Wie Sie eine Strategie für das Cloud-Monitoring erstellen

Cloud-Infrastrukturen produzieren in Echtzeit einen Berg von Daten. Die Benutzeraktivität schwankt unvorhersehbar. Leistungskennzahlen ändern sich abrupt. Wie können Unternehmen angesichts dieser ständigen Veränderungen die notwendigen Erkenntnisse sammeln, um ihre IT-Systeme zu optimieren?

Es ist ein echtes Problem, Transparenz zu finden und zu fördern, aber es gibt bewährte Methoden, um mehr von dem zu sehen, was in einer IT-Umgebung geschieht. Eine effektive Cloud-Monitoring-Strategie kann dazu beitragen, die Transparenz der Dienste zu erhöhen, und Klarheit und Kontrolle in einem ansonsten chaotischen digitalen Bereich schaffen. Unternehmen sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass Cloud-Monitoring so unproblematisch ist, wie es vom Marketing der Anbieter dargestellt wird. Die entsprechenden Teams müssen über fachliche Expertise und eine durchdachte Strategie verfügen, die mit den Zielen und Prioritäten des Unternehmens abgestimmt wird.

Was ist Cloud-Monitoring? Cloud-Monitoring ist der Prozess der Beobachtung, Verfolgung und Verwaltung von Cloud-basierter IT-Infrastruktur, Anwendungen und Diensten. Dabei werden Daten aus verschiedenen Cloud-Ressourcen gesammelt und analysiert, um eine optimale Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz zu gewährleisten. Im Kern bietet die Cloud-Überwachung Einblick in den Zustand, die Leistung und die Nutzung von Cloud-Diensten. Dazu gehört die Verfolgung von Kennzahlen wie CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, Netzwerkverkehr und Reaktionszeiten von Anwendungen. Durch die kontinuierliche Erfassung und Analyse dieser Daten können Unternehmen Folgendes tun: 1. Probleme erkennen und beheben, bevor sie sich auf Endbenutzer auswirken 2. Ressourcennutzung optimieren und Kosten senken 3. Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Branchenvorschriften sicherstellen 4. datengestützte Entscheidungen über Kapazitätsplanung und Skalierung treffen Cloud-Monitoring unterscheidet sich von der herkömmlichen Überwachung On Premises durch seinen Umfang und seine Komplexität. Da Cloud-Umgebungen mehrere Dienste, Regionen und sogar Anbieter umfassen, muss eine Überwachungsstrategie deren verteilte Natur berücksichtigen und gleichzeitig eine einheitliche Sicht auf das gesamte Ökosystem bieten.

