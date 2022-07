Diese Hardwarefunktionen unterstützen Virtualisierung

Die Chiphersteller Intel, AMD und Arm Ltd. implementieren Befehlssatzerweiterungen, die das Umsetzen von Virtualisierungsszenarien erleichtern. Doch bei all den Codes und Akronymen verlieren Interessenten schnell den Überblick.

Die Hardwareunterstützung ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine praktische, produktionsreife Virtualisierung, da sie den Hypervisor in die Lage versetzt, komplexe Übersetzungen von Befehlsprivilegien zu verarbeiten und virtualisierte Speicherressourcen mit Hardware-Taktraten zu verwalten.

Befehlssatzerweiterungen – komplette Sätze neuer Transistoren, die zu Prozessoren und anderen Chips hinzugefügt werden, die neue Funktionen bieten und spezifische neue Befehle direkt verarbeiten – verbessern die Hardwareunterstützung für Virtualisierung. Ohne Erweiterungen benötigen Sie für viele Virtualisierungsfunktionen eine Softwareemulation, die oft zu umständlich und ineffizient ist, um umfangreichere Projekte umzusetzen. Es schränkt die Zahl – und die Leistung – der virtualisierten Workloads auf Produktionsservern und somit Wert der Virtualisierung ein.

Für die Virtualisierung benötigen Sie eine umfangreiche Speicherverwaltung und privilegierte Zugriffskontrolle. Daher bieten die großen Prozessorhersteller die Virtualisierung mit Befehlssatzerweiterungen und einer Reihe von ergänzenden Prozessorfunktionen.

Intel-Virtualisierungstechnologie

Im Jahr 2005 führte Intel mit Intel VT-x bei zwei Modellen des Pentium 4-Prozessors erstmals Hardwareunterstützung für Virtualisierung ein. VT-x fügte 10 neue Befehle hinzu, die das Erstellen und Steuern von VMs ermöglichten. Die Virtualisierungssoftware läuft in einem virtuellen Ausführungsmodus, in dem ein Gastbetriebssystem volle Rechte hat, so dass das Host-Betriebssystem ununterbrochen, geschützt und isoliert ist.

2008 fügte Intel Unterstützung für erweiterte Seitentabellen (EPTs) hinzu, Intels Implementierung von Second-Level Address Translation (SLAT) oder verschachteltem Paging. Diese Technologie wird oft als Speichervirtualisierung bezeichnet.

Bei der Virtualisierung müssen physische Speicheradressen in virtuelle Speicheradressen übersetzt werden. Das Problem ist, dass diese Übersetzung zweimal stattfindet: einmal für die Host-VM und dann ein zweites Mal für jede Gast-VM. Dies erhöht den Overhead und verlangsamt die Leistung. SLAT-Technologien verarbeiten diese Übersetzungen, um die Speicherverwaltung zu verbessern und die Gesamtleistung zu steigern.

Im Jahr 2010 unterstützte Intel uneingeschränkte Gäste – auch IA-32e-Modus genannt – die es logischen Prozessoren und virtuellen CPUs ermöglichten, im realen Modus auf dem Prozessor zu laufen. Dadurch kann ein Gast im Bare-Metal-Modus mit seiner eigenen EPT arbeiten. Kurz nach der Veröffentlichung von IA-32 entwickelte Intel CPUs mit einer 64-Bit-Erweiterung und klassifizierte sie als IA-64 neu.

Eine seit langem bestehende Herausforderung bei der Virtualisierung ist das Problem der Verschachtelung, das heißt das Ausführen einer VM innerhalb einer VM. Jede virtuelle Maschine verwendet eine eigene Datenstruktur. Bei einer verschachtelten VM müssen Administratoren somit die Datenstruktur ändern oder austauschen.

Im Jahr 2013 führte Intel die VMCS-Schattenfunktion (Virtual Machine Control Structure) ein. Davor haben Administratoren jede VMCS zwischengespeichert und Software verwendet, um VMCS-Schatten zu verwalten. Dieser zeitraubende Prozess beeinträchtigte jedoch die Leistung. Das Hinzufügen von VMCS-Shadowing zum Prozessor erhöhte somit Effizienz und Geschwindigkeit.

Im Jahr 2022 unterstützen die meisten Intel-CPUs die Virtualisierung. Admins können Xeon-Prozessoren für Server verwenden, die große Mengen an Cache-Speicher für die Leistung bieten. Die neueste Version – Rocket Lake – hat bis zu acht Kerne, setzt auf Intel Xe-Grafik und unterstützt Peripheral Component Interconnect (PCI) Express 4.0.

Intels Core i5-, i7- und i9-Optionen integrieren Multithreading und mehrere Kerne. Intels kommende Version der 13. Generation mit dem Codenamen Raptor Lake verfügt über stromsparende Gracemont-Kerne, verwendet eine Hybridarchitektur und ist mit Alder Lake-Systemen kompatibel.