Wie Sie für Virtualisierung die optimale CPU auswählen

Die Auswahl einer CPU für Virtualisierung und ihre richtige Konfiguration sind ebenso wichtig wie die Auswahl von Memory, Storage und Netzwerkressourcen. Ein Prozessor, der für die Infrastruktur nicht sinnvoll ist, oder ein falsch konfigurierter Prozessor kann sich negativ auf die anderen drei Komponenten auswirken.

Die VM-Performance (virtuelle Maschine) hängt auch weitgehend von den richtig konfigurierten CPU-, Memory-, Storage- und Netzwerkressourcen ab. Prozessorressourcen werden oft mit Hyper-Threads versehen und in einem schädlichen Ausmaß überdimensioniert. Bevor Sie jedoch bewährte Konfigurationsverfahren implementieren können, um das zu vermeiden, müssen Sie zunächst eine CPU auswählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Abgesehen von den Kosten hängt die Entscheidung, welche CPU Sie wählen, zu einem großen Teil von den Arten der Arbeitslasten ab, die Sie ausführen. Einige Prozessoren sind besser für die Optimierung der Memory-Verwaltung geeignet, während andere eine bessere Unterstützung für E/A-Geräte bieten.

Sie können einer VM eine oder mehrere virtuelle CPUs (vCPUs) zuweisen, je nachdem, wie rechenintensiv die Arbeitslast ist. Der Hypervisor abstrahiert jede physische CPU in eine vCPU, die den Workloads einfach zugewiesen werden kann. Es ist einfacher, diese Ressourcen zuzuweisen und neu zuzuordnen, wenn sie virtualisiert sind.

Überlegen Sie bei der Auswahl einer CPU für die Virtualisierung, was Sie mit Ihrer virtuellen Infrastruktur erreichen möchten und welche Arten von Arbeitslasten Sie ausführen.

Bei der CPU-Virtualisierung werden die Ressourcen des physischen Prozessors in eine oder mehrere logische Darstellungen abstrahiert, die auf verschiedene Arbeitslasten angewendet werden können. Betriebssysteme haben direkten Zugriff auf Hardwareressourcen, aber bei der Virtualisierung abstrahiert die Hypervisor- Software diese Ressourcen, so dass IT-Teams sie effizienter bereitstellen und nutzen können.

Weitere CPU-Funktionen, die für die Virtualisierung wichtig sind, sind die Befehle Load AH from Flags (LAHF) und Save AH to Flags (SAHF) sowie Virtualisierungserweiterungen. LAHF- und SAHF-Befehle ermöglichen die Kontrolle über Registerinhalte, während Virtualisierungserweiterungen eine bessere Ressourcennutzung ermöglichen. Die Wahl der richtigen Hardware ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass virtuelle Workloads mit maximaler Leistung ausgeführt werden.

Eine Funktion, die sowohl Intel als auch AMD bieten, ist die Isolierung des Memory-Bereichs durch No-Execute- (NX) beziehungsweise Execute-Disable-Bits (XD), die VMs vor Malware schützen. NX- und XD-Bits sorgen dafür, dass die CPU die Ausführung von Code in geschützten Bereichen verweigert.

Einer der besten Ansätze zur Auswahl der richtigen CPU für die Virtualisierung besteht darin, die spezifischen Funktionen zu ermitteln, die Sie in Ihrer virtuellen Umgebung implementieren möchten. Die Wahl des Hypervisors – und dessen Unterstützung für bestimmte Prozessoren – kann die Wahl des Prozessors für die Virtualisierung beeinflussen.

Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass der CPU-Kern selbst nur eine Ausführungs-Engine hat, so dass es zu Ressourcenkonflikten kommen kann, die zu Leistungsengpässen führen. Anstatt Hyper-Threading zu verwenden, sollten Sie beim Kauf einer CPU für die Virtualisierung, wenn möglich, das Geld für mehr Kerne ausgeben. Es kann effizienter sein, mehr CPU-Kerne zu kaufen und Hyper-Threading zu deaktivieren, als weniger Kerne über Hyper-Threading unter den Workloads aufzuteilen.

Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Sie Ihre CPU optimal nutzen. Stellen Sie fest, welche Funktionen Sie nutzen sollten und welche Funktionen in Zukunft zu Leistungsproblemen führen könnten. Hyper-Threading ist eine CPU-Funktion, die Anwendungs-Threads organisiert und plant, aber es ist nicht immer der effizienteste Weg, um die Prozessorleistung zu verbessern. Hyper-Threading funktioniert wie eine zweite Pipeline für Befehlssätze, um Ressourcenverschwendung zu vermeiden.

Ein häufiges Problem bei Virtualisierung ist der Overhead, der bei der kontinuierlichen Übersetzung zwischen physischem und virtuellem Memory anfällt. Die Softwareschicht bringt einen Overhead mit sich, der die den VMs zur Verfügung stehenden Ressourcen reduzieren kann. Die Adressübersetzung auf zweiter Ebene (Second-Level Address Translation, SLAT) – eine Prozessorfunktion, die von Intel als Extended Page Tables und von AMD als Rapid Virtualization Indexing oder Nested Page Tables bezeichnet wird – reduziert diesen Overhead, was die Virtualisierungsleistung verbessert.

Bereitstellung ausreichender vCPU-Ressourcen für VM-Workloads

Anspruchsvolle Workloads erfordern einen kreativen Ansatz bei der Zuweisung von Prozessorressourcen und CPU-Virtualisierung. Jede Anwendung – und ihre Rechenanforderungen – ist anders. Die meisten VMs arbeiten normalerweise mit einer vCPU, aber für arbeitsintensivere Workloads, wie Datenbank- oder E-Mail-Server, benötigen Sie möglicherweise bis zu vier vCPUs – manchmal sogar mehr.

Stellen Sie zunächst so viele virtuelle Prozessoren bereit, wie die Anwendung an physischen Prozessoren benötigt. Wenn die Anwendung zwei physische CPUs benötigt, weisen Sie ihr zwei vCPUs zu und überwachen Sie die Leistung, um festzustellen, ob sie mehr benötigt. Wenn die Arbeitslast besonders anspruchsvoll ist, weisen Sie außerdem vCPUs von verschiedenen Kernen zu, um die Last auszugleichen. Die Anwendung von Affinitäts- und Anti-Affinitätsregeln kann dabei unterstützen, festzulegen, welche CPUs eine einzelne Maschine nutzen sollte und welche nicht.