Welche verschiedenen Arten von Cloud-Monitoring gibt es? Die Cloud-Überwachung ist vielschichtig und umfasst verschiedene Aspekte der Cloud-Infrastruktur und -Anwendungen. Hier sind die wichtigsten Arten des Cloud-Monitorings, die Unternehmen in Betracht ziehen sollten: 1. Website-Performance: Diese Art konzentriert sich auf die Verfolgung von Metriken wie Seitenladezeiten, User Experience (Nutzererfahrung) und anderen wichtigen Cloud-KPIs. Sie hilft Administratoren zu verstehen, wie sich Besucherzahlen oder Webseitenelemente auf die Browsing-Performance auswirken und ob Suchmaschinenoptimierungen wirksam sind. Cloud Service Provider (CSPs) bieten häufig Tools an, um diese Datenpunkte zu erfassen und mit festgelegten KPIs zu vergleichen. 2. Cloud Storage: Hierbei werden Remote-Storage-Optionen gemessen, Storage-Platzbelegungen beobachtet und Einblicke in die Datenorganisation gewonnen. Eine effektive Storage-Überwachung kann ineffiziente Kapazitätsauslastung aufzeigen, potenzielle Sicherheitslücken aufdecken und zur Optimierung von Datenverwaltungsprozessen beitragen. 3. Datenbank: Durch die Verfolgung von Datenbankabfragen, Datenintegrität und Benutzeraktivitäten können Unternehmen Muster erkennen, die Aufschluss über notwendige Änderungen und Upgrades geben. Das ist besonders wichtig für Anwendungen, die stark von Datenbankoperationen abhängig sind. Tools wie Datadog bieten umfassende Funktionen zur Datenbanküberwachung. 4. VM: Für Unternehmen, die IaaS nutzen, ist die VM-Überwachung unerlässlich. Sie umfasst die Verfolgung von Benutzeraktivitäten, Leistungsmetriken und einzelnen Infrastrukturkomponenten, um eine optimale Ressourcennutzung und Leistung sicherzustellen. Microsoft Azure Monitor ist ein Beispiel für ein Tool, das umfangreiche VM-Überwachungsfunktionen bietet. 5. Virtuelles Netzwerk: Das umfasst die Überwachung und den Schutz virtueller Netzwerkkomponenten wie Firewalls, Switches, Router und softwarebasierte Load Balancer. Die Netzwerküberwachung in Echtzeit hilft IT-Teams, die Leistung zu bewerten, Engpässe zu identifizieren und potenzielle Sicherheitsrisiken aufzudecken. Amazon CloudWatch ist eine beliebte Wahl für die Netzwerküberwachung in AWS-Umgebungen. 6. Anwendungsleistung: Tools zur Überwachung der Anwendungsleistung (Application Performance Monitoring, APM) liefern Einblicke in das Verhalten von Anwendungen auf Benutzergeräten, häufig über Echtzeit-Dashboards, die Kennzahlen zur Benutzerzufriedenheit anzeigen. Diese Art der Überwachung ist entscheidend, um eine positive Benutzererfahrung zu gewährleisten und Anwendungsprobleme schnell zu erkennen und zu beheben. New Relic ist ein bekanntes APM-System. 7. Sicherheit: Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Cyberbedrohungen ist die Sicherheitsüberwachung zu einem wichtigen Bestandteil von Cloud-Strategien geworden. Sie umfasst die Verfolgung von Benutzeraktivitäten, die Überwachung ungewöhnlicher Muster und die Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften. Das Monitoring der Aktivitäten der Nutzer müssen zudem streng auf die Anforderungen hinsichtlich der Datenschutzregeln abgestimmt werden. Unternehmen sollten die Implementierung umfassender Strategien zur Compliance-Überwachung in Betracht ziehen, um Sicherheitsprobleme effektiv zu lösen. 8. Kosten und Abrechnung: Da Cloud-Kosten schnell außer Kontrolle geraten können, ist die Überwachung des Ressourcenverbrauchts und der damit verbundenen Kosten von entscheidender Bedeutung. Diese Art der Überwachung hilft Unternehmen, ihre Cloud-Ausgaben zu optimieren und die Budgetkontrolle zu behalten. Die Entwicklung einer umfassenden Cloud-Überwachungsstrategie, die auch die Kostenüberwachung umfasst, ist für den langfristigen Erfolg in der Cloud unerlässlich. Durch die Implementierung dieser verschiedenen Arten der Cloud-Überwachung können Unternehmen eine optimale Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz ihrer Cloud-Infrastruktur und -Anwendungen gewährleisten.

Warum ist Cloud-Überwachung wichtig? Cloud-Monitoring bietet Ihnen jederzeit Einblick in die Funktionalität Ihrer Cloud-Services. Wenn Sie wissen, was in einem SaaS-, PaaS-, IaaS- oder Cloud-Hosting-Service vor sich geht, sind Ihre Teams besser aufgestellt. Durch die Überwachung der Performance können Anbieter und Entwickler außerdem potenzielle Verbesserungen erkennen, die den Endnutzern zugutekommen, beispielsweise eine bessere Ressourcenzuweisung und Lastenausgleich. Cloud-Monitoring-Tools können Ihnen auch dabei helfen, Ihre Services für skalierbares Wachstum zu positionieren. Was kann also überwacht werden? Die wichtigsten Indikatoren für den Zustand eines Ökosystems sind: Leistung: Durchsatz, Latenz, Memory-Auslastung, Reaktionszeit, Benutzerkapazität

Durchsatz, Latenz, Memory-Auslastung, Reaktionszeit, Benutzerkapazität Zuverlässigkeit: Betriebszeit und Ausfallzeit, durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen, Reparaturzeit, Fehlerbehandlung

Betriebszeit und Ausfallzeit, durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen, Reparaturzeit, Fehlerbehandlung Sicherheit: Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe, , Zugriffskontrolle, Datenschutz

Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe, , Zugriffskontrolle, Datenschutz Kosten und Abrechnung: geschätzte und angefallene Kosten für Cloud-Ressourcen, die die Workloads des Unternehmens verbrauchen, um die Cloud-Nutzung und -Ausgaben unter Kontrolle zu halten Die Verfolgung so vieler Indikatoren mag zunächst entmutigend erscheinen. Mit Überwachungs-Tools können Sie Anwendungsdaten an einem zentralen Ort bündeln, wo die Informationen organisiert und für zahlreiche Stakeholder auffindbar sind.

Wie funktioniert Cloud-Überwachung? Cloud-Monitoring funktioniert durch einen kontinuierlichen Zyklus aus Datenerfassung, Analyse und Maßnahmen. Spezielle Software-Tools, die in der gesamten Cloud-Infrastruktur eingesetzt werden, erfassen Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen, darunter Anwendungen, Server, Netzwerke und Datenbanken. Diese Daten umfassen in der Regel Kennzahlen wie CPU-Auslastung, Memory-Nutzung, Netzwerkverkehr und Anwendungsreaktionszeiten. Nach der Erfassung werden die Daten verarbeitet und analysiert, um Muster, Anomalien und potenzielle Probleme zu identifizieren. Dabei kommen häufig fortschrittliche Analyse- und Machine-Learning-Algorithmen zum Einsatz, die dabei helfen, subtile Veränderungen zu erkennen, die auf aufkommende Probleme hinweisen könnten. Die analysierten Informationen werden dann in Dashboards und Berichten dargestellt, sodass IT-Teams einen umfassenden Überblick über den Zustand und die Leistung der Cloud-Umgebung erhalten. Wenn vordefinierte Schwellenwerte überschritten oder Anomalien erkannt werden, löst das Überwachungssystem Warnmeldungen aus und benachrichtigt die zuständigen Mitarbeiter. Viele Cloud-Überwachungslösungen bieten auch automatisierte Reaktionen auf bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel die automatische Skalierung von Ressourcen bei Traffic-Spitzen oder die Einleitung von Failover-Verfahren bei Ausfällen.

Welche Cloud-Dienste sollten überwacht werden? Unternehmen sollten die Überwachung dieser kritischen Cloud-Dienste priorisieren: 1. Compute-Services wie zum Beispiel Amazon EC2 oder Azure VMs: Diese sind die Leistungsträger von Cloud-Anwendungen. Eine Überwachung ist unerlässlich, da Leistungsprobleme hier das gesamte System beeinträchtigen können. Durch die Verfolgung der CPU-Auslastung, des Memory-Verbrauchs und des Instanzzustands können Sie systemweite Verlangsamungen und unerwartete Ausfallzeiten verhindern. 2. Datenbankdienste wie Amazon Relational Database Service oder Azure SQL: Datenbanken werden in Cloud-Systemen häufig zu Engpässen. Die Überwachung der Abfrageleistung, der Verbindungszahl und der Storage-Nutzung trägt zur Aufrechterhaltung reaktionsschneller Anwendungen bei und kann Datenverluste oder -beschädigungen verhindern. 3. Storage-Dienste wie Amazon S3 oder Azure Blob Storage: Diese Dienste verarbeiten oft sensible Daten und hohe Datenverkehrsvolumina. Die Überwachung ist entscheidend, um ungewöhnliche Zugriffsmuster zu erkennen, die auf Sicherheitsverletzungen hinweisen könnten, und um die Kosten bei steigendem Storage-Bedarf zu verwalten. 4. Netzwerkdienste wie AWS VPC Flow Logs oder Azure Network Watcher: Eine effektive Netzwerküberwachung kann potenzielle DDoS-Angriffe identifizieren, die Ursache von Latenzproblemen lokalisieren und sicherstellen, dass Daten effizient zwischen Diensten und Endbenutzern fließen. 5. Serverlose Funktionen wie AWS Lambda oder Azure Functions: Obwohl sie serverlos sind, müssen sie dennoch überwacht werden. Durch die Verfolgung von Ausführungszeiten und Fehlerraten können Code-Ineffizienzen aufgedeckt werden, während die Überwachung von Aufrufen dazu beiträgt, Kosten zu kontrollieren, die ohne Monitoring zügig in die Höhe schnellen können. Die Überwachung dieser Kerndienste bietet einen umfassenden Überblick über den Zustand, die Leistung und die Sicherheit Ihres Cloud-Ökosystems und ermöglicht so eine proaktive Verwaltung und Optimierung.

