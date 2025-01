Vorteile, Arten und Überlegungen zur Serverkonsolidierung

IT-Administratoren, die Virtualisierung mit einem Serverkonsolidierungsplan kombinieren, können die Serverauslastung verbessern und den Stromverbrauch im Rechenzentrum sowie die Hardwarekosten senken. Ein Serverkonsolidierungsplan kann eine von zwei Konsolidierungsmethoden umfassen: die Migration von Arbeitslasten auf das Betriebssystem eines Servers oder die Verwendung von Virtualisierung zur Ausführung von Anwendungen innerhalb von VMs.

Die Virtualisierung ist oft die bevorzugte Wahl für die Serverkonsolidierung, da sie eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt, wie zum Beispiel geringere Strom- und Kühlungskosten sowie eine hohe Verfügbarkeit für Arbeitslasten. Um diese Vorteile zu erzielen, müssen Administratoren einen Serverkonsolidierungsplan erstellen, der auf die geschäftlichen Anforderungen abgestimmt ist.

Was ist Serverkonsolidierung?

Bei der Serverkonsolidierung wird die Anzahl der physischen Server in einem Rechenzentrum durch die Kombination von Arbeitslasten reduziert. Wenn die Serverhardware in einem Rechenzentrum nicht ausgelastet ist, können Administratoren Server so konfigurieren, dass sie mehrere Arbeitslasten hosten. Dadurch können Server die Hardware besser ausnutzen, wodurch die Gesamtzahl der für die Auslastung von Arbeitslasten erforderlichen Server reduziert wird.