten können. Nicht alle Tools eignen sich für alle Metriken oder KPIs, und viele Tools bieten ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten, um eine breite Palette von Umgebungen und Anwendungsfällen abzudecken. Es ist wichtig, die richtigen Tools für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

4. Berichterstattung: Genauer gesagt, was mit den KPI- und Metrikdaten geschieht, sobald sie von den Tools erfasst wurden. Das ist ein wichtiger und oft übersehener Teil des Wie der IT-Überwachung. Metriken und KPIs sind kein Selbstzweck – einfach nur all diese Daten zu haben, bietet wenig Wert. Die Tools müssen Datenpunkte sammeln, verarbeiten und den IT- und Geschäftsleitern in einer klaren und umsetzbaren Form präsentieren. Obwohl die Berichterstellung eine Funktion des Tools ist, ist es wichtig, sich zu überlegen, wie diese Daten präsentiert werden. Einige Berichte können taktisch oder unmittelbar in Form von Warnungen sein, während andere Berichte eher strategisch oder trendbezogen in Form von Dashboard-Zusammenfassungen abgebildet werden.

Monitoring versus Observability

Die Entwicklung der IT hat eine Unterscheidung zwischen den Konzepten des Monitorings und der Observability eingeführt, und Administratoren werden höchstwahrscheinlich auf beide Begriffe stoßen, wenn sie eine IT-Monitoring-Strategie entwickeln und geeignete Tools auswählen.

Vereinfacht ausgedrückt, dient das Monitoring dazu, Daten zu sammeln und Rückschlüsse auf die Leistung einer Anwendung, eines Dienstes oder eines Geräts zu ziehen. So ist es beispielsweise ein Leichtes, die Bandbreitennutzung eines Netzwerksegments zu messen und diese als Prozentsatz der verfügbaren Bandbreite anzugeben.

Observability hat eine tiefere Bedeutung und umfasst das Sammeln, Verarbeiten und Berichten von Datenpunkten, die ein detailliertes und ganzheitliches Bild des Verhaltens der Umgebung liefern können – und potenzielle Probleme effektiver aufzeigen. Am Beispiel der Bandbreite könnte die Beobachtbarkeit ein detailliertes Bild der Workloads und Dienste liefern, die die verfügbare Bandbreite in diesem Netzwerksegment nutzen.

Für die Zwecke dieses Leitfadens sind die Anforderungen und Faktoren, die für das Monitoring und die Observability ausschlaggebend sind, identisch. Das Konzept einer IT-Monitoring-Strategie kann sowohl das Monitoring als auch die Observability einschließen.