Wie profitiert ein Unternehmen von Cloud-Monitoring? Die Cloud-Überwachung deckt auf, wo Probleme lauern, sodass IT-Experten eingreifen und Maßnahmen ergreifen können, bevor diese Probleme weitere Teile des Systems beeinträchtigen und sich auf die Benutzer auswirken. Wenn beispielsweise eine App zu viel Memory oder Rechenressourcen verbraucht, kann das IT-Personal die Ressourcenzuweisung anpassen. Aktive Überwachung ist äußerst hilfreich, auch wenn retrospektive Protokollierung auf besorgniserregende Trends hinweisen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Diensten, die monolithisch sind oder in einer großen Codebasis gebündelt sind, verfügen Microservices über eigenen Code, eigene Ressourcen und eine programmierbare Logik. Entwickler führen ihre Anwendungen in isolierten Containern aus, die ihre eigenen Daten generieren und ihre eigenen Daten generieren und ihre eigenen Ressourcen zuweisen. Das wird besonders bei großen Systemen schnell kompliziert. Die Verfolgung der Metriken kann dabei helfen, Wachstumsschmerzen zu lindern. Denken Sie daran, dass eine Cloud-Überwachungsstrategie nicht nur Probleme aufdeckt, sondern auch hervorhebt, was Sie gut machen, sodass Sie sich nur auf Dinge konzentrieren müssen, die verbessert werden müssen. Eine bessere Transparenz und ein datengesteuerter Ansatz können folgende Vorteile bringen: bessere Leistung: Rohdaten und übersichtliche Infografiken können ein klareres Bild der Systemleistung liefern, insbesondere in einer containerisierten Umgebung. Kenntnisse über die Ressourcennutzung und -zuweisung sowie darüber, wie die Anwendungsanforderungen zu Belastungen führen, können Teams dabei helfen, ihre Bereitstellungen zu optimieren.

Rohdaten und übersichtliche Infografiken können ein klareres Bild der Systemleistung liefern, insbesondere in einer containerisierten Umgebung. Kenntnisse über die Ressourcennutzung und -zuweisung sowie darüber, wie die Anwendungsanforderungen zu Belastungen führen, können Teams dabei helfen, ihre Bereitstellungen zu optimieren. bessere Sicherheit: Benutzeraktivitätsprotokolle und rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) helfen Administratoren, unbefugten Zugriff zu verhindern. Teams können die Auswirkungen des Datenverkehrs messen, um die potenzielle Schwere eines DDoS-Angriffs zu verstehen. Außerdem können sie Dateien und Ressourcen regelmäßig scannen, um Malware oder andere Bedrohungen abzuwehren.

Benutzeraktivitätsprotokolle und rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) helfen Administratoren, unbefugten Zugriff zu verhindern. Teams können die Auswirkungen des Datenverkehrs messen, um die potenzielle Schwere eines DDoS-Angriffs zu verstehen. Außerdem können sie Dateien und Ressourcen regelmäßig scannen, um Malware oder andere Bedrohungen abzuwehren. topografisches Verständnis: Observability und klare Einblicke in die einzigartige Struktur einer Infrastruktur helfen Teams zu verstehen, wie Komponenten angeordnet sind. Dieses Wissen erleichtert die Navigation im Ökosystem bei Verwaltungsaufgaben erheblich.

Observability und klare Einblicke in die einzigartige Struktur einer Infrastruktur helfen Teams zu verstehen, wie Komponenten angeordnet sind. Dieses Wissen erleichtert die Navigation im Ökosystem bei Verwaltungsaufgaben erheblich. bessere Kohäsion: Cloud-Monitoring-Tools sammeln oft menschenlesbare Daten oder Diagramme an einem zentralen Ort. Während diese Daten früher zwischen Teams aufgeteilt waren, können neue Datenbanken allen Teams mit einem einzigen Datensatz einen geschäftlichen Mehrwehrt bieten.

Best Practices für das Cloud-Monitoring Es gibt viele Möglichkeiten, die Cloud-Überwachung anzugehen, aber einige empfohlene Vorgehensweisen und Best Practices gelten für die meisten Fälle: 1. Bestimmen Sie, welche Metriken für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Was möchten Sie mit der Überwachung vor allem erreichen? Leistung, Sicherheit oder Zuverlässigkeit könnten Vorrang vor anderen Bereichen haben. Viele Unternehmen verbessern ihre Dienste auf der Grundlage von Kundenpräferenzen. Beispielsweise könnten Multiplayer-Gaming-Dienste niedrige Latenzzeiten und hohe Kapazitäten auf Kosten der Sicherheit bevorzugen. 2. Wählen Sie die Tools anhand der Kernkennzahlen aus. Manchmal ist ein Unternehmen zu voreilig und kauft ein Monitoring-Tool, bevor es sich für eine Strategie entschieden hat – also welche Kennzahlen priorisiert werden sollen, welche Dienste überwacht werden sollen und welche Anbieter zum Einsatz kommen sollen. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und Ihre Technologie-Stacks. Teams, die Docker-basierte Anwendungen warten, haben andere Anforderungen als Teams, die E-Commerce betreiben. Allerdings können Tools nicht für alle Teams gleichermaßen geeignet sein. Jedes Tool hat seine Stärken und Schwächen. Benutzer bevorzugen möglicherweise einfach eine Schnittstelle gegenüber einer anderen, wenn alle anderen Faktoren gleich sind. 3. Legen Sie Leistungs-Baselines fest. Zahlen ohne Kontext sind bedeutungslos. Erstellen Sie eine Leistungs-Baseline, um zu verstehen, ob Ihr System unregelmäßig oder gemäß den Spezifikationen funktioniert. So erhalten Sie einen Vergleichswert und einen normalen Betriebsbereich für Ihre Cloud-Services. Tools wie Amazon CloudWatch und Azure Monitor können Ihnen dabei helfen, diese Baselines festzulegen. 4. Überwachen Sie die Benutzererfahrung. Die Benutzer sind das A und O, und Dienste sollten dazu dienen, die Ergebnisse für die Benutzer zu verbessern. Unternehmen messen diese oft anhand von Funktionen, aber die Benutzererfahrung hängt in der Regel davon ab, dass Reibungsverluste wie Frustration durch Abstürze, Dienstunterbrechungen, Fehler oder Engpässe reduziert werden. APM-Tools wie New Relic und Datadog können anhand von Dashboards, die ein Echtzeitbild der Zufriedenheit zeichnen, zeigen, wie gut eine Anwendung auf den Geräten der Benutzer funktioniert. 5. Implementieren Sie kontinuierliches Monitoring und Verbesserung. Nutzen Sie Ihr Überwachungs-Tool, um Testverfahren zu verbessern. Ausfälle werden irgendwann auftreten. Cloud-Überwachung ermöglicht kontinuierliche Chaos-Tests für Anwendungen und Webdienste mit hohem Datenverkehr. Überprüfen und verfeinern Sie die Überwachungsstrategie regelmäßig, während Sie mehr Daten sammeln und Erkenntnisse gewinnen. 6. Automatisieren Sie, wo immer möglich. In der IT gibt es eine Redensart: Wenn Sie eine Aufgabe mehr als einmal ausführen, automatisieren Sie sie. Teams können wichtige Aufgaben wie ereignisbasierte Reaktionen, Konfigurationsänderungen, regelmäßige Zustandsprüfungen und zeitgesteuerte Berichte an ihr Überwachungs-Tool auslagern. Automatisieren Sie administrative Aufgaben, wo immer möglich, um Zeit für wichtigere Aufgaben zu sparen. 7. Richten Sie gezielte Warnmeldungen ein. Warnmeldungen, die die richtigen Teammitglieder erreichen, helfen enorm bei der Behebung von Problemen. Überwachungssoftware kann Nachrichten per SMS, E-Mail oder sogar über Medien wie Slack versenden. Legen Sie Schwellenwerte fest, die zur Aufrechterhaltung der Effizienz beitragen, damit das Tool die richtige Lösung auslösen kann, wenn Aktivitäten über oder unter diesen Werten liegen. 8. Überwachen Sie die Cloud-Kosten. Je mehr Sie Ihren Cloud-Überwachungsdienst nutzen, desto höher sind die Kosten. Ein leistungsstarkes Cloud-Überwachungs-Tool hilft Ihnen, alle Gebühren im Zusammenhang mit der Nutzung und Aktivität in Ihrer Cloud-Architektur im Blick zu behalten. Implementieren Sie eine Cloud-basierte Cost-Intelligence-Software, um zu sehen, was, warum und wie Sie in die Cloud investieren. 9. Zentralisieren und konsolidieren Sie Überwachungsdaten. Es ist unerlässlich, über ein Überwachungssystem zu verfügen, das alle aus verschiedenen Quellen gesammelten Daten an einem Ort konsolidiert. Dies ermöglicht eine viel übersichtlichere und besser organisierte Verwendung von Metriken in einer vollständigen 360-Grad-Leistungsüberprüfung. Zeigen Sie die Daten in einheitlichen Dashboards und Diagrammen an, um die Verwendung mehrerer Tools, Dienste und APIs zu reduzieren. 10. Legen Sie Wert auf teamübergreifende Zusammenarbeit. Sammeln Sie Erkenntnisse aus verschiedenen Teams darüber, welche Daten für sie wichtig sind, wie sie am besten angezeigt werden und wie sie verwendet werden sollen. Dies hilft Ihnen dabei, Überwachungsmetriken den Geschäftsergebnissen Ihres Unternehmens zuzuordnen. 11. Testen Sie Ihre Überwachungsstrategie regelmäßig. Testen Sie Ihre Cloud-Überwachungs-Tools kontinuierlich, um sicherzustellen, dass sie im Falle einer Sicherheitsverletzung voll funktionsfähig sind. Durch regelmäßige Tests können Sie Schwachstellen und Sicherheitslücken aufdecken, die Sie dazu veranlassen könnten, neue Standards für das Warnsystem einzuführen. Denken Sie daran, dass eine umfassende Überwachung zwar entscheidend ist, aber ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis ebenso wichtig ist. Priorisieren Sie die Metriken und Ereignisse, die sich am stärksten auf Ihr Geschäftsergebnis auswirken, um Ihre Teams nicht mit überflüssigen Informationen zu überfordern. Eine gut implementierte Cloud-Monitoring-Strategie auf Basis dieser Best Practices kann Ihre Cloud-Abläufe erheblich verbessern und die Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz steigern.

Cloud-Überwachungs-Tools und -Dashboards Echtzeitüberwachung ist leistungsstark, stellt jedoch hohe Anforderungen an das IT-Personal. Cloud Service Provider bieten aber KI- und ML-gestützte Tools zur Automatisierung und Verbesserung vieler Überwachungsfunktionen. Azure, AWS und Google Cloud bieten alle KI-gesteuerte Monitoring-Produkte mit Schwerpunkt auf Ressourcennutzung, Kostenoptimierung und Netzwerkleistung. Während einige Cloud-Überwachungs-Tools umfassende Transparenz bieten, können andere aufgrund von Datenzugriffsbeschränkungen Einschränkungen aufweisen. KI-gesteuerte Anomalieerkennung kann dabei helfen, diese Lücken zu identifizieren und Alternativen vorzuschlagen. Darüber hinaus kann KI-gestützte Predictive Analytics Schwankungen in containerisierten Umgebungen vorhersagen und die Überwachungshäufigkeit entsprechend anpassen, wodurch die Herausforderungen der intermittierenden Datenerfassung in dynamischen Cloud-Umgebungen bewältigt werden. Die Funktionalität dieser Tools geht jedoch über reine Marketingversprechen hinaus. Diese Tools bieten praktische, greifbare Vorteile wie Echtzeitwarnmeldungen, detaillierte Leistungsmetriken und anpassbare Dashboards, mit denen IT-Teams Probleme schnell identifizieren und beheben können.

Beispiele für Cloud-Monitoring-Tools Das beste Cloud-Überwachungs-Tool sollte ohne Priorisierung überflüssige Daten informieren und dabei mithilfe von KI hervorheben, was tatsächlich relevant ist. Es sollte auf die einzigartige Konfiguration Ihres Ökosystems und die Vertrautheit des IT-Teams mit dem Technologie-Stack abgestimmt sein und nützliche Integrationen bieten. Hier sind einige Tools für die Überwachung Ihrer Cloud-Services in alphabetischer Reihenfolge: Amazon CloudWatch bleibt mit kontinuierlichen Verbesserungen seiner KI- und ML-Funktionen ein unverzichtbares Tool für AWS-Nutzer. Die native Kompatibilität mit AWS-Funktionen ermöglicht eine ungehinderte Datenerfassung und -analyse für Amazon EC2 und andere AWS-Ressourcen. Die Anomalieerkennung von CloudWatch nutzt ML-Modelle, um Metriken kontinuierlich zu analysieren und Anomalien mit minimalem manuellen Eingriff zu erkennen. Abbildung 1: Das ist das Dashboard von Amazon CloudWatch. Datadog ist ein umfassender Cloud-Überwachungsdienst, der Infrastruktur-, Protokollierungs-, Netzwerk-, Benutzer- und Sicherheitsüberwachung in einem Paket vereint. Die Watchdog-KI erkennt automatisch Leistungs- und Sicherheitsprobleme, reduziert die Anzahl der Warnmeldungen und beschleunigt die Problemlösung. Abbildung 2: Das ist die Nutzeroberfläche von Datadog. Dynatrace ist eine KI-gestützte Full-Stack-Observability-Plattform, die aufgrund ihrer automatischen und intelligenten Überwachungsfunktionen verbreitet ist. Die Davis-KI-Engine liefert umsetzbare Erkenntnisse und automatisiert die Ursachenanalyse, wodurch sich das Produkt von anderen auf dem Markt abhebt. Die KI von Dynatrace kann komplexe Umgebungen automatisch erkennen und abbilden, wodurch sie sich ideal für große, dynamische Cloud-Infrastrukturen eignet. Abbildung 3: So sieht das OpenAI-Observability-Dashboard von Dynatrace aus. Google Cloud Monitoring hat seine KI-Fähigkeiten erheblich verbessert und ist eine noch umfassendere Option für Nutzer von Google Cloud. Es bietet eine tiefe Integration mit Google-Cloud-Diensten und leistungsstarke Analysefunktionen. Die Serviceüberwachungsfunktion nutzt KI, um die Anwendungsleistung und die Benutzererfahrung zu verstehen und zu optimieren. Abbildung 4: Das ist ein Beispiel-Dashboard von Google Cloud Monitoring. New Relic ist eine leistungsstarke Full-Stack-Observability-Plattform, die sich großer Beliebtheit erfreut. Sie bietet einen einheitlichen Ansatz für die Überwachung von Anwendungen, Infrastruktur und Benutzererfahrung und erleichtert es Teams, Daten über ihren gesamten Tech-Stack hinweg zu korrelieren. Die AIOps-Funktionen von New Relic nutzen ML, um die Erkennung von Anomalien und die Korrelation von Vorfällen zu automatisieren. Abbildung 5: So kann Ihr Dashboard in New Relic aussehen. Diese fortschrittlichen Cloud-Überwachungs-Tools sind für IT-Fachleute unverzichtbar geworden. Sie sind jedoch nur ein Teil einer umfassenden Monitoring-Strategie. Um wirklich von diesen Tools zu profitieren, müssen Unternehmen über qualifiziertes Personal verfügen, das sie effektiv konfigurieren und bereitstellen, die gewonnen Erkenntnisse interpretieren und auf der Grundlage der bereitgestellten Daten fundierte Entscheidungen treffen kann. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Cloud-Umgebungen kann die Bedeutung der Auswahl des richtigen Monitoring-Tools und dessen effektiver Implementierung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Tools tragen nicht nur zur Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung und Sicherheit bei, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Kostenoptimierung und Kapazitätsplanung in der sich ständig weiterentwickelnden Cloud-Landschaft. KI und ML verbessern diese Funktionen zwar, doch der grundlegende Wert liegt in der Bereitstellung klarer, umsetzbarer Einblicke in Ihre Cloud-Infrastruktur.